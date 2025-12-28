Незаинтересованность РФ в выводе ВСУ из Донбасса лишает Киев последнего козыря
2 5569
Заинтересованность России в выводе украинских войск с территории Донбасса фактически сводится к нулю, Москва способна решить все задачи военным путем. Об этом накануне заявил Владимир Путин в ходе совещания с командованием объединенной группировки войск в зоне СВО.
Зеленский лишается последнего своего козыря на переговорах, а именно отказа от вывода войск с территории Донбасса, после вчерашнего заявления российского президента о том, что темпы наступления ВС РФ фактически сводят к нулю заинтересованность Москвы в таком действии. По словам Путина, если киевский режим не желает договариваться, Россия решит все задачи военным путем.
Я говорил об этом уже год назад, выступая в министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю.
Заявление Путина прозвучало накануне встречи Трампа с Зеленским, которая пройдет сегодня, 28 декабря. Киевский клоун повез в США свой вариант «мирного плана», в котором нет пункта о выводе войск с Донбасса, а это одно из ключевых требований России и США. Ранее Зеленский заявлял, что это «красная линия» для Киева.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация