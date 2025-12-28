Я говорил об этом уже год назад, выступая в министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю.

Заинтересованность России в выводе украинских войск с территории Донбасса фактически сводится к нулю, Москва способна решить все задачи военным путем. Об этом накануне заявил Владимир Путин в ходе совещания с командованием объединенной группировки войск в зоне СВО.Зеленский лишается последнего своего козыря на переговорах, а именно отказа от вывода войск с территории Донбасса, после вчерашнего заявления российского президента о том, что темпы наступления ВС РФ фактически сводят к нулю заинтересованность Москвы в таком действии. По словам Путина, если киевский режим не желает договариваться, Россия решит все задачи военным путем.Заявление Путина прозвучало накануне встречи Трампа с Зеленским, которая пройдет сегодня, 28 декабря. Киевский клоун повез в США свой вариант «мирного плана», в котором нет пункта о выводе войск с Донбасса, а это одно из ключевых требований России и США. Ранее Зеленский заявлял, что это «красная линия» для Киева.