Командование «западных» заявляет об отражении контратак ВСУ под Купянском

5 446 21
Командование «западных» заявляет об отражении контратак ВСУ под Купянском

В течение последних двух суток бойцы группировки «Запад» нанесли значительный урон противнику. Особенно ожесточенные бои идут в районе Купянска.

Подробности обстановки раскрыл в своем докладе глава пресс-службы группировки Иван Бигма, который опубликовало оборонное ведомство России.



По его словам, за минувшие двое суток наши военнослужащие уничтожили пять единиц вражеской техники, включая два американских БТР М113. Потери личного состава противника убитыми и ранеными составили 20 человек.

Также командование «западных» доложило об отражении пяти контратак ВСУ под Купянском. Бигма заявил:

Все контратаки отражены, утраты территории не допущено.

С передовой сообщают, что противник усилил натиск на российские позиции, которые наши бойцы удерживают с большим напряжением сил. Бои идут тяжелейшие, а линия обороны российских войск очень подвижна. Несмотря на все трудности, позиции, отбитые ранее у противника, остались под контролем армии РФ.

Незначительное локальное продвижение подразделений ВСУ дается украинским военным ценой больших потерь. Противник вводит в бой подразделения, сформированные из неподготовленных военнослужащих, поэтому его резервы истощаются быстро.

С мест от бойцов, а также в публикациях экспертов, периодически звучит недовольство качеством организации обороны. Кроме того, сообщается о случаях «приписок» в отчетах командиров подразделений, поступающих с мест.


Хотелось бы верить, что сообщения главы пресс-службы были сопряжены с объективной реальностью и не представляли собой так называемый «антикриз».
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -4
    Сегодня, 15:25
    Купянск - это мясорубка по перемалыванию резервов бандеровцев с других направлений . Пока их здесь уничтожают - в других местах наши успешно наступают .
    1. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      +3
      Сегодня, 15:32
      Пока их здесь уничтожают - в других местах наши успешно наступают .

      Оно , то так , но уж слишком много "хряков" собрали здесь. Нашим ребятам очень тяжело , работы не початый край. Без уряколок , верим , что работа парнями будет выполнена. Иначе просто не может быть .
    2. Артур Грудинин Звание
      Артур Грудинин
      +1
      Сегодня, 15:40
      Взятие Купянска не является первостепенной задачей ВС РФ, главное оттягивать на себя главные силы противника. На остальных направлениях всё идёт точь-в-точь как вы и сказали.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 15:44
      Эта мясорубка обоюдная.Не надо себя обманывать.
      1. duschman80-81 Звание
        duschman80-81
        -1
        Сегодня, 15:53
        Купянск давно уже был под контролем ВС РФ. Контроль - это значит что он наблюдается и простреливается со всех сторон. Но это не значит, что туда не могут заходить периодически дрг в составе нескольких человек, которые могут навязать бой. Там же забора нет. А вот когда военные продвинутся дальше этого города, тогда можно смело сказать о полном освобождении.
        1. newtc7 Звание
          newtc7
          +2
          Сегодня, 15:57
          Там не дрг в составе нескольких человек, не врите себе и всем вокруг, там полноценная группировка укров владеет большей частью города, и наши солдаты попали в оперативное окружение.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:04
          Контроля полного не было.Местность там своеобразная.Кстати,статья выше вышла,показывающая ситуацию.И еще,когда высокие чины бегут с докладом наверх(тут пишут,что и нижестоящие занимались приписками в докладах),это называется ложь и введение в заблуждение ВПР.Во все времена и во всех армиях жестко наказывалась
      2. Теренин Звание
        Теренин
        -1
        Сегодня, 16:15
        Цитата: dmi.pris1
        Эта мясорубка обоюдная.Не надо себя обманывать.

