ВСУ бросили часть опорников под Волчанском на фоне отправки резервов в Купянск
Российские войска продолжают развивать наступление на Волчанском участке фронта в Харьковской области, расширяя зону контроля в южном и западном направлении. Противник ушел в оборону, однако отмечаются многочисленные случаи оставления позиций.
Накануне штурмовые подразделения группировки «Север» значительно продвинулись в лесном массиве к юго-западу от Лимана, взяв сразу 14 опорников противника. Причем бои вести пришлось вести лишь за восемь, на шести личный состав ВСУ отсутствовал, хотя опорные пункты были полностью готовы к ведению длительной обороны и на них находилось все необходимое для этого. Как отмечает разведка, у противника снова проблемы с личным составом.
На шести из 14-ти занятых российскими бойцами позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны.
Общее продвижение за сутки составило до 900 метров, на данный момент наши закрепляются на новых рубежах, готовясь к следующему рывку.
Как сообщают российские ресурсы, ВСУ под Волчанском ушли в оборону после того, как часть резервов была снята с направления и переброшена под Купянск.
