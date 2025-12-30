Операция «Корпорация» – первая кровь
«Куин Элизабет 2» в 1982 году
Оперативное соединение из 127 кораблей и судов (43 боевых корабля, 22 судна вспомогательного флота и 62 реквизированных торговых судна) двинулось на юг в период с 31 марта по 12 мая 1982 года. Как так? Так я же сказал, что три атомных лодки было запланировано отправить к островам ещё до высадки там аргентинцев! А реквизированный круизный лайнер «Куин Элизабет 2» с 5-й пехотной бригадой на борту вышел из Саутгемптона 12 мая («Канберра» – 7 апреля). Хотя считается, что полной боевой готовности оперативное соединение достигло 12 апреля. Англичане наскребали всё что могли для возвращения Фолклендов, но это всё требовалось сначала найти, потом — привести в божеский вид. Одновременно на острове Вознесения создавалась военно-воздушная база, откуда могли действовать бомбардировщики «Вулкан» и самолёты заправщики.
«Боинг 707» ВВС Аргентины
Вокруг захваченных Фолклендов Великобритания объявила «Зону полного отчуждения» радиусом в 200 миль. За Оперативным соединением следили невооружённые «Боинги 707» ВВС Аргентины, но за пределами зоны английская авиация их не атаковала, что ввело аргентинцев в пагубное заблуждение, цена которого будет высока: они решили, что вне зоны боевые действия вестись не будут. На самом деле на тот момент Великобританией просто не было принято решение о применении силы — во время перехода, как я уже писал, проблему спорных островов британские дипломаты пытались решить своими средствами, и моряки вовсе не были уверены в том, что им в принципе придётся воевать.
Первой была начата операция по освобождению Южной Георгии — «Параке». Как перевести это название? Наверное, самым верным будет «Дуст»: «Параке» — слэнговое название гербицида «Паракват», использующегося в тех же целях, что и наш ортодоксальный ДДТ. Для операции отобрали 42 коммандос, недавно прошедших подготовку к действиям в Норвегии. Командиром десанта стал майор Гай Шеридан. Усилили коммандос ротой М 42-го десантно-диверсионного отряда капитана Криса Нанна. Таким образом, на Южную Джорджию должны были высаживаться 132 человека. 132? Нет, больше! Десанту придали ещё и 19-й горный отряд эскадрильи D САС (специальной авиадесантной службы) с острова Вознесения, 2-й отряд СБС (специальной лодочной службы) и две группы артиллерийских корректировщиков. Распределить всё это воинство по кораблям стало непростой задачей: на 1 эсминец, 2 фрегата, 1 подлодку и 1 патрульный корабль посадили 250 человек с вооружением, военные корабли они не такси, места там обычно немного...
Эсминец «Антрим» — флагман оперативной группы
Оперативная группа вышла с острова Вознесения 11 апреля, командовал ей капитан 2 ранга Брайан Янг, командир эсминца «Антрим» — флагмана этой армады. 14 апреля к группе присоединился ледокол «Эндюранс», а с самолёта королевских ВВС «Нимрод» был сброшен приказ адмирала Филдхауса с датой высадки — 21 апреля. Да, сброшен с самолёта, англичане соблюдали строгое радиомолчание, что говорит о серьёзном подходе к подготовке операции.
АПЛ «Конкерор»
Первой, 18 апреля, к острову подошла АПЛ «Конкерор». Лодка произвела рекогносцировку наиболее удобных для десанта участков побережья и аргентинских позиций. Надо сказать, что данных о том, сколько всего аргентинцев на острове, англичане не имели, разве что могли предполагать, что с момента захвата острова их число не выросло. По плану, горный отряд САС должен был высадиться на ледник Фортуна с вертолётов, пройти его и напасть на аргентинцев, откуда они явно не ждут. Почему не ждут? Ну, так оттуда до ближайших строений, заброшенной станции Стормнесс — 8 миль! Собственно говоря, парашютистов предупреждали полярники с «Эндюранс», что план — дурацкий, но их не послушали.
