На Украине продолжаются чистки в рядах политической верхушки киевского режима, сотрудники НАБУ и САП снова прибыли в правительственный квартал Киева, где начались обыски у неназванных нардепов Верховной Рады. Как предполагается, речь идет об очередном нардепе из окружения Зеленского.На данный момент НАБУ не называет имена подозреваемых, лишь заявляет, что разоблачена «организованная преступная группа», в которую входили действующие нардепы ВРУ. Предварительно их обвиняют в получении «незаконной выгоды» при голосовании. Однако, как намекает нардеп Железняк, речь идет о близком к другу Зеленского Сергею Шефиру депутате Юрии Киселе.Есть информация, что НАБУ прослушивало его в течение 2-х лет, но попридержало пленки до лучших времен. Видимо, они наступили, и подконтрольные Западу НАБУ и САП получили команду. А ведь именно Шефир после бегства Миндича контролирует главные схемы по «правильному» освоению бюджета.Как предполагается, атака на близкое окружение Зеленского была специально подобрана под его вылет на встречу с Трампом. «Нелегитимному» показывают его место и то, что с ним могут сделать, если он не пойдет на предложенные условия. Сам Зеленский уже вылетел из Жешува и держит путь в Канаду, так что никак не может повлиять на происходящее в Киеве.

