НАБУ начало обыски у окружения Зеленского, пока тот летит в США

На Украине продолжаются чистки в рядах политической верхушки киевского режима, сотрудники НАБУ и САП снова прибыли в правительственный квартал Киева, где начались обыски у неназванных нардепов Верховной Рады. Как предполагается, речь идет об очередном нардепе из окружения Зеленского.

На данный момент НАБУ не называет имена подозреваемых, лишь заявляет, что разоблачена «организованная преступная группа», в которую входили действующие нардепы ВРУ. Предварительно их обвиняют в получении «незаконной выгоды» при голосовании. Однако, как намекает нардеп Железняк, речь идет о близком к другу Зеленского Сергею Шефиру депутате Юрии Киселе.



Есть информация, что НАБУ прослушивало его в течение 2-х лет, но попридержало пленки до лучших времен. Видимо, они наступили, и подконтрольные Западу НАБУ и САП получили команду. А ведь именно Шефир после бегства Миндича контролирует главные схемы по «правильному» освоению бюджета.

Как предполагается, атака на близкое окружение Зеленского была специально подобрана под его вылет на встречу с Трампом. «Нелегитимному» показывают его место и то, что с ним могут сделать, если он не пойдет на предложенные условия. Сам Зеленский уже вылетел из Жешува и держит путь в Канаду, так что никак не может повлиять на происходящее в Киеве.
  1. Pitlot Звание
    Pitlot
    +2
    Сегодня, 14:43
    Украина сама должна "созреть" до мирных переговоров, навязанный мир долго не продержится.
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Pitlot
      Украина сама должна "созреть" до мирных переговоров, навязанный мир долго не продержится.

      и кому там зреть?
      1. corrado Звание
        corrado
        +2
        Сегодня, 15:07
        Никому, даже не весь мирняк готов на мир. Что касается Зели, на него и на всё окружение достаточно компромата, чтобы им управлять и прижимать когда надо.
    2. рюрикович Звание
      рюрикович
      +3
      Сегодня, 14:55
      Как ты можешь "созреть" до мирных переговоров, когда тебя танцуют те,кто платит за тебя? wink Свой паспорт в 14м году отдала за бусы и обещания рая, а с тех пор в коленно-локтевой позе... И за тебя решают,кому и когда...
      Это было бы смешно, если бы не было печально...
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 15:09
        Цитата: рюрикович
        И за тебя решают,кому и когда...

        Вот решалы и решили поворошить змеиный клубок, пока главный змей в отъезде!
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 15:25
          Но есть нюанс:
          МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Управления государственной охраны препятствуют работе сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые проводят обыски в Верховной раде. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.
  2. Madrina Звание
    Madrina
    +2
    Сегодня, 15:03
    The NABU does what Trump says, it is Trump's paid show after all- there is only one Hegemon!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:13
    НАБУ начало обыски у окружения
    . Хозяин дал команду ФАС... но это не точно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:19
      Цитата: rocket757
      НАБУ начало обыски у окружения
      . Хозяин дал команду ФАС... но это не точно.

      ФАС - это когда серьезно. А так - "понадкусывать немножко". Чтобы остальные шевелились быстрее и мозгами пораскинули, к кому следующему придут.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:51
        У хозяина в "рукаве", таких инструментов воздействия хватает... впрочем, там и крышки есть, что б прихлопнуть любую "дыру", да и фигуру/фэйс... безвозвратно, окончательно!
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 15:45
      Цитата: rocket757
      [Хозяин дал команду ФАС... но это не точно.

      Дал, но предупредил, чтобы в ходе расследования ни в коем случае не вышли на него.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:53
        Так НАБУ и прочие, инструмент хозяйского влияния, воздействия, на всех своих покемонтв, зелебобиков...
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:45
    Теперь депутаты РАДы будут молиться чтобы Россия нанесла удар по Банковой,чтобы списать свои грехи ......но смогут и сами сымитировать налёт....это они могут.
    Похоже,начинается "большое переселение" в желанную Эвропу или на кичу...