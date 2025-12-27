Обновлённому Ту-214 официально одобрили главное изменение типовой конструкции

4 074 25
Обновлённому Ту-214 официально одобрили главное изменение типовой конструкции

Российский среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214 с новым отечественным комплексом БРЭО и комплектующими получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции. Решение принято Росавиацией.

Импортозамещенный Ту-214 после положительного заключения Авиарегистра России получил документы, подтверждающие внесение изменений в конструкцию. Речь шла о новом современном комплексе бортового радиоэлектронного оборудования, системе безопасности и других комплектующих. Торжественная церемония прошла на авиазаводе в Казани, который сейчас модернизируется под выпуск пассажирских самолетов.



Большое число предприятий Ростеха работало над тем, чтобы отечественный Ту-214 получил дополнение к сертификату типа. Самолет оснастили самым современным авиационным оборудованием и системами. Сейчас в Казани ведется масштабная модернизация завода для наращивания производства этих машин.


Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, ведомство рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м — уже 12-ти, а начиная с 2028-го — выйти на ежегодный выпуск 20 лайнеров.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью до 210 пассажиров. Машина оснащается отечественными авиадвигателями ПС-90А. Первый полет импортозамещенный Ту-214 совершил в ноябре 2024 года.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 17:25
    Всё, что делается - всё к лучшему. Мало помалу идём в перёд и к независимости как СССР после революции и гражданской.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:28
      В следующем году обещают только 3 Ту-214 и те пойдут для гос.структур. Остальным прийдётся пока ждать когда раскочагарится производство и дойдет до них очередь.

      . В 2026 году Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал «Туполев») планирует выпустить три пассажирских самолета Ту-214. Об этом рассказал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко в интервью «Татар-информу».


      https://www.kommersant.ru/doc/8293899
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Sky Strike fighter
        Остальным прийдётся пока ждать когда раскочагарится производство и дойдет до них очередь.

        Лучше поздно чем никогда. Ну там ещё и другие самолёты на выходе. Подождём.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 17:45
        Цитата: Sky Strike fighter
        Остальным прийдётся пока ждать когда раскочагарится производство и дойдет до них очередь.

        С такими ценами желающие полетать в очередях за билетами не давятся.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 17:47
          А никто не обещал что будет легко.
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      -2
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Irokez
      Всё, что делается - всё к лучшему. Мало помалу идём в перёд и к независимости как СССР после революции и гражданской.

      Нужно знать характеристики самолёта после всех изменений, к сожалению автор этих данных не приводит. И уже тогда делать выводы
      всё к лучшему
      или нет? А то вот история с МС-21 говорит, что не всё, что делается, к лучшему. В случае с МС 21, после импортозамещения получился по сути уже другой (от первоначально планируемых параметров) самолет (источник https://www.ridus.ru/kak-volshebniki-oak-prevratili-ms-21-310-v-tu-154-748679.html) цитата "в процессе импортозамещения самолёт стал тяжелее почти на 6 тонн. Это в итоге привело к пересмотру характеристик и увеличению максимальной взлётной массы."
      - другая дальность, вместительность и экономичность. Злые языки пишут, что сопоставимые с ТУ -154. Если злые языки не врут, то данный МС не жизнеспособен, т.к. проиграет в эффективности своим конкурентам (западным, китайским). Источник тот же, цитата "В результате «Аэрофлот» может отказаться от них, хотя сегодня 95% рейсов российских авиакомпаний на узкофюзеляжных самолётах имеют протяжённость до 4000 километров, а 80% — до 3000 километров.
      Стоящие на МС-21 российские двигатели ПД-14 уступают в экономичности американским Pratt & Whitney, поэтому самолёт расходует больше топлива. Когда впервые делается какое-то изделие, оно поначалу страдает «детскими болезнями». Поэтому процесс будет более долгосрочным и дорогим с точки зрения стоимости обслуживания.
      Например, в МС-21 система перезагрузки находится в багажном отсеке, что в экстренной ситуации значительно усложнит устранение неисправности, которое займёт несколько часов.
      По данным на октябрь 2025 года, необходимо импортозаместить ещё пять используемых в МС-21 иностранных систем: систему обледенения, водо-вакуумную, предупреждения столкновения, метеолокатор и электроснабжение.
      Согласно данным отечественных экспертов, дальность полёта МС-21 при максимальной коммерческой загрузке в 20,3 тонны сократится до 2000 километров! Поэтому на ряде маршрутов МС-21 использоваться не сможет. Например, из Москвы долетит в лучшем случае до Красноярска, а до Иркутска или Улан-Удэ не сможет. Из российских регионов в Юго-Восточную Азию, даже в Дубай из Москвы он тоже не долетит.
      Всё это означат, что данный лайнер подойдёт далеко не всем эксплуатантам.".

