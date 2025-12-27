В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей

6 228 41
В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей

Российские войска в зоне СВО применяют не только технику, но и животных, например, лошадей. Причем весьма активно и в штурмовых действиях. Если бы кто сказал это в начале российской спецоперации в 2022 году, его бы засмеяли.

Если сравнить начало СВО и настоящее время, то это будет как небо и земля. От той армии, которая в феврале 2022 года заходила на Украину, практически ничего не осталось. Не в смысле потерь, а по причине переосмысления тактики и стратегии ведения боевых действий. Тактика 2025 года кардинально отличается от тактики 2022-го. И, конечно, большую роль здесь сыграли FPV-дроны.



Да и в технике очень много изменений. Танки практически перестали использоваться по прямому назначению, все чаще они применяются для артиллерийской поддержки. Наши бойцы предпочитают передвигаться не на БМП и БТР, а на открытых машинах типа багги, которые можно быстро покинуть в случае опасности. Появилось много квадроциклов, мотоциклов, велосипедов. И лошадей с ослами. Последних используют для доставки грузов. Ослы неприхотливы и могут нести довольно большую нагрузку.

Кстати, российские штурмовики пересаживаются с мотоциклов на лошадей, и это не шутка. Как оказалось, лошадь пройдет там, где завязнет техника, к тому же она гораздо тише. Но используют их только в ненастную погоду, когда небо закрыто для дронов.

И напоследок небольшое видео, снятое на одном из направлений СВО. Оно не новое, но посмотреть на реакцию российского штурмовика все же стоит:

41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. overland Звание
    overland
    +4
    Сегодня, 18:36
    Что вы хотите сказать? Ясно, что всё идёт по плану. Теперь главное — найти того, кто придумал такой замечательный план. good
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      -1
      Сегодня, 18:44
      Планы постоянно корректируются. В чем проблема? Война это не самсунг или эпл, выпускать все по графику и шаблонам. Война двигатель технологий. Туда или обратно. Главное что бы бойцам не мешали. Если бы РФ пошла по сценарию исраэля или США, даже Китай призадумался бы о помощи РФ
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:45
      Цитата: overland
      Что вы хотите сказать? Ясно, что всё идёт по плану. Теперь главное — найти того, кто придумал такой замечательный план. good


      Не хотите найти того кто вот это вот придумал?Хотя удивляться чему либо на Украине уже давно не приходится.

      .Украина и 15 хлопчиков в одной могиле...Зеля обещал каждому по квартире 2*2 метра...Но сработал ... инстинкт...хватит и одной на всех...


      https://t.me/Tatarinov_Rus/63768
    3. Андрей К Звание
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 18:46
      В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей

      Многое что в 2022 не предполагали...
      Обожглись, маленько нас проучили, так бывает...
      Главное чтобы наука впрок пошла!
      Всё будет Россия!
      P.S. А российские боевые ослы - самые крутые "слоняры" good
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +2
        Сегодня, 19:29
        Обожглись, маленько нас проучили

        Ничего себе у вас "маленько"!
  2. severok1979 Звание
    severok1979
    +8
    Сегодня, 18:42
    Багги, мотоциклы, квадроциклы, беспилотные транспортно-эвакуационные платформы - это смешно только тем, кто в 2022 уверял, что "беспилотники подавит РЭБ, а рулить будут бронетанковые клинья, которые куда надо дойдут и по бумажным картам". До сих пор не понятно, почему на мощностях ВАЗа и УАЗа до сих пор не развернули на полноприводных шасси серийный выпуск транспортеров переднего края.
    1. Saxahorse Звание
      Saxahorse
      +12
      Сегодня, 18:58
      Цитата: severok1979
      До сих пор не понятно, почему на мощностях ВАЗа и УАЗа до сих пор не развернули на полноприводных шасси серийный выпуск транспортеров переднего края.