Британские морпехи на Южной Георгии
21 апреля 1982 года 15 коммандос во главе с капитаном Гэвином Гамильтоном были высажены на леднике Фортуна. Как выяснилось, сочетание мороза с ветром скоростью 100 узлов — это неприятно! Тем более что на леднике — трещины, которые требовалось обходить. В общем, бравые САСовцы решили разбить лагерь, но ветер унёс палатки. Через 15 часов Гамильтон запросил эвакуацию, для неё послали три вертолёта, которые в условиях полярной ночи долго искали обмороженных бойцов. Один вертолёт разбился, два других забрали отряд, но при взлёте разбился ещё один. Жертв, по счастью, не было, но — минус два вертолёта. Третья машина сумела вывезти всех бедолаг, но снаряжение пришлось бросить. А при посадке на эсминец… гробанулся и третий вертолёт. Это было фиаско!
Моторные надувные лодки «Джемини»
22 апреля 4 спецназовцев высадили с вертолёта в Хаунд-Бей, где, как они выяснили, не было аргентинцев. Высадить подкрепление вертолётом не получилось, «Эндюранс» подошёл на 800 метров, после чего бойцов отправили на надувных моторных лодках «Джемини». Переночевав, отряд отправился пешком к подножью ледника Норденшельда. Сюда им должны были вертолётом перекинуть пару «Джемини», для переправы через залив. Правда, один катер при перевозке оказался сломан, а второй не смог форсировать залив из-за сильного встречного ветра и скопления льда. В общем, ждать эвакуации пришлось ещё сутки, после чего замёрзших спецназовцев вернули на корабли. Фиаско № 2.
В ночь с 22 на 23 апреля «Антрим» вошёл в залив Стормнесс, чтобы высадить третий отряд САС. Высаживаться десантники должны были на пяти лодках «Джемини», но две из них вышли из строя и были унесены в море внезапно начавшимся штормом. Одну впоследствии удалось спасти, а на второй бойцы сумели запустить мотор и добраться до берега. Остальные три высадили спецназовцев на острове Грасс, где те забрались на скалу и доложили, что аргентинцев не видно, после чего запросили эвакуацию. На следующий день их забрали вертолётами, жертв не было.
Подлодка «Санта-Фе»
Между тем аргентинцы, в отличие от оппонентов, радиомолчания не соблюдали (почему-то эти наивные люди считали, что враги не могут читать их шифры...). Из радиоперехвата англичане поняли, что на Южную Георгию вышла подлодка «Санта-Фе» — древняя дизелюха, 1945 года рождения. Лодка везла подкрепление аргентинскому гарнизону острова, который, наблюдая за упорными попытками англичан высадиться, решил, что когда-нибудь у них может и получиться! Шторм не дал лодке использовать шнорхель, а аккумуляторная батарея была не в лучшем состоянии, так что она шла в надводном положении. Англичане, услышав о прибытии подлодки, рассредоточили оперативную группу: фрегат «Бриллиант» отправился за новыми вертолётами, зато к Южной Георгии был вызван «Конкерор», правда на АПЛ сломалась выдвижная антенна, так что приказ она не получила.
Ограждение рубки «Санта-Фе» со следами атаки
«Санта-Фе» беспрепятственно высадила подкрепление в Грютвикене и, в 5 утра 25 апреля, пошла назад. В 8:55 «Антрим» и его вертолёт «Вестланд Уэссекс» обнаружили лодку и атаковали её глубинными бомбами. Бомбы пробили балластную цистерну, теперь лодка не могла погрузиться, и командир решил вернуться в Грютвикен. Тем временем лодку атаковал противолодочный вертолёт «Линкс», выпустив торпеду Мк 46, но она была настроена на поражение подлодки в подводном положении и прошла под идущей в надводном положении субмариной. Тогда с «Эндюранс» и «Плимута» вылетели вертолёты «Уосп», вооружённые ПТУРС АS-12. Первая ракета попала в ограждение рубки и повредила выдвижные устройства, вторая — не долетела до цели 30 метров. После этого вертолёт с «Плимута», который находился дальше, вернулся на корабль, а вертолёт с «Эндюранс» повторил атаки: одна ракета промазала, а вторая пробила кормовой вертикальный руль и взорвалась в море. Третья атака — одна ракета не сошла с направляющей, а вторая угодила в ограждение рубки. В конце концов, прилетел «Линкс» с «Бриллианта», обстрелявший лодку из пулемёта калибра 7,62. В общем, к 11 часам утра лодка вернулась в Грютвикен и была покинута экипажем, став, таким образом, только первой подлодкой, уничтоженной (если это можно так назвать) вертолётами.