      Всё это означает, что конкретно МС 21, находясь в здравом уме, авиаперевозчики заказывать не будут. Иначе у них будут самые дорогие авиабилеты и самые маленькие прибыли... Хотя, авиационный утильсбор, сможет продлить агонию... на время.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 17:56
        Уже опровергли заявление о якобы перетяжелении МС-21-310 на 6 тонн,а вы опять постите эту информацию.Главное изменение Ту-214 касалось комплекса бортового радиоэлектронного оборудования.

        . Ключевым достижением модернизации стала установка отечественного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, российским конструкторам удалось создать собственные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и землей. Ранее эти критически важные системы производила единственная компания в мире, теперь же Россия преодолела эту глобальную монополию.


        https://www.ixbt.com/news/2025/12/27/pervyj-poshel-tu214-stal-pervym-sertificirovannym-lajnerom-iz-novoj-rossijskoj-linejki.html

        . 6 тонн лжи про МС-21: По следам одной публикации в известном СМИ


        https://tehnoomsk.ru/archives/11827
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          0
          Сегодня, 18:01
          Цитата: Sky Strike fighter
          https://www.ixbt.com/news/2025/12/27/pervyj-poshel-tu214-stal-pervym-sertificirovannym-lajnerom-iz-novoj-rossijskoj-linejki.html

          А можно ссылку на опровержение? Хочется убедиться лично.
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 18:03
            Цитата: Леший1975
            Цитата: Sky Strike fighter
            https://www.ixbt.com/news/2025/12/27/pervyj-poshel-tu214-stal-pervym-sertificirovannym-lajnerom-iz-novoj-rossijskoj-linejki.html

            А можно ссылку на опровержение? Хочется убедиться лично.


            Пожалуйста.
            Цитата: Sky Strike fighter
            . ...

            . 6 тонн лжи про МС-21: По следам одной публикации в известном СМИ


            https://tehnoomsk.ru/archives/11827
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              +1
              Сегодня, 18:11
              Цитата: Sky Strike fighter
              https://tehnoomsk.ru/archives/11827

              справедливости ради, статья про то, что нет подтверждения этим 6 тоннам с источником.. но пишет об этом... такой же неподтвержденный автор.. ввиду чего - что то, что другое- хз.. hi
            2. Леший1975 Звание
              Леший1975
              0
              Сегодня, 18:14
              Цитата: Sky Strike fighter
              6 тонн лжи про МС-21: По следам одной публикации в известном СМИ

              Не годится, слабый аргумент - автор этой статьи даже без имени, цитата "Специалист российской авиационной отрасли с большим стажем работы в ней, пишет свои материалы в блоге «Советы мечтателям». В силу ряда причин автор пока пишет под псевдонимом Skyexpert." Сама статья на непонятном ресурсе и от лохматого 04.03.2024. У меня ссылка на свежую статью от 12 декабря 2025 01:03
              автор не скрывается - Валерий Агеев, Авиационный инженер, летчик, журналист.
              А то, что привели Вы, это выглядит как какой-то антикриз от неизвестного автора...
      2. Victor19 Звание
        Victor19
        0
        Сегодня, 18:00
        Откуда дровишки???? Первоначальная публикация "Коммерсант".
        Но есть другая статья "6 тонн лжи про МС-21: По следам одной публикации в известном СМИ"
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 18:09
          Вот ещё одна свежая публикация по теме.