      Потому что нет заказа от МО. Не положено по штатам. Вся легкая техника что мы видим куплена на личные средства бойцов и волонтеров.
      1. ZAV69 Звание
        ZAV69
        +1
        Сегодня, 19:06
        Новости джля кого пишут ? Улан, делае т как раз ВАЗ на базе нивы
        1. Saxahorse Звание
          Saxahorse
          +3
          Сегодня, 19:14
          Цитата: ZAV69
          Новости джля кого пишут ? Улан, делае т как раз ВАЗ на базе нивы

          Не видел. Китайские квадры закупленные один раз крупной партией до сих пор бегают. Говорят бойцы довольны. "Уланов" на фото и роликах не попадалось хотя ВАЗ имеет свободные мощности на сотни тысяч единиц продукции. Вон сколько на четырехдневке сидели..
          1. ZAV69 Звание
            ZAV69
            -1
            Сегодня, 19:20
            Цитата: Saxahorse
            "Уланов" на фото и роликах не попадалось
            а откуда я про них узнал как не из роликах в телеге ? https://www.youtube.com/watch?v=u5K-8UA4YN8
            1. Saxahorse Звание
              Saxahorse
              +1
              Сегодня, 19:24
              Цитата: ZAV69
              а откуда я про них узнал как не из роликах в телеге ?

              На выставках и в рекламе я тоже много чего видел. Будем надеется что в этом случае одной рекламой не ограничатся.
              1. ZAV69 Звание
                ZAV69
                0
                Сегодня, 19:26
                Да не в рекламе, а в роликах с ЛБС было. Искать в телеге просто не охота, муторно это.
          2. Pivot Звание
            Pivot
            0
            Сегодня, 19:59
            Уланов много видел и своим ходом по М4 шли и на платформах для негабарита их везут, но и много на автовозах идут машин судного дня в стиле безумный Макс, обычно жизнь таких машинок один штурм, если дольше проживёт то отлично, это расходник, главное чтобы парни живыми были, а железо новое построить всегда можно.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Сегодня, 19:17
        МО не то что не заказывает - МО периодически начинает воевать с тем, что по штату не положено. А что положенного по штату нет - это не их проблемы
    2. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 20:08
      Вот он, транспортер переднего края, вполне могущий выпускаться на ВАЗе.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 18:44
    Давненько (2018 год) здесь в споре был жестоко заминусован за то, что похвалил УАЗ-Хантер, с установленными на нем ПК, АГС и ПТРК "Корнет", были и такие ответы типа "Сам попробуй сходить в атаку без брони, далеко уйдешь?". Как время показало, дальше, чем на БТРе.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 18:59
      Полная аналогия и у меня случилась, когда выложил мысль (где-то в 2023), что время танковых прорывов закончилось в эпоху дронов. Поменялось всё и на земле, и на море, и в небе.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 19:15
      А может с бронёй лучше чем без брони? Или может выбор есть только между пешком или на мотоцикле/лошади?
      1. К-50 Звание
        К-50
        -2
        Сегодня, 19:36
        Цитата: alexoff
        А может с бронёй лучше чем без брони? Или может выбор есть только между пешком или на мотоцикле/лошади?

        Просто броня при появлении на поле становится приоритетной целью и долго не живёт. request
        Потому сразу становится понятно, что есть броня, что её нет, разницы никакой. request
        Только если идти с бронёй, то получается кучно, а в кучу летит всё что долететь может.
        Потому и результат от действий без брони выше и потери ниже. yes
  4. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +13
    Сегодня, 18:45
    В 1992 году и подумать не мог что через 30 лет тысячи русских мужиков будут гибнуть в степях Украины....Вот он тебе и 21 век, вот тебе и страна с самой сильной армией и ядерным оружием... Дожили.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +6
      Сегодня, 19:02
      Когда Ельцин с "броневика" говорил о демократии, а Чубайс затевал "раздачу квартир" (приватизацию), кто бы мог подумать, что народная собственность достанется новоявленным буржуям, а вместо советской власти мы заполучим капитализм.
      Вот, так, - "С кем воюете? С Украиной. А против кого?"... Паны "дерутся", а у холопов чубы трещат.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 19:43
      Цитата: евгений-дальневосточник
      В 1992 году и подумать не мог что через 30 лет тысячи русских мужиков будут гибнуть в степях Украины....Вот он тебе и 21 век, вот тебе и страна с самой сильной армией и ядерным оружием... Дожили.

