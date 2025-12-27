Вновь перехвачены более 80 процентов воздушных целей — отчёт Воздушных сил ВСУ

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА на 30-ти локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях. Кроме того, одна из ракет не достигла целей, информация по 15 (локально потерянным) БПЛА уточняется.

И так же важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону, нашу защиту жизни. Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся.