Российская ПВО сорвала попытку «ответного удара» Киева по Москве

4 147 13
Российская ПВО сорвала попытку «ответного удара» Киева по Москве

Киев попытался ответить на ночной массированный удар ВС РФ своим собственным, но снова напоролся на российскую ПВО. Хотя попытка предпринята была.

Сегодня днем украинская пресса массово начала писать об «ответном ударе» по России украинскими беспилотниками самолетного типа. Подавалось это примерно таким образом: «Сотни украинских дронов устремились на Москву в ответ на ночную террористическую атаку России». При этом размещались ссылки на какие-то якобы российские сайты, которые «в ужасе констатировали», что количество украинских дронов над Брянской областью «зашкаливает».



Да, действительно, атака БПЛА шла через Брянскую область, где и наткнулась на российскую ПВО. Кто там сработал точно, неизвестно, может, мобильные группы, может, ЗРК типа «Панцирь», но, по данным Минобороны, за три часа они сбили 73 украинских беспилотника. Еще 20 было сбито над Калужской областью, и только восемь долетели до Подмосковья, где и были перехвачены. Также по несколько БПЛА были сбиты над Тульской, Смоленской и Орловской областями. До Москвы не долетел ни один украинский дрон. Всего за день на подлете к столице сбили уже 26 беспилотников.

Всего с 15:00 до 18:00 было сбито и перехвачено 111 украинских БПЛА самолетного типа. Из широко распиаренной «ответной» атаки получился очередной «пшик». А сколько гонору-то было, судя по сообщениям, чуть ли не Москву разбомбили. Впрочем, для Украины это нормально. Если страной правит клоун-самозванец, то и страна превращается в цирк.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 19:42
    Ответный удар на ответный удар?
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      0
      Сегодня, 20:22
      Цитата: Vulpes
      Ответный удар на ответный удар?

      "Я чётко придерживаюсь того, что понимаю. То, что там, где было есть сейчас, было там, где есть здесь" (Виталий Кличко)
  2. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +1
    Сегодня, 19:47
    Серьезный удар нанесли по Киеву, если у фашистов возникла необходимость такой тупой пиаркомпании. Жаль что нет подробностей по пораженным объектам киевской хунты.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 20:21
      Цитата: Vitaly_pvo
      Жаль что нет подробностей по пораженным объектам киевской хунты.
      Ну как же нет, на этом сайте была статья, все Киевские ТЭЦ были атакованы, весь левый берег без света. Белая Церковь, тоже отметилась, столб дыма от пожара был виден за 25 км от города.
  3. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +2
    Сегодня, 19:56
    Сколько ещё будут церемониться с Украиной? Четвертый год уже,а она наглеет и наглеет.
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +3
      Сегодня, 20:06
      Это их суть. Они такие от природы. Есть лицемерные и надменные - англичане, есть хамоватые и туповатые одновременно - прибалты. Близко к ним финны. А эти - вот они такие, оборзевшие и самовлюбленные до крайности. Их не исправить. Или уничтожить, или держать на длинной руке. Чтобы не воняло.
      1. Анюта Славная Звание
        Анюта Славная
        +1
        Сегодня, 20:20
        Согласна. Вот и думаю,что может хватит уже тянуть кота за Фаберже? Внятности нет. Враги считают до сих пор,что не всё потеряно и выдумками занимаются.
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 20:19
      Я бы не сказал, что прямо так наглеют. Наоборот, с них сильно сбили спесь. Вы же, наверное, помните "кто не скачет, тот москаль, гэй, гэй..", "москаляку на гиляку", оскорбительные надписи про нашего президента! Сейчас в сети этого "добра" намного меньше стало. Москали начали отвечать!
      1. Анюта Славная Звание
        Анюта Славная
        +1
        Сегодня, 20:30
        Сеть это сеть...В реальности же они что хотят то и делают. Теракты,диверсии устраивают,гибнут наши люди,военные,а мы что то никого не ликвидируем у них. Не можем что ли или не умеем? Всю верхушку надо уничтожить ещё вчера. Да,появятся новые и их уничтожать. И так до последнего лейтенанта ,который и подпишет капитуляцию. Деньги,оружие на Украину запад отправляет потому как уже обкатанная схема откатов. Вся западная верхушка хорошо разжилась на пару с украинской. Зеленский для них надёжный подельник. Мне глубоко на них плевать ...Не жалко абсолютно. Я о наших на передовой переживаю. Мне они дороги,важны и нужны. Надо сделать и делать так,чтобы некому было слать деньги и оружие на Украине.
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          0
          Сегодня, 20:35
          Pour recevoir de l'argent,en Ukraine ...et à Paris il y aura toujours quelqu'un..
  4. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    Сегодня, 20:13
    Всего с 15:00 до 18:00 было сбито и перехвачено 111 украинских БПЛА самолетного типа

    Судя по отсутствию сообщений типа, "произошёл пожар и взрыв от обломков сбитого БПЛА", кроме стандартного ПВО наконец активно заработали МОГи...
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 20:21
    Командующие группировок доложили Путину об освобождении Димитрова и Гуляйполя
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 20:22
    вот бы Белгородскую и Курские области защищали от БПЛА как Москву, там бы тогда не гибли люди ежедневно в таких количествах