      В 1992 много чего представить не могли - что можно пойти в магазин и купить машину, можно съездить в Париж на автобусе за копейки, что долларовый миллиардер- олигарх пойдет на Москву на "стрелку" и этот поход неадекваты назовут "походом за справедливостью", что члены правительства и Политбюро слиняют на Запад жить, что квартиру можно будет продать а потом заявить что обманули мошенники и получить ее обратно, что телефонные мошенники в абсолютно "нищем"( по словам населения") районе украдут 120 млн за год и это только те кто заявления написал -а сколько вообще украли неизвестно и так далее, далее, далее.......
      И просвета не видно
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +10
    Сегодня, 18:47
    Видео есть в сети, где лошадей с дронов-камикадзе подрывают, жалко лошадей, у них выбора нету.
  6. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 18:55
    На новых территориях 2 конезавода перешли под наш контроль. Действуют.
    А вот уцелелел ли Курский конезавод? Там лошадей кормили, но не эвакуировали
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 18:55
    В СССР после Гражданской войны была создана сеть государственных конюшен, которые потом переименовали в конные заводы. Даже ипподромы не закрывали и ставки там люди на лошадей делали. Всё это было для обеспечения армии конной тягой. Существовали эти конные заводы до тех пор, пока к руководству не пришли "эффективные манагеры". Они всё это хозяйство благополучно развалили. Теперь придётся восстанавливать всё то, что когда-то замечательно работало. И спросить не с кого. negative
  8. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 18:59
    Где только взять лошадей в массовом количестве? Конезаводы вряд ли кто-то будет возрождать. Да и себестоимость багги будет дешевле боевой лошадки.
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 19:16
      Лошадь-монголка стоит 30-50 тысяч. В Бурятии,Тыве,Хакасии, Якутии,на Алтае лошадей ещё хватает. Да и у монголов можно прикупить. Я ещё в начале СВО писал: пора возрождать конные армии,ну раз ни с Арматами,ни с Курганцами и Бумерангами не получилось.
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 19:39
        Конная армия это не просто посадил солдата на лошадь и вперед с шашкой в бой. Существует целая наука о лошадях-иппология. Лошади нужно правильное питание, лечение, дрессировка итд. Боевой лошади нужен фураж без которого она просто сдохнет. Это и есть одна из причин, по которой немцы растеряли своих лошадей в начале войны. Грузовик без бензина может подождать пока не подтянется логистика, а лошадь нет.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:13
    Ну так оказалось, что армата с КАЗ это для парадов и дорого, а с дронами бороться нечем. И ночью воевать нельзя, когда 90% дронов бесполезны, ведь теплаки не нужны, дороги и тоже для парадов
  10. Ivan F Звание
    Ivan F
    +11
    Сегодня, 19:17
    Статья - абсолютно нелепое оправдание, почему в армии не техника, а лошади и ослы. Видимо скоро пойдут "темники" по луку со стрелами - неприхотливое и бесшумное оружие. "Заряды" к нему можно в любой лесополосе настругать. А там и до превосходства камней с дубинами, над "бесполезным" огнестрелом дойдем.
    Погружение на самое "дно" проходит всё "успешнее".
    1. Владислав_В
      Владислав_В
      -5
      Сегодня, 19:57
      Есть объективная реальность, которая, похоже, до некоторых никак не может дойти.Изменилось поле боя!Сейчас там правит балом FPV-дроны. И их столько в небе, что не только на бронированную технику хватит, но и на каждого бойца штурмовика. И в приоритете сейчас не броня, а скорость передвижения на поле боя!Ничего изменить нельзя, пока массово не появятся эффективные способы борьбы с дронами.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 19:35