«Белый британский флаг» над Южной Георгией
Тем временем майор Шеридан решил, что аргентинцы подавлены гибелью лодки, и решил высадить десант численностью 79 человек. Предварительно холмы рядом с Грютвикеном были обстреляны с «Плимута» и «Антрима» – психологического эффекта ради. Собственно говоря, эффект был достаточным для того, чтобы аргентинский гарнизон сдался. Единственным погибшим во время операции «Параке» стал аргентинский военнопленный, старшина Феликс Артузо, его по ошибке застрелил английский морской пехотинец, решив, что тот собирается затопить «Санта Фе». После капитуляции гарнизона, в 17:15 по Гринвичу 25 апреля 1982 года, Брайан Янг выступил с заявлением:
«Белый британский флаг», в данном случае — военно-морской флаг с красным георгиевским крестом на белом фоне, поднимаемый на кораблях королевского флота во время ведения боевых действий.
Авиатанкер «Виктор» – переделка из бомбардировщика...
1 мая, в рамках операции «Корпорация», началась очередная операция — «Блэк Бак». На тот раз королевские ВВС решили бомбить аэропорт Порт-Стэнли. Операция была уникальной: бомбардировщики «Вулкан» взлетали бомбить Фолкленды с острова Вознесения. Самолёты проходили 3700 морских миль, затем возвращались, пилоты проводили за штурвалами 16 часов в два конца. Фишка операции была в том, что «Вулканы» были спроектированы для европейской войны (с СССР, с кем же ещё?) и без дозаправки долететь до Фолклендов не могли. Заправляли их самолёты-заправщики, переделенные из бомбардировщиков «Виктор» фирмы «Хендли Пейдж», которые, само собой, также были предназначены для европейской войны, и их также приходилось дозаправлять в воздухе. В общем, для двух бомбардировщиков требовалось 11 заправщиков, заправлявших как бомберы, так и друг друга, а ВПП на острове была только одна...
Бомбардировщик «Вулкан» фирмы «Авро»
Результат столь хитроумной операции был двойственным. Толку с налётов было немного: на ВПП аэропорта попала только одна бомба, но воронку к вечеру заделали аргентинские военные строители. Правда, теперь с неё не могли взлетать скоростные самолёты, а только транспортные «Гекулесы» (впрочем, для истребителей-бомбардировщиков она всё равно была слишком короткой). Но злые языки утверждали, что вся операция была задумана и проведена королевскими ВВС, чтобы показать их роль в конфликте, а значит — не допустить дальнейших сокращений — Мэгги Тэтчер резала бюджеты как волк овец, и все три оставшиеся эскадрильи «Вулканов» планировалось расформировать к 1 июля 1982 года...
Всё это была лишь прелюдия к морским сражениям! Аргентинское командование приготовилось взять подошедшее к островам 1 мая британское оперативное соединение в клещи. Для этого были сформированы три тактические группы: GT 79.1, GT 79.2 и GT 79.3. В состав первой вошёл авианосец «25 мая», три корвета, эсминец и танкер, в состав второй — пять эсминцев и танкер, в состав третьей — крейсер «Генерал Бельграно», эсминцы «Пьедрабуэна» и «Бушар» и танкер «Пуэрто Росалес». Северная часть «клещей» была сильно мощнее южной: в неё входили GT 79.1 и GT 79.2, а GT 79.3 действовала южнее.
Задача третьей тактической группы была в уничтожении английских кораблей ракетами «Экзосет» с эсминцев, а роль «Генерала Бельграно» заключалась в добивании подранков своими шестидюймовками. При этом корабли находились за пределами объявленной англичанами 200-мильной зоны и чувствовали себя в безопасности — ведь английская авиация не сбивала аргентинские военные «Боинги 707», ведшие слежение за оперативным соединением... Надо сказать, англичане угрозу воспринимали всерьёз! Ведь у них на вооружении также стояли ракеты «Экзосет», и их возможности секрета не составляли.
