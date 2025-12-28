Генштаб ВСУ уже традиционно отказался признавать потерю Гуляйполя и Мирнограда

Киевский режим включил антикриз на фоне вчерашних заявлений России об освобождении Гуляйполя и Мирнограда. В Генштабе ВСУ отрицают потерю этих городов (ну кто бы сомневался!), а командующий штурмовыми войсками Манько вообще снял с себя всю ответственность за происходящее в Запорожской области.

Генштаб ВСУ накануне вечером выпустил срочное заявление, суть которого сводится к тому, что заявления Путина не соответствуют действительности, Гуляйполе и Мирноград не потеряны, хотя ситуация там «действительно тяжелая». Однако в обоих населенных пунктах еще имеется «присутствие украинских войск», а оборонительные операции продолжаются. В общем, ничего нового, схема старая — ничего не знаем, ничего не признаем.



На этом фоне интересна реакция командующего штурмовыми войсками ВСУ Манько, который накануне полностью снял с себя ответственность за прорыв российских войск в Гуляйполе и потерю города. По его словам, Гуляйполе не входит в зону ответственности штурмовых войск, хотя там и находился один из штурмовых полков. Да и вообще он не понимает, что происходит на Запорожском направлении.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении городов Мирноград (Димитров) и Гуляйполе.
  1. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 06:36
    Поздравляю парней, молодцы!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:42
    ❝ Однако в обоих населённых пунктах ещё имеется «присутствие украинских войск» ❞ —

    — Хотя бы в виде «двухсотых» ...
    (Этого никто не отрицает)
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:47
    Да и вообще он не понимает, что происходит на Запорожском направлении.

    Ну, раз командующий не понимает, пора его снимать. Вот только "скамейка запасных" уже кончилась. Туда им всем и дорога! winked
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:53
      ничего нового, схема старая — ничего не знаем, ничего не признаем.
      Как лети малые - глаза закрыли - значить ночь !
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 07:23
        Тут надо прямо посмотреть фактам в глаза! Гуляй-поле мы взяли, а вот Мирноград мы взяли также как и Купянск, в котором сейчас наши бойцы находятся в окружении. Вся эта брехня только вредит делу. Причем Кузовлеву аж золотую звезду вручили за взятие Купянска... Правда, сейчас в отношении него и Ахмедова проводится служебная проверка, но, судя по предыдущей практике, сор из избы выносить не будут...
        В Мирнограде еще идут бои, город не перешел на сто процентов под наш контроль! Не надо бежать впереди паровоза, когда реально возьмем, тогда и будем над хохлом смеяться...
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 07:17
    Победы нашим ВС РФ в СВО, светлая память погибшим, не забудем - не простим ! am
    "Нынче по небу солнце нормально идёт, потому что мы рвёмся на запад" ( В. Высоцкий ).