Генштаб ВСУ назначил виновных в быстрой потере Северска

В Киеве нашли причины быстрой потери Северска, вернее, нашли тех, на кого это можно повесить. Как пишет украинская пресса, в этом якобы виноваты командиры двух украинских бригад, оборонявших город, а не один туман, про который заявлялось ранее.Генштаб ВСУ повесил быструю потерю Северска на командиров 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Коновала и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимира Потешкина. Первая бригада обороняла сам город, позиции второй находились южнее Северска.Как заявляют в Генштабе, оба комбрига направляли командованию 11-го корпуса, в чей состав входят обе бригады, «недостоверные сведения», а именно отчитывались о наличии позиций на определенных участках обороны, тогда как там, оказывается, личного состава уже давно не было. А проверяющие из корпуса не могли этого обнаружить, потому что проблемы «системно скрывались».В общем, этим и воспользовались российские войска, а еще густым туманом и вошли в город. А так бы никогда они его не взяли, уверены украинские генералы.Командира 54-й ОМБр ВСУ уже сняли с должности, командира 10-й ГШБр ВСУ снимут после выхода с больничного. Также Киев официально признал потерю Северска только 23 декабря, заявив, что обороняющие его войска «отошли на более удобные позиции», так как город «потерял стратегическое значение».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»