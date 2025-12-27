На что могут быть направлены средства по иску Банка России к Euroclear

На что могут быть направлены средства по иску Банка России к Euroclear

В середине декабря стало известно, что Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийской депозитарной компании Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. По среднему курсу, это около 200 млрд евро. Примерно на такую сумму с весны 2022 года по решению ЕС в «Евроклире» заморожены российские суверенные активы в виде ценных бумаг.

Предварительное судебное заседание, скорее всего, в закрытом режиме, должно состояться 16 января следующего года. Шанс выиграть процесс у ЦБ РФ близок к 100%, отмечают юристы. Прецеденты уже были. Недаром гендиректор Euroclear и правительство Бельгии выступают категорически против любой формы изъятия российских активов, даже в виде залогового обеспечения для кредитования Киева.

Хотя западные суды могут придерживаться позиции, что резервы Банка России не «украдены», а «временно заморожены» в рамках санкционного регулирования, на решение российского суда это никак не повлияет.

Возникает два вопроса: как ЦБ РФ «обналичит» судебное решение и на что пойдет немаленькая сумма, полученная по иску к бельгийскому депозитарию?

В случае позитивного для ЦБ РФ решения суда в Москве мы можем увидеть сценарий судебного изъятия средств со спецсчетов «С» в пользу Банка России как компенсации упущенной выгоды из-за блокировки резервов в Euroclear. На этих счетах локализованы («заморожены») активы западных компаний, которые после февраля 2022 года по политическим соображениям сбежали из России.

На счетах типа «С» в России по оценке Сбербанка находится более 2 трлн рублей (~ €20 млрд). Эти средства способны закрыть более половины (около 50–55%) всего дефицита федерального бюджета на 2026 год в размере 3,8 трлн рублей.

Прямого использования средств со счетов «С» на бюджетные расходы вроде увеличения социальных выплат, оборонки и прочего, скорее всего, не будет. Это может вызвать значительный проинфляционный шок, что не укладывается в текущую кредитно-денежную политику Центробанка. В ответ придется не снижать, а поднимать ставку рефинансирования, что вновь приведет к замедлению экономического роста. Это недопустимо, о чем ранее высказался президент России Владимир Путин.

Возможен вариант с направлением изъятых 2 трлн рублей на выкуп ОФЗ. Это позволит снизить расходы на обслуживание долга приблизительно на 300 млрд рублей ежегодно. Выкуп госдолга под 15% годовых сегодня выгоднее для государства, чем вложения в долгосрочные мега-проекты. Такой антиинфляционный маневр изымает избыточную массу рублей, позволяя ЦБ РФ быстрее перейти к снижению ключевой ставки.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил с идеей направить замороженные в Европе российские активы на восстановление сектора Газа. Об этом он сообщил в разговоре с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, пишут российские СМИ. Предложение, мягко говоря, абсурдное и точно не будет принято.
  1. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +13
    Сегодня, 14:45
    на восстановление сектора Газа

    Почему бы на эти деньги не газифицировать все населённые пункты в России ? Такая идея Шохину не приходит ?
    1. Сибирский цирюльник Звание
      Сибирский цирюльник
      +4
      Сегодня, 14:58
      Ему, по душе, любая идея где можно хоть немного " подержаться", за денежные потоки,прямо или косвенно.
      Хоть перенос столицы в Антарктиду, хоть включение той же Газы,в состав РФ. И ведь найдёт обоснование!))
      1. Седов Звание
        Седов
        +3
        Сегодня, 15:20
        Предлагаю Шохина с должности снять (вот кто оказывается губит российскую промышленность и предприниматльство) и отправить на восстановлени сектора Газа. Высвободившиеся деньги направить на покрытие дефицита бюджета и социальные проекты.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 15:32
          Так они и отдали деньги.
          Единственная возможность - это конфисковать деньги тех европейцев, кто вкладывался в Россию.
          Получится, те, кто воровал российское - не пострадают. А потенциальные друзья оплатят их воровство.
          Надо действовать, как они. Для начала перехватывать суда, чьми владельцами являются воры. Причём начали морскую войну в конфискации не мы, а именно они.
          1. Седов Звание
            Седов
            0
            Сегодня, 16:19
            Так они и отдали деньги.
            Единственная возможность - это конфисковать деньги тех европейцев, кто вкладывался в Россию.
            Я имел ввиду деньги, высвободившиеся от деятельности Шохина drinks
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Хоть перенос столицы в Антарктиду, хоть включение той же Газы,в состав РФ. И ведь найдёт обоснование!))

        А что, деньги уже отдали ? Даже в случае положительного результата от судейских, получать свои деньги будем долго и нудно.
        А Шохин, раз переживает за сектор Газа, пусть одевает робу и отправляется своими руками работать в Газе !
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 15:17
      Такая идея Шохину не приходит ?