          . До куда все-таки долетит МС-21-310: Немного реальных фактов вместо домыслов ...
          В общем, согласно порталу ОАК, МС-21 способен перевезти 21,3 тонны на 3830 км. Кто-то хотел лететь на 5100? Пожалуйста. Два часа расхода – 5 тонн (примерно, нет же окончательных цифр, это около А-320нео). 21,3 тонны минус 5 тонн – получаем 16,3 тонны. Хорошо. Пассажир зимой весит 80 кг, багажа в среднем берут от 3 («Победа» на Санкт-Петербург) до 16 кг (на Камчатку в сезон). Плюс пассажиры бывают детьми до 12 лет, что характерно для дальних рейсов, они 30 кг в среднем весят.

          Я храню данные некоторых рейсов с того времени, когда работал в «Аэрофлоте». Так вот, 16287 кг — коммерческая загрузка, рейс в Париж, Аirbus A321 VP-BTR, 171 пассажир (включая младенцев), 3722 в багажниках (груз + багаж). Если МС-21 отвезёт 171 пассажира и 3722 в багажниках из Москвы в Благовещенск, то устроит ли этот показатель тех, кто вчера посыпал голову пеплом? Да, неполная коммерция. Но это мало или недостаточно? Это полсамолёта в Иркутск, как мне писали сегодня?


          https://tehnoomsk.ru/archives/22017
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            0
            Сегодня, 18:25
            Цитата: Sky Strike fighter
            Вот ещё одна свежая публикация по теме.

            . До куда все-таки долетит МС-21-310: Немного реальных фактов вместо домыслов ...
            В общем, согласно порталу ОАК, МС-21 способен перевезти 21,3 тонны на 3830 км. Кто-то хотел лететь на 5100? Пожалуйста. Два часа расхода – 5 тонн (примерно, нет же окончательных цифр, это около А-320нео). 21,3 тонны минус 5 тонн – получаем 16,3 тонны. Хорошо. Пассажир зимой весит 80 кг, багажа в среднем берут от 3 («Победа» на Санкт-Петербург) до 16 кг (на Камчатку в сезон). Плюс пассажиры бывают детьми до 12 лет, что характерно для дальних рейсов, они 30 кг в среднем весят.

            Я храню данные некоторых рейсов с того времени, когда работал в «Аэрофлоте». Так вот, 16287 кг — коммерческая загрузка, рейс в Париж, Аirbus A321 VP-BTR, 171 пассажир (включая младенцев), 3722 в багажниках (груз + багаж). Если МС-21 отвезёт 171 пассажира и 3722 в багажниках из Москвы в Благовещенск, то устроит ли этот показатель тех, кто вчера посыпал голову пеплом? Да, неполная коммерция. Но это мало или недостаточно? Это полсамолёта в Иркутск, как мне писали сегодня?


            https://tehnoomsk.ru/archives/22017

            Скажите, Вы надо мною издеваетесь, или самим лень прочесть то ,на что ссылаетесь. Внизу статьи указан автор, опять тот же самый неизвестный, цитата - Об авторе: Специалист российской авиационной отрасли с большим стажем работы в ней, пишет свои материалы в блоге «Советы мечтателям». В силу ряда причин автор пишет под псевдонимом Skyexpert.
            Блог автора в Дзене: https://dzen.ru/skyexpert. Нет, мнение неизвестного блогера, на всё том же единичном, непонятном ресурсе - НЕ АРГУМЕНТ.
      3. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        +1
        Сегодня, 18:13
        Тут бы по своей стране полетать, ну максимум в пределах бывшего СССР. А в другие страны пускай и летают на чем хотят... Кому надо у тех найдется на чем улететь. А простым гражданам все равно перекрывать надо вылеты за рубеж. Деньги надо тратить внутри страны в первую очередь. А то некоторые идиотки беременные прутся в загран а потом за ними целый борт МЧС высылают. Надо как с рыбаками по весне - все за счет идиотов только гонять. И ни каких за счет страховки...
    3. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 17:53
      Конечно все к лучшему. Вот только не для всех.
    4. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 18:19
      Цитата: Irokez
      Всё, что делается - всё к лучшему. Мало помалу идём в перёд и к независимости как СССР после революции и гражданской.

