Президенту доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

786 3
Президенту доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

Президенту России Владимиру Путину представили доклады о ситуации в зоне специальной военной операции. В докладах, которые верховный главнокомандующий заслушал на одном из командных пунктов Объединённой группировки войск, содержится информация об освобождении двух городов. Речь идёт о Димитрове (Мирнограде) в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области.

Напомним, что в Мирнограде в последние несколько дней российские Вооружённые силы добивали окружённую и отказавшуюся сдаваться группировку противника. Гуляйполе было освобождено без окружения города. На днях наши бойцы форсировали проходящую в городской черте реку Гайчур, после чего развили охват гарнизона с севера и с юга. Накануне был освобождён центр Гуляйполя, после чего остатки противника оказались вынуждены отступать в западную часть населённого пункта. Сегодня контроль над городом ВСУ потеряли окончательно.



Стоит напомнить, что ранее нашими войсками были освобождены Покровск (Красноармейск) и Северск в ДНР, а также Волчанск на севере Харьковской области. Докладывали главе государства и об освобождении харьковского Купянска, однако противник там предпринял серию контратак. Бои за Купянск продолжаются, подразделения противника пытаются вернуть себе контроль над Купянском в очередной раз. Напомним, что ранее ВСУ уже удавалось это сделать - в 2022 году.

На данный момент наши войска продолжают продвижение в Константиновке и Красном Лимане (ДНР), Также идёт процесс ликвидации остатков ВСУ, окружённых в запорожском Степногорске.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rash Звание
    Rash
    +1
    Сегодня, 20:33
    Еще бы доложил, что после очередного обновления, смарт телек сдох.
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +1
    Сегодня, 20:34
    Сейчас посыпятся звёзды на погоны и грудь...
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 20:36
    При таком раскладе, докладывать об освобождении городов нужно, только когда противник отодвинут километров на 10 западнее города, чтобы опять не оконфузиться как в Купянске!