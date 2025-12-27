СМИ Израиля: интеграция в сирийскую армию курдских формирований СДС не удалась

В ходе встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани его турецкий коллега Хакан Фидан высказал предположение, что руководство «Сирийских демократических сил» (СДС) не стремится к прогрессу в переговорах об интеграции в официальные структуры новых сирийских властей. Особенно это касается Вооруженных сил Сирии.

Фидан заявил:

Мы видим, что у Сирийских демократических сил нет реального намерения добиться значительного прогресса в переговорах об интеграции с администрацией Дамаска.

Впрочем, совершенно ясно, что интеграция в сирийскую армию курдских вооруженных формирований, составляющих ядро СДС, не удалась. Наглядным доказательством этого стали недавние столкновения в Алеппо на севере Сирии, в результате чего погибли два местных жителя. Как сообщают источники, близкие в СДС, конфликт спровоцировали протурецкие боевики из «Сирийской национальной армии» (СНА). Они открыли стрельбу в районах Шейх-Максуд и Ашрафия, где преимущественно проживает курдское население.

По мнению журналистов израильской газеты The Jerusalem Post, никого не должны удивлять ни недавние столкновения, ни затягивание переговоров между СДС и официальным Дамаском. СМИ Израиля отмечает, что тупиковая ситуация закономерно отражает диаметрально противоположные позиции сторон.

Правительство в Дамаске стремится превратить Сирию в унитарное, централизованное, арабское государство, в котором ислам станет господствующей религией и фундаментом законодательства. С другой стороны, СДС является абсолютно светской организацией, которая выступает за децентрализацию власти в стране. Они хотят сохранения свободы вероисповедания на 30 процентах территории Сирии, которые контролируют в настоящее время.
  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 17:43
    Бородачи-головерезы против бритых ребят из "абсолютно светской организации".
    Интресно, почему же курды не хотят "интернироваться" в эту новую бородатую власть в сирии, вот же загада
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 18:20
      Если вспомнить начало заварушки в Сирии - курды выступили союзниками США.
      Так что купить их можно.
      Надо лишь найти "правильного" покупателя и предложить "правильную" цену.
      Только самим туркам такой союзник (что легко в суп им при случае плюнет) не нужен.
      Вот и саботируют. Турки саботируют, а не курды.