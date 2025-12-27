С Купянского направления поступает информация о местах сосредоточения сил противника, переброшенных украинским командованием с целью отбить город у наших войск.Анализируя частоту ударов и их параметры, причём не только технические но и, если можно так выразиться, географические, можно прийти к выводу о том, что основные ударные силы враг накопил на господствующих высотах в районе села Гусинка, что к северо-западу от Купянска. Оттуда идёт систематическое огневое воздействие на позиции наших войск в черте города и его окрестностях.Также силы противника, используемые как для ударов по Купянску, так и для вхождения штурмовых групп, обосновались в лесном массиве Малые Ровны. Через него ведёт дорога на Харьков, которая в черте города именуется улицей Харьковская.Когда последовали отчёты наверх об освобождении Купянска нашими войсками, то этот лесной массив оставался незачищенным. Противник сохранил ряд там позиций, причём на господствующих высотах на этом участке фронта. Это высотное преимущество дало ему возможность там закрепиться и дождаться подкрепления. Теперь пытается развивать успех, подтянув туда и дроноводов, и миномётные расчёты.Российские войска наносят удары по местам скопления противника. Это приводит к значительным потерям ВСУ как в личном составе, так и в военной технике. Однако у противника пока остаются резервы, чтобы держать за собой два указанных рубежа, откуда он огнём поддерживает свои формирования, находящиеся в том числе в купянской застройке.Лесной массив Малые Ровны – это, конечно, не Серебрянский и Кременской леса по масштабу, однако там есть, где укрыться. Но если позиции противника в этом лесу, как и на Гусинских высотах, будут в конечном итоге перемолоты ФАБами и сожжены ТОСами, то это, безусловно, может сорвать всю операцию украинского командования и его натовских советников по второму (с 2022 года) взятию Купянска.