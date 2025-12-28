Так называемый «мирный план» Зеленского по Украине, который он повез на утверждение в США, не содержит никаких конструктивных предложений, поэтому с большой вероятностью будет отвергнут Трампом. Об этом пишет немецкая пресса.В преддверии встречи Трампа с Зеленским, которая состоится сегодня, 28 декабря, в 21:00 по московскому времени, высказывается много версий того, чем она закончится. Большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что киевский клоун уедет из США ни с чем, а привезенный им план, согласованный с Европой, будет отвергнут. Причина этого кроется в самом плане, который не содержит никаких конструктивных предложений, а лишь требования и хотелки самого Зеленского и его спонсоров из Европы к России.По сути, задача у этого плана единственная — это отвлечь общественность от неудач украинской армии и выставить Зеленского миротворцем.В США скептически относятся к плану Зеленского, да к встрече с ним тоже. Накануне стало известно, что Трамп исключил участие в переговорах каких-либо представителей Европы, на чем так сильно настаивал «нелегитимный». Кроме того, перенесено время встречи, и сделано это было, пока самолет с Зеленским находился в воздухе.Между тем прибывший в Канаду Зеленский провел встречу с канадским премьером Марком Карни и очередную консультацию со своими «европейскими партнерами», получив последние инструкции перед встречей с Трампом.

