Генштаб ВСУ назначил виновных в быстрой потере Северска

Генштаб ВСУ назначил виновных в быстрой потере Северска

В Киеве нашли причины быстрой потери Северска, вернее, нашли тех, на кого это можно повесить. Как пишет украинская пресса, в этом якобы виноваты командиры двух украинских бригад, оборонявших город, а не один туман, про который заявлялось ранее.

Генштаб ВСУ повесил быструю потерю Северска на командиров 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Коновала и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимира Потешкина. Первая бригада обороняла сам город, позиции второй находились южнее Северска.



Как заявляют в Генштабе, оба комбрига направляли командованию 11-го корпуса, в чей состав входят обе бригады, «недостоверные сведения», а именно отчитывались о наличии позиций на определенных участках обороны, тогда как там, оказывается, личного состава уже давно не было. А проверяющие из корпуса не могли этого обнаружить, потому что проблемы «системно скрывались».

В общем, этим и воспользовались российские войска, а еще густым туманом и вошли в город. А так бы никогда они его не взяли, уверены украинские генералы.

Командира 54-й ОМБр ВСУ уже сняли с должности, командира 10-й ГШБр ВСУ снимут после выхода с больничного. Также Киев официально признал потерю Северска только 23 декабря, заявив, что обороняющие его войска «отошли на более удобные позиции», так как город «потерял стратегическое значение».
  Мини Мокик
    Мини Мокик
    +2
    Сегодня, 20:45
    ...бригады Алексея Коновала и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимира Потешкина..

    Не на ту сторону хлопцы встали ☠️☠️☠️
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 20:53
      Ну,Коновал то типичный..А Потешкин...Сколько там народу при СССР перемешалось,кто по распределению ехал,кто там жил поколениями,ехали на восстановление после ВОВ.И надо понимать,что пропаганда там работает четко.У меня есть сокурсники,выпускники МЭИ,по распределению туда.С одним только можно общаться ,другие(рожденные в РСФСР,и воспитанные в то время),приняли правила игры и стали на ту сторону.
      Мини Мокик
        Мини Мокик
        +6
        Сегодня, 21:02
        И факт, что таких не исправить. Сколько хрени они ещё натворят на старой и новой территории...
  юрий Л
    юрий Л
    +4
    Сегодня, 20:47
    Почему виноватым оказался только туман? А где же Генерал Мороз, который всегда фашистам всех мастей не давал и не дает захватить Русскую Землю( вне привязки погоды к конкретной дате)?Непорядок его забывать...
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 20:54
      юрий Л hi ,а где тот генерал??? С морозами там проблема и уже не первую зиму.
      юрий Л
        юрий Л
        +1
        Сегодня, 20:58
        Какая разница, есть там проблема , нет. Объявят англоукры что был на тот момент и есть сейчас Мороз( пусть это и просто прохлада) , значит ОН есть, с Правдой то у них не по пути.
    Васян1971
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:45
      Цитата: юрий Л
      ? А где же Генерал Мороз

      Там ещё, вроде, кусты и высокая трава сильно мешала?...
      Наган
        Наган
        0
        Сегодня, 21:55
        Цитата: Васян1971
        Цитата: юрий Л
        ? А где же Генерал Мороз

        Там ещё, вроде, кусты и высокая трава сильно мешала?...

        Ну прям как проблемы, мешавшие наладить сельское хозяйство в СССР. Их было четыре: зима, весна, лето, и осень.
  Ропот 55
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 20:47
    Странно назвали вещи своими именами,и это я не про туман, очень странно.
    Ныробский
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 20:59
      Цитата: Ропот 55
      Странно назвали вещи своими именами,и это я не про туман, очень странно.

      Ничего странного, просто кто то из боевых бандерлогов тоже хочет немного побыть комбригами.
      Ропот 55
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 21:24
        Ныробский hi ,это понятно и не ново,почему официально так резко подтвердили потерю города,обычно месяц делают вид что всё в порядке,а вдобавок ОФИЦИАЛЬНО повесили на этих коммандиров,обычно всё по тихому прокручивали,а виноваты были "превосходящие" силы В.С. Р.Ф.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 20:56
    "А виновник — генерал, интриган и аморал! Энто он, коровья морда, честь цареву обмарал!"
  severok1979
    severok1979
    +1
    Сегодня, 21:00
    Как заявляют в Генштабе, оба комбрига направляли командованию 11-го корпуса, в чей состав входят обе бригады, «недостоверные сведения», а именно отчитывались о наличии позиций на определенных участках обороны, тогда как там, оказывается, личного состава уже давно не было. А проверяющие из корпуса не могли этого обнаружить, потому что проблемы «системно скрывались»

    Жалкие свидомые плагиаторы - почитали наш "антикриз" по Купянску и поняли, что отмазки про "густой туман" больше обывателю "не заходят", а надо всё валить на недостоверные "красивые доклады")))
  ose4kinsura
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 21:17
    Было хорошо, было так легко
    Но на шею бросили аркан
    Солнечный огонь, атмосферы бронь
    Пробивал, но не пробил туман…
  Madrina
    Madrina
    +2
    Сегодня, 21:17
    Let's see who will be the culprit for the Kupyansk desaster in the Russian Forces.


    Key is to for commanders to learn quickly and remove those who are unable to learn.
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:29
    Алексея Коновала и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимира Потешкина.

    На тих можно всё повесить, сами напросились.
    Наган
      Наган
      0
      Сегодня, 21:58
      Цитата: carpenter
      На тих можно всё повесить, сами напросились.
      Пока их самих не будут вешать, не беда. Ну снимут их, посидят в тылу какое-то время, а потом новые назначения получат, на места вновь снятых.