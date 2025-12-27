В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей
Российские войска в зоне СВО применяют не только технику, но и животных, например, лошадей. Причем весьма активно и в штурмовых действиях. Если бы кто сказал это в начале российской спецоперации в 2022 году, его бы засмеяли.
Если сравнить начало СВО и настоящее время, то это будет как небо и земля. От той армии, которая в феврале 2022 года заходила на Украину, практически ничего не осталось. Не в смысле потерь, а по причине переосмысления тактики и стратегии ведения боевых действий. Тактика 2025 года кардинально отличается от тактики 2022-го. И, конечно, большую роль здесь сыграли FPV-дроны.
Да и в технике очень много изменений. Танки практически перестали использоваться по прямому назначению, все чаще они применяются для артиллерийской поддержки. Наши бойцы предпочитают передвигаться не на БМП и БТР, а на открытых машинах типа багги, которые можно быстро покинуть в случае опасности. Появилось много квадроциклов, мотоциклов, велосипедов. И лошадей с ослами. Последних используют для доставки грузов. Ослы неприхотливы и могут нести довольно большую нагрузку.
Кстати, российские штурмовики пересаживаются с мотоциклов на лошадей, и это не шутка. Как оказалось, лошадь пройдет там, где завязнет техника, к тому же она гораздо тише. Но используют их только в ненастную погоду, когда небо закрыто для дронов.
И напоследок небольшое видео, снятое на одном из направлений СВО. Оно не новое, но посмотреть на реакцию российского штурмовика все же стоит:
Информация