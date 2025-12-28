Освобождение Родинского даёт отсылку к возможному развитию событий в Купянске

В экспертной среде активно обсуждается доклад, в ходе которого накануне президенту Владимиру Путину было сообщено об освобождении нескольких городов. Речь идёт о Димитрове (Мирнограде), Гуляйполе и Родинском.

Один из аспектов обсуждения – освобождение упомянутого шахтёрского городка Родинское. Дело в том, что первые сообщения с фронта о том, что ВСУ потеряли контроль над этим населённым пунктом, стали поступать ещё в октябре. Доклада об освобождении «наверх» тогда не было.



В попытках деблокировать оказавшихся в котле своих «побратимов» ВСУ и НГУ предпринимали неоднократные попытки вернуть под контроль маршруты снабжения. В результате нескольких контратак противнику удалось вернуться в Родинское и отбить у наших войск несколько городских улиц с застройкой. При этом командование армии противника рассчитывало на то, что оставшийся в Мирнограде гарнизон нанесёт свой удар – из «котла», что могло позволить сорвать его «крышку».

Однако, изрядно сточив резервы, противник в конечном итоге лишился остатков окружённого гарнизона в Мирнограде и достаточных сил для полного возврата под контроль Родинского.



Теперь противник, который контратаковал в Родинском (те, кто уцелел), вынужден отступать в западном направлении - в сторону населённого пункта Гришино. Однако по нему наносятся удары, как наносятся они и по гарнизону в самом Гришино. Сам же этот населённый пункт противником превращён в основной узел обороны на данном направлении, хотя, безусловно, масштаб уже далеко не тот, что был в Покровске, Мирнограде и Родинском, которые, по сути, представляли собой единую оборонительную систему ВСУ.

В связи с таким развитием событий актуален вопрос о том, повториться ли ситуация с Родинским в Купянске, где противник усиленно контратакует, стараясь не только вернуть город под полный контроль, но и деблокировать свой гарнизон на восточном берегу реки Оскол? В 2022 году ему вернуть себе Купянск удалось. Сейчас, безусловно, другие реалии. Но нельзя отрицать того, что ВСУ всё ещё способны собирать ударный кулак как минимум для локальных операций.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -3
    Сегодня, 07:36
    Насчет Гришино я бы не стал так оптимистично оценивать ситуацию. Мы там уже который месяц пытаемся победить, и пока особо ничего добиться не сумели.
    А Родинское это вторая Синьковка, которую тут раз 13 брали...
  2. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    +10
    Сегодня, 07:40
    Купянск держат наши, несмотря на бравурный заявки укропов. Главное чтоб логистика была, окопались там хорошо. Хотя на Купянск сейчас прям навал за навалом нацики устраивают, ну и отгребают соответственно. Ситуация тяжёлая, все это признают, но не безнадёжная уж точно!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +11
      Сегодня, 07:46
      В Купянске наши держат оборону фрагментарно, по два-три бойца на позиции. Снабжение нарушено. Туда надо тянуть резервы и очень срочно. украинец сил не жалеет и людей тоже, нагнали туда под тридцать тыщ штыков... Пока тут с экрана сказки рассказывали, там все из-под контроля вышло, особенно в центральной части города... И у тех, кто сейчас там обороняется, оптимизма гораздо меньше, чем у тех кто тут шапки в воздух подбрасывает...
      1. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        +4
        Сегодня, 07:49
        Плюсанул, но где вы разглядели про то, что я шапки подбрасываю? Все так как вы описываете, но соотношение сил немного больше с нашей стороны
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -1
          Сегодня, 07:51
          Насчет шапок я не про вас написал. Зайдите в телегу к Романову и почитайте, какое сейчас соотношение сил в Купянске... Там есть актуальная на вчерашний вечер карта.
        2. dimon642 Звание
          dimon642
          +1
          Сегодня, 09:23
          Так соотношение сил всегда на стороне России , но это не помешало перегруперовке в 2022 году , потерии части Курской области .
          Вопрос , почему наши защищали Купянск неделю и освобождади два года .
      2. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        +3
        Сегодня, 07:52
        ▪️Командир роты 1427 мотострелкового полка 6 армии с позывным «Уран»:
        ➖«Я нахожусь в городе Купянске на улице 1-го мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам».
        ▪️Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка с позывным «Колосс»:
        ➖«Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нету и быть не может».
        ▪️Командир роты с позывной «Гранит»:
        ➖«На данном этапе нахожусь в городе Купянск, в центре города. Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит».
        ▪️Командир роты 1843 мотострелкового полка с позывным «Тайфун»:
        ➖«Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника».
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 07:53
          Консервный завод украинцы вчера забрали, это уже свершившийся факт, к сожалению...
          1. Подкидыш Звание
            Подкидыш
            +3
            Сегодня, 07:57
            Эх! Значит все таки с логистикой пока не очень. Два дня назад писали, что город практически потерян. Вчера вроде пооптимистичнее. Но нацики, то всюду резервы поснимали для купянска и наши этим тоже пользуются.
          3. sergey822
            sergey822
            0
            Сегодня, 09:54
            не бегите впереди паравоза, пока на консрвном наши присутствуют, ну а дальше видно будет
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              -1
              Сегодня, 10:19
              Присутствуют и контролируют, это две большие разницы!
              1. sergey822
                sergey822
                0
                Сегодня, 10:38
                интересная разница laughing ну кому как
            2. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 10:33
              Цитата: sergey822
              не бегите впереди паравоза, пока на консрвном наши присутствуют, ну а дальше видно будет

              Вчера Путин провел совещание с обзором обстановки в зоне СВО от начальника ГШ Герасимова и командующего группировки Центр. Обстановка в Купянске на совещании публично не озвучивалась, но по текущим сведениям наши контролируют отдельные районы северной части Заосколья (восточный берег) и некоторые дома в западной части Купянска - оборона разрознена. Все пишут что наши дроноводы "работают на износ".
              1. sergey822
                sergey822
                0
                Сегодня, 10:40
                ну обстановка тяжелая тут не поспоришь, но Купянск не сдадут тут 100%
          4. Русич Звание
            Русич
            0
            Сегодня, 10:26
            Цитата: Михаил-Иванов
            Консервный завод украинцы вчера забрали, это уже свершившийся факт, к сожалению...

            Наполеон Москве был..