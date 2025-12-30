Ситуация в Купянске
Опять «хвост виляет собакой». Это я о себе. Прекрасно понимаю, что необходимо рассказать о том, что происходило вчера в Гуляйполе и ещё в трех населенных пунктах, которые мы освободили, но в голове опять Купянск.
В голове сейчас те бойцы, которые, несмотря ни на что, продолжают уничтожать фашистов там. Продолжают быть теми самыми русскими солдатами, которые прославляли и прославляют нашу страну на весь мир уже много веков.
Это не будет аналитический материал. Это скорее рассказ о тех, кто не сдается. О тех, о ком, возможно, никто и никогда не узнает. О героях, воюющих не за награды или поощрения.
Просто о тех, кто честно выполняет свою работу. Честно, без пафоса. Благо, в сети появились некоторые сведения о подразделениях нашей армии, которые сейчас действуют внутри Купянска.
Ситуация там действительно тяжелая. Хотел написать слово «очень», но не буду. На войне всегда всё «очень». Вместо слов помещу одну цитату, точнее, один разговор двух боевых товарищей, которую увидел в Телеграме. Вот что написал там автор под ником «Пионер запаса».
Враг быстро подтягивает в Купянск резервы. Купировать это пока невозможно ввиду «нелетной погоды». Противник тоже научился использовать туман. В этих условиях наши подразделения сейчас держат очаговую оборону. Нет никаких линий, нет системы опорников. Есть конкретные подразделения, которые продолжают бить врага, несмотря на окружение.
Итак, выдержка из разговора боевых друзей, опубликованная на канале Romanov Лайт. Не буду менять или «запикивать» слова. Просто процитирую то, что сказал человек, который прекрасно понимает, на что идет он сам и его товарищи:
Я врубаюсь, братан, не подтянут, всё будет печально. Пидорам нас будет тяжеловато штурмануть, позиция неплохая у нас, плюс я вокруг себя заминировал, плюс держать оборону проще, чем штурмовать, проверено. Я, братка, понимаю, что мы в очке. Но у меня группа норм (так в тексте), не до х..я, но мы долго кусаться будем, БК бы, конечно, побольше, но так до талова будем стоять...
Всё четко, без пафоса, без каких-то иллюзий. Просто «мы долго кусаться будем». Простое решение солдата, который решил не отступать. Возможно, кто-то скажет, что это глупо. Окружены, с патронами и вообще с боеприпасами напряженка, а он собирается «до талова будем стоять».
Вот это и называется отвага, героизм... Есть позиция, есть возможность утащить с собой ещё несколько врагов, значит…
И таких героев достаточно. Опять процитирую сообщение МО РФ о подразделениях 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», продолжающих оборонять город:
«💬 Командир роты 1427 мотострелкового полка 6 ОА с позывным «Уран» рассказал, что выполняет задачи на одной из центральных улиц города:
«Я нахожусь в городе Купянске на улице 1-го мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам».
💬 Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка с позывным «Колосс» выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Он рассказал:
«Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нет и быть не может».
💬 Командир роты с позывным «Гранит» из центра Купянска сказал:
«На данном этапе нахожусь в городе Купянске, в центре города. Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит».
💬 Командир роты 1843 мотострелкового полка с позывным «Тайфун» рассказал о зачистке подвальных помещений:
«Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника».».
Читал ваши комментарии к первому материалу, те, в которых наших военных обвиняют во вранье в докладах начальству. «Ах они такие-сякие, доложили, что вошли в населенный пункт, а оказалось, что нет». Ну не надо брехать, как дворняжки на прохожих.
На войне не только наступают, но и отступают. Группа вошла, отработала и ушла. Но командир доложил выше, что задача выполнена. А дальше доклад пошел по цепочке... Потому и бывают накладки. Потому и МО чуть «придерживает» важную информацию. До того времени, когда ситуация станет стабильной.
Конкретно по Купянску я проверил официальные сообщения МО об его освобождении. Не было! «Вошли, идет зачистка» были. «Освободили» Купянск наши Телеграм-каналы. Для хайпа, для числа подписчиков. Впрочем, повторюсь, как и «сдали» его недавно.
Держит 6-я гвардейская армия группировки войск «Запад» оборону. Героически держит. В сложнейших условиях. Так же, как подразделения 68-й дивизии, которые наносят удары по резервам противника в окрестностях города и в самом городе. Операторы расчетов «КВН» работают на износ. И по наводке штурмов, и в режиме свободной охоты.
Логистика? Как я уже писал раньше, в основном лежит сейчас на плечах операторов дронов. Но не только воздушных, но и наземных. Есть сведения, что наши НРТК «Курьер» вполне успешно занимаются доставкой. Но говорить о том, что проблема решена, пока невозможно. Подразделения в большинстве своем пока в режиме жесткой экономии.
На сегодня всё. Ждем.