      Шохин только грабить Россию умеет, что всю жизнь делал. А вкладывать в нее - это ему столько надо выпить, что он уже не сможет.
  2. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 14:50
    Шохин я так понимаю, решил просто "уделать" Набиуллину фантазийностью заявлений.
    Ну, у него получилось...
    Еще можно отдать на развитие горнолыжного спорта в Африке..request
  3. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +3
    Сегодня, 14:52
    На что могут быть направлены средства по иску Банка России к Euroclear

    Делёж шкуры,неубитого медведя.
    Даже если что-то выцарапают,в чём я лично сомневаюсь, то не исключаю того,что великомудрые ,опять запихают эти деньги ,подальше от экономики РФ: в Китай,например
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:54
    Подозреваю как взбодряд Евроклир в европейских судах европейские инвесторы,теряющие свои инвестиции в России . laughing
    1. Saturn VII
      Saturn VII
      -5
      Сегодня, 15:03
      А ято там бодрить то? В статье черным по белому написано. В евроклмре 200 лярдов Российских денег. А на счетах "с" только 20 европейских. Если эту двадцатку Россия заберет, то европа со спокойной совестью заберет все 200. Вот такая вот многоходовочка от "гроссмейстера Леопольда"..
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 15:10
        Как бы сейчас игра глаз за глаз.Евроклир конфисковал наши доходы с арестованных наших активов - 18 млрд ,а мы конфискуем их доходы на счетах ( с) ~20 млрд.Основные " тела " инвестиций ни кто трогать пока не собирается. wassat
  5. uralex Звание
    uralex
    +4
    Сегодня, 15:03
    Откуда эти "умники" берутся? Одному рубль сильный мешает ресурсы за бугор вывозить, другой сектор Газа за бюджетные деньги восстанавливать предлагает. Он бы еще с таким же успехом репарации выплатить Украине предложил. Таким бы специальных фонд создать и из своих личных доходов эти бредовые идеи финансировать.
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 15:18
    Мировая денежная система - это "пляски с бубнами" вокруг американского доллара. Все же "рассказы аналитиков" - это как выкрики шамана "впадшего в нирвану". Зачем России принимать участие в этих плясках..??.. Имперская Россия БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ своей истории, включая в эту историю и имперский СССР - обходилась без холуйской зависимости от чужих денег. И ничего - жили и поживали люди...
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 15:57
      Имперская Россия БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ своей истории, включая в эту историю и имперский СССР - обходилась без холуйской зависимости от чужих денег.
      В Царскую Россию как раз очень много вкладывали денег наши зарубежные партнёры. Правда, большевики не стали отдавать им все долги. И ничего не случилось. Так на Генуэзской конференции и заявили. И даже выставили буржуинам встречный иск о возмещении ущерба интервенции и блокады. Потом уже при горбачёве какие-то копейки отдали частным держателям каких-то там ценных бумаг. И всё. Вопрос закрыт.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 16:05
        Уважаемый Eugen 62!
        Золотое обеспечение царского рубля и доллар по 90 копеек при СССР (и то в случае загранкомандировки) - автоматически НЕ ДОПУСКАЛИ хожднеения ВНУТРИ страны среди граждан ЧУЖИХ Денег. Ибо если внутри страны среди глаждан "ходят" чужие деньги - то это означает, что страна в своей финансовой политике - не самостоятельно, то есть - зависима... Зависима - политически...
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:19
    Вопрос... За счёт предпологаемых, "неожиданных" доходов можно ли устроит внутренние заимствования для развития НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ???
    Вроде как именно так и делают все, кому не лень...
  8. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 15:36
    Цитата: uralex
    из своих личных доходов

    Эти "умники" никогда не перепутают "свою шерсть с государственной". ©
  9. maxxavto Звание
    maxxavto
    0
    Сегодня, 15:50
    Шохин выступил с идеей направить замороженные в Европе российские активы на восстановление сектора Газа
    - Дядя ты ду.рак ? (c)
  10. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 15:52
    как ЦБ РФ «обналичит» судебное решение и на что пойдет немаленькая сумма, полученная по иску к бельгийскому депозитарию?

    А зачем их обналичивать? Мы же в отличие от гейропецев не собираемся этот нал никому передавать. Просто по решению нашего суда отжать пакеты акций вражеских фирм в наших предприятиях. В том же "новатеке" их полно, и у германа оскарыча тоже есть кой чего, да много где если поискать.
  11. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 16:06
    Ещё бы в Спортлото обратились.
  12. Сергей Кам Звание
    Сергей Кам
    0
    Сегодня, 16:12
    И что такие "умники" в правительстве делают🤦
  13. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 16:17
    Идея с выкупом ОФЗ светлая. А можно разделить: 1 трлн на выкуп, 1 трлн на восстановление новых (и старых) регионов после войны. Но это только часть истории. Еще на кону конфискация западных пакетов акций в Сбере, Газпроме, Роснефти и тд. Это намного вкуснее. Правда тут большая часть у американцев, это трогать не получится.