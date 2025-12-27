Российская ПВО сорвала попытку «ответного удара» Киева по Москве
Киев попытался ответить на ночной массированный удар ВС РФ своим собственным, но снова напоролся на российскую ПВО. Хотя попытка предпринята была.
Сегодня днем украинская пресса массово начала писать об «ответном ударе» по России украинскими беспилотниками самолетного типа. Подавалось это примерно таким образом: «Сотни украинских дронов устремились на Москву в ответ на ночную террористическую атаку России». При этом размещались ссылки на какие-то якобы российские сайты, которые «в ужасе констатировали», что количество украинских дронов над Брянской областью «зашкаливает».
Да, действительно, атака БПЛА шла через Брянскую область, где и наткнулась на российскую ПВО. Кто там сработал точно, неизвестно, может, мобильные группы, может, ЗРК типа «Панцирь», но, по данным Минобороны, за три часа они сбили 73 украинских беспилотника. Еще 20 было сбито над Калужской областью, и только восемь долетели до Подмосковья, где и были перехвачены. Также по несколько БПЛА были сбиты над Тульской, Смоленской и Орловской областями. До Москвы не долетел ни один украинский дрон. Всего за день на подлете к столице сбили уже 26 беспилотников.
Всего с 15:00 до 18:00 было сбито и перехвачено 111 украинских БПЛА самолетного типа. Из широко распиаренной «ответной» атаки получился очередной «пшик». А сколько гонору-то было, судя по сообщениям, чуть ли не Москву разбомбили. Впрочем, для Украины это нормально. Если страной правит клоун-самозванец, то и страна превращается в цирк.
