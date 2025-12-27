В течение последних двух суток бойцы группировки «Запад» нанесли значительный урон противнику. Особенно ожесточенные бои идут в районе Купянска.Подробности обстановки раскрыл в своем докладе глава пресс-службы группировки Иван Бигма, который опубликовало оборонное ведомство России.По его словам, за минувшие двое суток наши военнослужащие уничтожили пять единиц вражеской техники, включая два американских БТР М113. Потери личного состава противника убитыми и ранеными составили 20 человек.Также командование «западных» доложило об отражении пяти контратак ВСУ под Купянском. Бигма заявил:С передовой сообщают, что противник усилил натиск на российские позиции, которые наши бойцы удерживают с большим напряжением сил. Бои идут тяжелейшие, а линия обороны российских войск очень подвижна. Несмотря на все трудности, позиции, отбитые ранее у противника, остались под контролем армии РФ.Незначительное локальное продвижение подразделений ВСУ дается украинским военным ценой больших потерь. Противник вводит в бой подразделения, сформированные из неподготовленных военнослужащих, поэтому его резервы истощаются быстро.С мест от бойцов, а также в публикациях экспертов, периодически звучит недовольство качеством организации обороны. Кроме того, сообщается о случаях «приписок» в отчетах командиров подразделений, поступающих с мест.Хотелось бы верить, что сообщения главы пресс-службы были сопряжены с объективной реальностью и не представляли собой так называемый «антикриз».