      У России (СССР) было гражданское авиастроение...Прошло 34 года после буржуйского криминального переворота, и по легенде мы должны находиться в районе начала 80-х годов прошлого века...Не кажется, что слишком тихо? Зато на каждый миллион граждан России сегодня имеется один олигарх...
      * * *
      Не буду ни с чем сравнивать темпы строительства самолётов - вероятно, оно так и должно быть...Когда мы выпускали серийные среднемагистральные лайнеры?! belay Да, никогда...
      Но как меня порадовала информация о производстве военных вездеходов - по два в сутки... fellow С выходом на серийное производство до 2 000 единиц... fellow в год...
      * * *
      Пока не увижу в натуре - не буду выражать эмоции...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 17:33
    Самолет оснастили самым современным авиационным оборудованием и системами.


    А это самое суперсовременное авиационное оборудование исключило бортинженера из состава летного экипажа?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:41
      Нет конечно,но в будущем это возможно.Пока же поставили первый полностью импортозамещенный борт для гос.структур,для которых вопрос наличия бортинженера не принципиален.Российские авиакомпании по этой причине ждут именно МС-21-310,где только 2 пилота,а бортинженер заменен компьютером.

      .25 декабря 2025 года в интервью «Ведомостям» первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что базовая версия самолёта МС-21 не может достичь заявленной дальности полёта. По его словам, работа над снижением массы конструкции и увеличением дальности ведётся, но завершение этих задач ожидается в отдалённой перспективе, возможно, через несколько лет.В Жуковском продолжаются лётные испытания МС-21 с импортозамещёнными комплектующими. Для проверки аэродинамических характеристик, устойчивости и управляемости используются опытные самолёты с номерами 73055 и 73057.

      Заявление Мантурова о дальности МС-21 отражает реальные трудности программы импортозамещения. Он отметил, что для самолёта заменили пять ключевых систем, ранее не производившихся в России: устройство для перемещения механизации крыла, цифровую систему электроснабжения, комплекс предупреждения об угрозах, управление тормозами и систему кондиционирования. Некоторые из этих систем ранее производились только одним мировым изготовителем.


      https://dzen.ru/a/aU5dLNbgPB0AkLEo
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 18:15
        Цитата: Sky Strike fighter
        Российские авиакомпании по этой причине ждут именно МС-21-310,где только 2 пилота,а бортинженер заменен компьютером.

        да уж..правда на Боинге уже 50 лет 2 члена экипажа, а наши стремятся- неужели это настолько сложно? что там сверхъестественного в технологиях Боинга - хотя бы 70-80х? скопируйте в конце концов основное..
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 18:17
          На МС-31-310 два члена экипажа.Там комп установили и избавились от бортинженера. Самолет новый, создавался под современные требования,тогда как Ту-214 создавался под требования тогда ещё СССР, то есть с бортинженером.
    2. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      -1
      Сегодня, 17:54
      Аэрофлот как может упирается, не хочет брать самолёт с тремя членами экипажа. Это и экономически не выгодно, да и не готовят борт-инженеров давно, старичков только брать в экипажи, но они скоро всё на пенсию выйдут.
  3. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +4
    Сегодня, 17:35
    ТУ-214 - это чрезвычайно нужный самолет для гражданских перевозок, благодаря своей дальности полета и вместительности. Но не менее он важен для военных, в качестве машин РЭБ. РТР, ПЛО. И этих самолетов нужно срочно и очень много. А проблемы, которые у самолета есть, они известны. Как и пути их исправления. Надо только этим заниматься! И они решаемы, как по мне, быстрее, чем у МС-21.
  4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 17:45
    "Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, ведомство рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214..." - ну им рассчитывать не кто не мешает, а что получится через годик увидим.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 18:24
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      ну им рассчитывать не кто не мешает, а что получится через годик увидим.

      При недавнем посещении Китая, ВВП живо интересовался китайскими наработками в области увеличения продолжительности жизни...
      Си Цзиньпин и Путин поговорили о жизни до 150 лет: насколько это возможно