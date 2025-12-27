Гуляйполе после освобождения ВС РФ превращается в лакмусовую бумажку для ВСУ

4 659 11
Гуляйполе после освобождения ВС РФ превращается в лакмусовую бумажку для ВСУ

Освобождение Вооружёнными силами России Гуляйполя ставит нетривиальную задачу перед украинским командованием. Дело в том, что в последнее время украинские «эксперты» начали активно вбрасывать в медиапространство так называемый антикриз о том, что потеря армией Украины городов – «далеко не повод для расстройства». Мол, украинское командование сознательно идёт на такие шаги, чтобы «российская армия вошла в город, а потом попала под мощный контрудар ВСУ». В качестве примера приводится Купянск, где украинским войскам действительно удалось вернуться в город после его потери (как минимум, после доклада о потере).

Гуляйполе во многом станет лакмусовой бумажкой в этом плане. Если Сырский с Гнатовым вновь изыщут резервы и ресурсы на контратаку и если эта контратака даже частично увенчается для противника успехом, то для поднятия духа Киев и дальше будет продвигать озвученный выше антикриз. Мало того, его попробуют дорого продать и западным спонсорам.



Что на данный момент?

А на данный момент Зеленский собирается в гости к Трампу. И в гостях речь вновь зайдёт о наличии или отсутствии козырей. Битые карты Зеленского за последнее время – Покровск, Северск, Волчанск, теперь и Гуляйполе с Мирноградом. В качестве своего козыря Зеленский попытается выложить Купянск, чтобы попытаться объявить о способности ВСУ как минимум к локальным контратакам.

Для усиления позиции ВСУ явно попытаются вернуться в Гуляйполе до встречи Зеленского с президентом США, иначе придётся включать пропагандистскую медийную машину о том, что «русские всё врут» и что «кадры из Гуляйполя – «Мосфильм». Но на одной лишь подобного рода пропаганде киевский режим далеко уже не уедет.

Кадры ВС РФ из Гуляйполя:



11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 21:47
    Гуляйполе во многом станет лакмусовой бумажкой в этом плане. Если Сырский с Гнатовым вновь изыщут резервы и ресурсы на контратаку и если эта контратака даже частично увенчается для противника успехом, то для поднятия духа Киев и дальше будет продвигать озвученный выше антикриз.
    ИМХО, нет у них резервов на два направления, на Лостарморе что-то разбирали по этой теме.
    Вопрос только где за Гуляйполем они будут выстраивать оборону.
    А судя по захвату КП в состоянии "теплые диваны и ноутбуки", у ВСУ и с управлением там большие проблемы, не только с резервами.
    1. golen Звание
      golen
      0
      Сегодня, 22:25
      Нас должно боольше интересовать а какие резервы есть у нас, особенно в ближайшем тылу а то в Купянске пацанам пока помочь не можем.
      Для этого сейчас надо перебрасывать войска с других участков ЛБС.
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +4
    Сегодня, 21:48
    Раньше контратак, подобных купянской, было значительно больше. И за каждую деревню (не говоря уж про города) тарасы бились долго и упорно.
    Ситуация меняется. Не так быстро, как хотелось бы, но всё равно неотвратимо. Резервов у врага всё меньше, стойкости и упорства тоже. И хоть пропаганда вещает, что они "уже победили", в пэрэмогу там уже почти никто не верит.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 22:26
      Если в итоге под жовтоблакитним прапором останется хоть сколько-то земли к востоку от Пшeкии, для них это уже перемога. И похоже, что они это будут иметь, как минимум на ближайшие несколько лет. К сожалению.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 21:50
    Хорошая новость. Надеюсь и тут из "ниоткуда" опять у xохлов не появятся несколько бригад....
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 22:03
      Новость однозначно хорошая.
      Только как перевести другое: "В качестве примера приводится Купянск, где украинским войскам действительно удалось вернуться в город после его потери?"
      В соседней новости читаем : "Также командование «западных» доложило об отражении пяти контратак ВСУ под Купянском. Бигма заявил: Все контратаки отражены, утраты территории не допущено".
      1. golen Звание
        golen
        0
        Сегодня, 22:32
        На войне как на войне. Позиции то оставляют, то возвращают. Во время Сталинградской битвы вершина Мамаева кургана несколько раз в день переходила из рук в руки, 135 дней подряд там не утихали бои.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 22:05
    Обратил внимание на абсолютно ровный как струна горизонт на кадрах ВС РФ из Гуляйполя. . . sad
    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 22:14
      Цитата: андрей мартов
      Обратил внимание на абсолютно ровный как струна горизонт на кадрах ВС РФ из Гуляйполя. . . sad

      "Батька Махно смотрит в окно, на дворе темным-темно.
      На посту стоит монах, еле-еле на ногах.
      Спит монастырь, дремлет село, мошки бьются о стекло.
      Звезды светят и луна, а в округе тишина."
  5. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 22:13
    Гуляйполе после освобождения ВС РФ превращается в лакмусовую бумажку для ВСУ

    "Батька Махно смотрит в окно, на дворе темным-темно.
    На посту стоит монах, еле-еле на ногах.
    Спит монастырь, дремлет село, мошки бьются о стекло.
    Звезды светят и луна, а в округе тишина."
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 22:29
    Приятное известие, хороший ритм освобождения.