ПКР «Экзосет»
Стоит подробнее остановиться на этих ракетах. «Экзосет» — французское название летучей рыбы. Ракеты с таким названием были разработаны французской фирмой «Аэроспасьяль» в 1974 году. Стимулом для разработки стало потопление при помощи ПКР «Термит» израильского эсминца «Эйлат». Первые испытания ракеты прошли в 1971 году, а в 1973 году она была принята на вооружение в трёх модификациях — для пуска с кораблей, самолётов и подводных лодок. В конструкцию была положена более ранняя зенитная ракета «Норд», от которой «летучей рыбе» достался её основной козырь — твердотопливный двигатель. Дело в том, что он позволял ракете лететь очень низко над волнами — у воздушно-реактивных двигателей, обычно используемых на крылатых ракетах, в таком случае захлёстывало воздухозаборники, а твердотопливный «Экзосет» не испытывал при полёте над самыми гребнями волн ни малейших затруднений. Правда, за всё приходится платить, и за полёт над волнами «летучая рыба» заплатила небольшой дальностью: у корабельного варианта она составляла 42 км, у подводного — столько же, у авиационного — 70 км, для сравнения — ПКР «Гарпун» при подобных размерах имеет дальность 90 км. Зато «Экзосет» может лететь в 1-2 метрах над поверхностью моря, а «Гарпун» — в 4 метрах... Боевая часть у «рыбки» тоже не впечатляет — 165 кг, у того же «Гарпуна» — 220 кг, а у «Термита» — полтонны!
Капитан 1 ранга Эктор Бонзо
В общем, в 1:00 по местному времени на аргентинские корабли пришёл отчёт разведки, намекавший на возможную отмену операции. В 5 утра её и в самом деле отменили — адмирал Вудворд начал выводить оперативное соединение из аргентинских клещей (к тому же «северный коготь» клещей обнаружил британский самолёт-разведчик). GT 79.3 получила приказ оставаться в зоне ожидания — за пределами 200-мильной зоны. На борту корабля, которым командовал капитан 1 ранга Эктор Бонзо, находилось 1093 человека, включая двух гражданских стюардов.
Капитан 3 ранга Кристофер Редфорд-Браун (слева)
Между тем в районе уже несла патрулирование АПЛ «Конкерор» капитана 3 ранга Кристофера Редфорд-Брауна. Собственно говоря, главной задачей лодки была высадка 12 коммандос — тех самых, из СБС, которые уже высаживались на Южной Георгии. 28 апреля «Конкерор» получает приказ идти от Южной Георгии к Фолклендам. Лодка прибыла в район патрулирования 30 апреля, и в ту же ночь акустики услышали звук винтов GT 79.3. Командир субмарины следил за «Генералом Бельграно» и его тактической группой в перископ, но не атаковал: ему было приказано не отвлекаться ни на что кроме «25 мая». Тем не менее об обнаружении аргентинского крейсера он стратегическому командованию в Нортвуде доложил.
«Конкерор» грузит торпеды
1 мая оперативное соединение начало бомбардировку и авианалёты на аргентинские позиции на Фолклендских островах. Вудворд оценивал опасность от «Генерала Бельграно» и его эсминцев достаточно высоко: современные снаряды и ракеты были гораздо менее опасны бронированному крейсеру, чем его 6-дюймовые снаряды лишённым брони современным кораблям. Получив донесение об обнаружении GT 79.3, он приказал Редфорд-Брауну атаковать, не дожидаясь разрешения стратегического командования — потеря времени на согласование могло плохо кончиться. Но командир «Конкерора» отправил запрос о возможности атаки в Нортвуд, и только после того, как пришло подтверждение, решился топить «Бельграно».
Торпеды МкVIII и Мк24 «Тайгерфиш»
На «Конкероре» были новые, управляемые, торпеды Мк24 «Тайгерфиш», но командир решил использовать старые, проверенные МкVIII, разработанные в лохматом 1927 году. Как выяснилось — не прогадал: применение управляемых по проводам торпед в ходе конфликта оказалось весьма проблематичным. Он дал трёхторпедный залп с дистанции 0,93 мили, и МкVIII не подвели! В 16:01 по местному времени 365 кг торпекса пробили 14-см броню: первая торпеда попала в кормовое машинное отделение — корабль лишился хода и электричества, вторая оторвала «Генералу Бельграно» нос по самую носовую башню (третья прошла мимо, попала в эсминец «Бушар», но не взорвалась). Редфорд-Браун так оценивал эту атаку впоследствии:
«Генерал Бельграно» тонет
Собственно говоря, будь на крейсере английский, американский или советский экипаж, шанс спасти корабль даже в этой ситуации был (нос кораблю отрывало уже в третий раз за его бурную историю, вот только первые два раза им управляли не аргентинцы). Но капитан 1 ранга Бонзо, выйдя из радиуса действия «Си Харриеров» оперативного соединения, объявил на корабле боевую готовность 3Х — аргентинский вариант нашей готовности № 2, при котором открыты все люки и переборочные двери. В районе ведения боевых действий — поразительная беспечность! Эсминцы сопровождения... Когда третья торпеда с «Конкерора» попала в «Бушар», его командир решил, что также атакован, после чего эсминцы ушли. Собственно говоря, это поведение не является чем-то из ряда вон: после потопления «Кресси», «Хога» и «Абукира» заниматься спасением утопающих в районе действий вражеской подлодки не рекомендуется категорически.
