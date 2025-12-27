На что могут быть направлены средства по иску Банка России к Euroclear

В середине декабря стало известно, что Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийской депозитарной компании Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. По среднему курсу, это около 200 млрд евро. Примерно на такую сумму с весны 2022 года по решению ЕС в «Евроклире» заморожены российские суверенные активы в виде ценных бумаг.Предварительное судебное заседание, скорее всего, в закрытом режиме, должно состояться 16 января следующего года. Шанс выиграть процесс у ЦБ РФ близок к 100%, отмечают юристы. Прецеденты уже были. Недаром гендиректор Euroclear и правительство Бельгии выступают категорически против любой формы изъятия российских активов, даже в виде залогового обеспечения для кредитования Киева.Хотя западные суды могут придерживаться позиции, что резервы Банка России не «украдены», а «временно заморожены» в рамках санкционного регулирования, на решение российского суда это никак не повлияет.Возникает два вопроса: как ЦБ РФ «обналичит» судебное решение и на что пойдет немаленькая сумма, полученная по иску к бельгийскому депозитарию?В случае позитивного для ЦБ РФ решения суда в Москве мы можем увидеть сценарий судебного изъятия средств со спецсчетов «С» в пользу Банка России как компенсации упущенной выгоды из-за блокировки резервов в Euroclear. На этих счетах локализованы («заморожены») активы западных компаний, которые после февраля 2022 года по политическим соображениям сбежали из России.На счетах типа «С» в России по оценке Сбербанка находится более 2 трлн рублей (~ €20 млрд). Эти средства способны закрыть более половины (около 50–55%) всего дефицита федерального бюджета на 2026 год в размере 3,8 трлн рублей.Прямого использования средств со счетов «С» на бюджетные расходы вроде увеличения социальных выплат, оборонки и прочего, скорее всего, не будет. Это может вызвать значительный проинфляционный шок, что не укладывается в текущую кредитно-денежную политику Центробанка. В ответ придется не снижать, а поднимать ставку рефинансирования, что вновь приведет к замедлению экономического роста. Это недопустимо, о чем ранее высказался президент России Владимир Путин.Возможен вариант с направлением изъятых 2 трлн рублей на выкуп ОФЗ. Это позволит снизить расходы на обслуживание долга приблизительно на 300 млрд рублей ежегодно. Выкуп госдолга под 15% годовых сегодня выгоднее для государства, чем вложения в долгосрочные мега-проекты. Такой антиинфляционный маневр изымает избыточную массу рублей, позволяя ЦБ РФ быстрее перейти к снижению ключевой ставки.Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил с идеей направить замороженные в Европе российские активы на восстановление сектора Газа. Об этом он сообщил в разговоре с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, пишут российские СМИ. Предложение, мягко говоря, абсурдное и точно не будет принято.