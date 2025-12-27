Вновь перехвачены более 80 процентов воздушных целей — отчёт Воздушных сил ВСУ
Интересное наблюдение в динамике по поводу статистики Воздушных сил Украины в части отражения атак ВС РФ. К примеру, сообщают (условно) о 100 целях, тогда сбито смешанными силами ПВО и подавлено средствами РЭБ от 70 до 80%, а то и к 90% приближается. Когда ракет и дронов в разы больше, относительные показатели почти не меняются.
К примеру, в сегодняшней сводке сообщается о том, что в ходе ночной атаки ВС РФ применили в общей сложности 599 различных средств поражения, из них 40 ракет и 519 ударных дронов. И вновь силами ПВО, РЭБ, авиацией и мобильными зенитными группами подавлено и сбито 503 цели. Это более 80 процентов от суммарного количества.
Возникает логичное предположение, если верить отчетам ВС ВСУ, что когда дронов и ракет задействовано в атаках на порядок меньше, то и силы ПВО явно не дорабатывают. Иначе как объяснить, что в одни сутки сбивается и перехватывается всего, скажем, 70 штук БПЛА и ракет из 100 запущенных, а нынче — целых 503 единицы. Парадокс.
Интересно, украинцы, сообщающие о десятках взрывов там и тут, все еще верят этому абсурду от главного фантазера спикера ВС ВСУ полковника Игната (это фамилия такая)?
Касательно заявления по работе сил ПВО ВС ВСУ минувшей ночью и в первой половине дня, то по «сбитым» ракетам статистика следующая: баллистические/аэробаллистические ракеты «Искандер-М»/Х-47М2 «Кинжал» — шесть штук; крылатые ракеты «Искандер-К»/«Калибр» — четыре; крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 — 19 единиц.
Что так мощно взрывалось и продолжает гореть во множестве в основном в Киеве и столичном регионе не только минувшей ночью, но и в дневное время — большая загадка. Особенно для тысяч украинцев, которые в результате точных попаданий по ТЭЦ и ТЭС остались без света, тепла и воды.
Между тем, атаки ВС РФ продолжаются, что подтверждает и пополняющаяся сообщениями в среднем каждые 5 минут лента официального паблика Воздушных сил ВСУ. Дроны летят в направлении Киева, Кременчуга, Черкасс, Миргорода, Харькова и так далее по списку.
Летящий в США на встречу с Трампом Зеленский пишет в своем ТГ-канале:
Зачем, спрашивается? Ведь если верить статистике ВС ВСУ, то, например, будет 1000 дронов и ракет — непременно «собьют» 800-900 единиц. Всё хорошо с ПВО у Воздушных сил Украины.
Информация