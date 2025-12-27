Российский кабмин продлил запрет на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина, ДТ и других видов моторного топлива, как было объявлено сегодня в кабинете министров.

Продление мер предусмотрено на 2 месяца. Таким образом экспортный запрет будет действовать до 28 февраля 2026 года и распространится на всех экспортеров, включая производителей.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что рынок нефтепродуктов в России сейчас находится в состоянии баланса. Он подчеркнул, что ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива направлены на обеспечение внутреннего спроса.

Напомним, что ситуация на рынке моторного топлива в России обострилась минувшей осенью. Люди столкнулись со значительным ростом цена на АЗС в целом ряде регионов. Причём скачок роста тогда не коснулся крупных сетевых автозаправочных станций, но «прошёлся» по небольшим представителям рынка. В ряде случаев цены на различные виды бензина, а также на дизтопливо, подскакивали на 20 и даже больше процентов в течение нескольких дней. Это приводило к очередям на заправках или же к тому, что реализаторы отключали табло, чтобы не менять цифры на нём каждые пару часов.

Однако в результате принятых мер по стабилизации топливного рынка цены «отскочили» назад. И разрыва в 10-15 рублей за литр в зависимости от автозаправок в пределах одного региона уже не наблюдается.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:50
    Ой бензин, бензин, не бензинь меня. smile
    Сколько себя помню за рулём своего авто, всегда попадал под какие-то ограничения. в некоторых областях в уборочную частников на заправках вообще не заправляли, или литров 10 плеснут, что б до дому доехать. Это я про времена СССР, тогда денег на заправках не брали, а заправляли по талонам, купленным в магазинах. А иногда и не купишь, только на сдачу получишь, в основном в винно-водочных отделах. drinks

    Королями тогда были водители Уралов-375, Зилов - 131Н и автобусов "луноходов" ЛиАЗ-677, работающим на АИ-93.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:00
    Искать какую-то подоплеку в решениях кабмина, который ничего в нашей стране не решает, — тратить нервы и время. Рыночные отношения — это старый базар, где цены устанавливаются до того, как покупатель наберёт нужную сумму. Что касается бензина, то во времена, когда НПЗ, хранилища горят каждую неделю, в первую очередь нужно позаботиться о своём покупателе... (И о своей выгоде...)
  3. valera75 Звание
    valera75
    0
    Сегодня, 18:11
    Так на внутреннем рынке они все свои потери как раз и возместят что им волноваться та? 11 лет за рулём авто и до этого отслеживаю цены и они лет 25 как росли так и растут. Какие торможения какие отскоки цен? Вы о чём? Если цену остановили то позже её барыги-нытики-нефтянники это всё быстро нагоняют а за ценами на дт и бензин растут и все цены. Грузоперевозки, логистика все эти затраты надо компенсировать а компенсирует конечный потребитель тобишь мы.
  4. Saturn VII
    Saturn VII
    0
    Сегодня, 18:15
    Только автор в новости "забыл" упомянуть один нюанс.
    Запрет на экспорт бензина в России временный и продлевался несколько раз, но даже в периоды его действия есть исключения, включая прямые поставки от непосредственных производителей (особенно в октябре 2025 года), экспорт в рамках межправительственных соглашений, гуманитарные поставки, экспорт физическими лицами для личных нужд и международные транзитные перевозки, а также ситуации, когда вывозные пошлины равны нулю.
  5. asng Звание
    asng
    +1
    Сегодня, 18:16
    А вот мне интересно: торговать лучше/выгодней не сырьём, а продукцией переработки сырья. Сырьё - нефть. Топливо - продукт. По-хорошему, надо наращивать производство и объёмы продаж топлива, увеличивая внутреннее потребление нефти и снижая её экспорт. Это создаст новые рабочие места, снизит стоимость топлива на внутреннем рынке. Увеличит доход государства, т.к. топливо дороже нефти. Или я чего-то не понимаю?