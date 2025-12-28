Освобождение Родинского даёт отсылку к возможному развитию событий в Купянске

В экспертной среде активно обсуждается доклад, в ходе которого накануне президенту Владимиру Путину было сообщено об освобождении нескольких городов. Речь идёт о Димитрове (Мирнограде), Гуляйполе и Родинском.Один из аспектов обсуждения – освобождение упомянутого шахтёрского городка Родинское. Дело в том, что первые сообщения с фронта о том, что ВСУ потеряли контроль над этим населённым пунктом, стали поступать ещё в октябре. Доклада об освобождении «наверх» тогда не было.В попытках деблокировать оказавшихся в котле своих «побратимов» ВСУ и НГУ предпринимали неоднократные попытки вернуть под контроль маршруты снабжения. В результате нескольких контратак противнику удалось вернуться в Родинское и отбить у наших войск несколько городских улиц с застройкой. При этом командование армии противника рассчитывало на то, что оставшийся в Мирнограде гарнизон нанесёт свой удар – из «котла», что могло позволить сорвать его «крышку».Однако, изрядно сточив резервы, противник в конечном итоге лишился остатков окружённого гарнизона в Мирнограде и достаточных сил для полного возврата под контроль Родинского.Теперь противник, который контратаковал в Родинском (те, кто уцелел), вынужден отступать в западном направлении - в сторону населённого пункта Гришино. Однако по нему наносятся удары, как наносятся они и по гарнизону в самом Гришино. Сам же этот населённый пункт противником превращён в основной узел обороны на данном направлении, хотя, безусловно, масштаб уже далеко не тот, что был в Покровске, Мирнограде и Родинском, которые, по сути, представляли собой единую оборонительную систему ВСУ.В связи с таким развитием событий актуален вопрос о том, повториться ли ситуация с Родинским в Купянске, где противник усиленно контратакует, стараясь не только вернуть город под полный контроль, но и деблокировать свой гарнизон на восточном берегу реки Оскол? В 2022 году ему вернуть себе Купянск удалось. Сейчас, безусловно, другие реалии. Но нельзя отрицать того, что ВСУ всё ещё способны собирать ударный кулак как минимум для локальных операций.