        Перед вами три поста, где Вы увидели обман?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:18
          Внимательно читаем и понимаем.Что есть обман.Не в комментах форумчан.А в докладах снизу до верху.Зачастую.Да-горький сарказм
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 16:22
            Цитата: dmi.pris1
            Внимательно читаем и понимаем.Что есть обман.Не в комментах форумчан.А в докладах снизу до верху.Зачастую.Да-горький сарказм

            Вы, давно на форму и помните, как банили за то, что утверждали от имени всех.
            Тогда приведите ссылку или примеры, кто и когда с линии фронта врал наверх.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    -9
    Сегодня, 15:32
    Какой еще Купянск? Его же ,,рыдарь,,и ежи с ним давно сдал уже на радость многим здесь.)))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Лимон
      Какой еще Купянск? Его же ,,рыдарь,,и ежи с ним давно сдал уже на радость многим здесь

      Вы не совсем правы, никто Купянск не сдал, но бои идут очень тяжёлые, подразделениям ВСУ удалось занять часть территории внутри города, устраивая "мясные штурмы".
      1. Лимон Звание
        Лимон
        -3
        Сегодня, 15:47
        Лантух
        -4
        25 декабря 2025 14:03
        а они штурмовали Купянск, мы взяли

        Можно сказать, что Купянск ВСУ почти взяли ... А жаль. Потеря большая. Не думаю, что в ГШ не видели ситуации. Значит у нас нет резервов.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 16:07
          Лично я доверю только нескольким ТГ- каналам, на которые давно подписан, большая часть отсеялась. Они не склонны бежать впереди паровоза и не стесняются выкладывать неудобную для некоторых информацию, к тому же стараюсь сверяться по нескольким источникам. Сейчас развелось много каналов, маскирующихся "под своих", причём часто поступают хитро, подсовывая регулярно фейки вместе с правдивыми фактами. Не сразу разобрался, но за два года уже научился осторожности. Главное, не верить всему, что пишут в интернете, всегда есть возможность убедиться перепроверкой по источникам уже доказавшим свою надёжность.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 16:18
          Цитата: Лимон
          Лантух
          -4
          25 декабря 2025 14:03
          а они штурмовали Купянск, мы взяли

          Можно сказать, что Купянск ВСУ почти взяли ... А жаль. Потеря большая. Не думаю, что в ГШ не видели ситуации. Значит у нас нет резервов.

          Лантух уже может смыть сказанное, потянув на себя кран унитаза. Первые официальные сведения уже поступают. Наши держатся.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 15:33
    Утренняя сводка на ТГ-канале"Рыбарь" - позиции ВС РФ в городе удерживаются, ВСУ продолжают атаки "любой ценой".
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 15:55
    Знатные ****олы конечно, врубают антикриз. Лучше б говорили все как есть - веры и уважение к ним значительно больше бы стало. Но как мы видим, годы идут и мало что меняется. Хотя бы построений в последнее время не сталл
  5. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 15:57
    Будет ли автор уволен или останется на своем посту, несмотря на серьезные ошибки, как это происходит на Западе?
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -3
    Сегодня, 15:57
    "в публикациях экспертов, периодически звучит недовольство качеством организации обороны" Сами иксперды,конечно, кроме своего дивана в жизни ничего не обороняли
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      0
      Сегодня, 16:12
      Ну конечно, виноваты ведь эксперты во всем )) вовсе не звиздаболы которые шлют радужные доклады наверх и льют воду в уши населения, нет-нет они молодцы, виновны те кто это имеют наглость озвучить. Вот их вешать надо, конечно вы правы.
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 16:04
    Командование может что угодно заявлять. Так наш командующий генерал с фамилией похожей на имя крестьянина-живодёра, утопившего несчастную Му-Му, заявлял о том, что в Курскую область вошла небольшая группа ВСУ и все они скоро будут уничтожены. Потом год эту "небольшую группу" уничтожали. А наше дело - верить этим заявлениям или не верить, как Ленин не верил Троцкому, потому,что тот ... , мягко выражаясь, говорил неправду.