Тонущий «Бельграно» с другого ракурса. Качество так себе, но на корме видно двух человек: это капитан 1 ранга Эктор Бозо и старшина Рамон Баррионуэво, готовящиеся покинуть корабль последними
Крейсер быстро кренился на левый борт, команда начала спускать на воду спасательные плотики, моряки делали из шерстяных одеял импровизированные пончо — с тёплой формой у аргентинцев всё было достаточно плохо. Приказ о покидании корабля был отдан в 16:23, когда крен составлял уже 20 градусов. Завершена эвакуация была в 16:40, правда проведена она была… по-латиноамерикански: на некоторых плотиках оказалось по 30 человек, а на некоторых — по три... В 16:50 корабль последним покинул капитан 1 ранга Бонзо, и через десять минут крейсер затонул. Спасательные плотики с корабля были обнаружены только 3 мая, было спасено 770 моряков, погибло 323.
Фернандо Белаунде Тьери, президент Перу
Надо сказать, 2 мая президент Перу Белаунде Тьери предложил своё посредничество в переговорах между Великобританией и Аргентиной. Иногда встречаются заявления, что потопление «Генерала Бельграно» поставило крест на этих инициативах. Это опровергают как речь Гальтьери, в которой он на весь мир заявил, что Аргентина потеряла 400 человек, но готова потерять ещё 4 тысячи и даже 40 тысяч, чтобы отстоять Мальвины, так и воспоминания Тэтчер, которая утверждает, что решение о потоплении крейсера принималось исключительно из военных соображений, а о инициативе перуанского президента ей на тот момент ещё даже не доложили. В общем, на момент атаки на «Бельграно» обе стороны были настроены более чем воинственно и в посредниках для мирных переговоров не нуждались.
«Аллует» Королевских ВВС, аргентинский не нашёл...
Отдельный вопрос — ошибки аргентинского командования после торпедирования корабля. Часто пишут, что аргентинским эсминцам стоило идти со включёнными активными гидролокаторами. Теоретически это и в самом деле так, но... На практике содержание механизмов аргентинских кораблей оставляло желать лучшего, так что выжать из своих машин больше 18 узлов хода они были не в состоянии. Сами ГАС также были устаревшими, а единственный в составе GT 79.3 вертолёт «Аллует» и вовсе не нёс гидроакустики. В общем, обнаружить и утопить новую АПЛ со скоростью в 28 узлов у мучачос не было ни единого шанса, вот они и шли малошумным ходом, не включая сонары в активном режиме, больше рассчитывая на скрытность. GT 79.3 даже противолодочным зигзагом не шла — не было смысла: с их скоростью проблем с расчётом стрельбы у англичан в любом случае не возникло бы.
Адмирал Хорхе Анайа
Потопление «Генерала Бельграно» имело значительно больше смысла с точки зрения психологической: англичане считали, что уничтожение корабля сильно подорвёт моральный дух противника. И — оказались правы! Потеряв крейсер, аргентинское командование отдало приказ флоту вернуться в базы: Хорхе Анайа решил, что англичане обнаружили его надводные силы при помощи переданных американцами спутниковых снимков, а в такой ситуации находиться в море, с его точки зрения, означало посылать людей на верную смерть. Американских спутниковых снимков у англичан не было, но аргентинское флотское командование этого не знало и отказалось от борьбы за господство на море. Точнее, теперь главной ударной силой Аргентины в битве за Мальвины стала авиация. И как раз ей предстоит действовать весьма удачно!
