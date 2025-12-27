Гуляйполе после освобождения ВС РФ превращается в лакмусовую бумажку для ВСУ
Освобождение Вооружёнными силами России Гуляйполя ставит нетривиальную задачу перед украинским командованием. Дело в том, что в последнее время украинские «эксперты» начали активно вбрасывать в медиапространство так называемый антикриз о том, что потеря армией Украины городов – «далеко не повод для расстройства». Мол, украинское командование сознательно идёт на такие шаги, чтобы «российская армия вошла в город, а потом попала под мощный контрудар ВСУ». В качестве примера приводится Купянск, где украинским войскам действительно удалось вернуться в город после его потери (как минимум, после доклада о потере).
Гуляйполе во многом станет лакмусовой бумажкой в этом плане. Если Сырский с Гнатовым вновь изыщут резервы и ресурсы на контратаку и если эта контратака даже частично увенчается для противника успехом, то для поднятия духа Киев и дальше будет продвигать озвученный выше антикриз. Мало того, его попробуют дорого продать и западным спонсорам.
Что на данный момент?
А на данный момент Зеленский собирается в гости к Трампу. И в гостях речь вновь зайдёт о наличии или отсутствии козырей. Битые карты Зеленского за последнее время – Покровск, Северск, Волчанск, теперь и Гуляйполе с Мирноградом. В качестве своего козыря Зеленский попытается выложить Купянск, чтобы попытаться объявить о способности ВСУ как минимум к локальным контратакам.
Для усиления позиции ВСУ явно попытаются вернуться в Гуляйполе до встречи Зеленского с президентом США, иначе придётся включать пропагандистскую медийную машину о том, что «русские всё врут» и что «кадры из Гуляйполя – «Мосфильм». Но на одной лишь подобного рода пропаганде киевский режим далеко уже не уедет.
