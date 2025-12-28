Незаинтересованность РФ в выводе ВСУ из Донбасса лишает Киев последнего козыря

Заинтересованность России в выводе украинских войск с территории Донбасса фактически сводится к нулю, Москва способна решить все задачи военным путем. Об этом накануне заявил Владимир Путин в ходе совещания с командованием объединенной группировки войск в зоне СВО.

Зеленский лишается последнего своего козыря на переговорах, а именно отказа от вывода войск с территории Донбасса, после вчерашнего заявления российского президента о том, что темпы наступления ВС РФ фактически сводят к нулю заинтересованность Москвы в таком действии. По словам Путина, если киевский режим не желает договариваться, Россия решит все задачи военным путем.



Я говорил об этом уже год назад, выступая в министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю.


Заявление Путина прозвучало накануне встречи Трампа с Зеленским, которая пройдет сегодня, 28 декабря. Киевский клоун повез в США свой вариант «мирного плана», в котором нет пункта о выводе войск с Донбасса, а это одно из ключевых требований России и США. Ранее Зеленский заявлял, что это «красная линия» для Киева.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 06:17
    Эта клоунада порядком надоела...Ездит по миру просроченный президент, выпрашивает подачки, грозит...
    С какой стати Россия должна его слушать? Дудаев тоже много чего говорил, а чем закончил?
    И этого давно пора в расход пускать...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:43
      Цитата: ROSS 42
      И этого давно пора в расход пускать...

      Ваше желание несомненно сбудется, но чуть позже. А пока пусть ездит. А то придет к власти какой-нибудь умный, сразу подпишет капитуляцию, а мы еще не все освободили. Понимаю, что наших ребят очень жалко, но если на этом этапе уступить, да всякие "зоны безопасности" делать, а их тот же Трамп точно "пожелает", то потом еще хуже будет. ИМХО
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:02
      ROSS 42
      Сегодня, 06:17
      Эта клоунада порядком надоела.И этого давно пора в расход пускать

      hi В условиях переформатирования и прошитости всего общества идеями бандеронацизма, русофобией, считаю контроль ВС РФ, силовыми органами, ВГА России над всей территорией бандерштата необходимым.
  2. militari97 Звание
    militari97
    +4
    Сегодня, 06:21
    Да с "этими" Договариваться - себе дороже... В текущих условиях, к сожалению, только побеждать, с возвращением Одессы
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:26
      К сожалению-побеждать?Ну,это....не вяжетсяТолько побеждать.С Николаевым и Одессой-вопрос очень сложный.Наличия ресурсов и возможностей ВС России
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:50
        Цитата: dmi.pris1
        .С Николаевым и Одессой-вопрос очень сложный

        Тогда какой смысл в СВО ?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 07:01
          Про смысл вопрос интересный..Хотели ,как лучше......
      2. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 07:02
        Я думаю их реально брать штурмом никто не собирается. Скорее всего, надежда на общий развал фронта как в 1917-1918, и тогда они сами созревшие упадут в руки.
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      0
      Сегодня, 07:12
      Город Герой мы все равно заберем и еще Приднестровья, но России как не крути тоже нужна передышка.