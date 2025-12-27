Генштаб ВСУ назначил виновных в быстрой потере Северска
В Киеве нашли причины быстрой потери Северска, вернее, нашли тех, на кого это можно повесить. Как пишет украинская пресса, в этом якобы виноваты командиры двух украинских бригад, оборонявших город, а не один туман, про который заявлялось ранее.
Генштаб ВСУ повесил быструю потерю Северска на командиров 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Коновала и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимира Потешкина. Первая бригада обороняла сам город, позиции второй находились южнее Северска.
Как заявляют в Генштабе, оба комбрига направляли командованию 11-го корпуса, в чей состав входят обе бригады, «недостоверные сведения», а именно отчитывались о наличии позиций на определенных участках обороны, тогда как там, оказывается, личного состава уже давно не было. А проверяющие из корпуса не могли этого обнаружить, потому что проблемы «системно скрывались».
В общем, этим и воспользовались российские войска, а еще густым туманом и вошли в город. А так бы никогда они его не взяли, уверены украинские генералы.
Командира 54-й ОМБр ВСУ уже сняли с должности, командира 10-й ГШБр ВСУ снимут после выхода с больничного. Также Киев официально признал потерю Северска только 23 декабря, заявив, что обороняющие его войска «отошли на более удобные позиции», так как город «потерял стратегическое значение».