    В СВО так и не было ни одного применения МСД и ТД по штату военного времени. Если бы сейчас условная ГСВГ образца 1985 проводила бы наступательную операцию, то операторы дронов бы покинуть свои землянки не успели. Хоронить бронетехнику лишь по специфическому опыту СВО в корне ошибочно. Тут и авиацию можно так же похоронить, лишь потому, что у обеих сторон отсутствуют современные ВВС. А в целом полностью повторяется история с участием РИ в ПМВ, когда убогая промышленность неспособна была обеспечить русскую армию всем необходимым. У нынешних буржуев вот только было советское наследие, которое таки проо. Как правильно выше заметили, скоро видимо переход на луки и копья будет подан как великая блажь.
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +1
      Сегодня, 19:54
      Слишком сложные идеи для местного бомонда.
      Они даже до вопросов "Где КАЗ? Где 30мм АХЕАД для ПВО? И где лазер Пересвет?" не додумались.
    2. Владислав_В
      Владислав_В
      -4
      Сегодня, 20:08
      Полководец..Погубил бы ты всю бронетехнику, разменял на дроны ценой 50т руб.На такой пир слетелись бы сотни Дронов. Разведка у них натовская ещё на подходе бы всех засекла.Эх, тебе бы шашку да коня, ты бы...
      1. Енотович Звание
        Енотович
        0
        Сегодня, 20:17
        Вы видимо не способны даже понять, что пользователь выше написал. И начали свою постоянную бредятину выдавать. Минус то не забыли поставить?
        1. Владислав_В
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 20:23
          А что тут не понять,то?Думаете, на триста штук бронетехники у противника дронов в моменте не хватит?Хватит родной..
          1. Енотович Звание
            Енотович
            0
            Сегодня, 20:31
            Во-первых вы мне к счастью не родня. Во-вторых на 300 танков вам потребуется 300 операторов дронов, которых еще не с одного-двух попаданий выведут бронетехнику из строя. В-третьих полноценные мотострелковые и танковые дивизии имеют в своем составе артиллерийские полки, которые будут обеспечивать артиллерийскую поддержку. А в нормальных ВС ещё будет и авиационная поддержка, которая будет наносить удары по тем самым дроноводам. РТР и разведка очень хорошая вещь, жаль что напрочь отсутствует в ВС РФ. Вы прежде чем свою безграмотность и тупость демонстрировать, а ваши сообщения об этом красноречиво говорят, чутка матчасть подучите. А уже потом кидайте со со своей чепухой на пользователей ВО.
  12. robinson Звание
    robinson
    +1
    Сегодня, 19:44
    Новое говорите. 1987 год. Очень многое можно добавить и про построения, и про колонны и про много чего. Только закатают лет на пятнадцать, за дискредитацию понимаешь...
  13. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 19:59
    Конно-механизированные корпуса провоевали до конца ВОВ.
  14. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:12
    Главное, чтобы не занесло в противоположную сторону. Что нужны будут только дроны и мотоциклы.
    Не забываем, что мы сейчас в режиме странной "невойны", когда вражеская разведка всех видов беспрепятственно работает на врага, спутниковая, авиационная, агентурная, техническая. Связь тоже.
    Для американцев и НАТО это очень удобно и выгодно, почему мы не вводим запрет доступа над Черным морем, и тем более приветствуем лопоухо "зерновую сделку", используемую не только для разведки, но и для атак на нас - вопрос для будущих исследователей, кто там кого и за какую бороду держит.
    Но, только если дело переходит в реальную войну, к чему Европа твердолобо стремится, то сразу минус Старлинк, минус Аваксы и Посейдоны ближе 500км к ЛБС, агентура в тылу - расстрел на месте, минус, естественно все системы глобального позиционирования над фронтами.
    И снова туман войны в полный рост и для врага тоже, и неожиданный прорыв танковых и моторизованных частей и соединений. Пусть с мангалами и РЭБ, но тем не менее не на мотоциклах.
    Так что, воюем эту войну на таких условиях, следующая будет точно другая. И готовиться надо уже и к ней.
    Если не будет, это не означает, что не надо было готовиться, может это и есть результат, которого не понимали тупые Гайдары и Горбачевы.
  15. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 20:32
    Вот оно, новое российское непобедимое Войско!Неужели так получается?