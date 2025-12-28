ВСУ бросили часть опорников под Волчанском на фоне отправки резервов в Купянск

6 401 7
ВСУ бросили часть опорников под Волчанском на фоне отправки резервов в Купянск

Российские войска продолжают развивать наступление на Волчанском участке фронта в Харьковской области, расширяя зону контроля в южном и западном направлении. Противник ушел в оборону, однако отмечаются многочисленные случаи оставления позиций.

Накануне штурмовые подразделения группировки «Север» значительно продвинулись в лесном массиве к юго-западу от Лимана, взяв сразу 14 опорников противника. Причем бои вести пришлось вести лишь за восемь, на шести личный состав ВСУ отсутствовал, хотя опорные пункты были полностью готовы к ведению длительной обороны и на них находилось все необходимое для этого. Как отмечает разведка, у противника снова проблемы с личным составом.



На шести из 14-ти занятых российскими бойцами позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны.



Общее продвижение за сутки составило до 900 метров, на данный момент наши закрепляются на новых рубежах, готовясь к следующему рывку.

Как сообщают российские ресурсы, ВСУ под Волчанском ушли в оборону после того, как часть резервов была снята с направления и переброшена под Купянск.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -2
    Сегодня, 07:38
    Откуда такие данные берутся? Вчера украинец попытался контратаковать в Вильче, почему об этом ни слова?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Михаил-Иванов
      Откуда такие данные берутся? Вчера украинец попытался контратаковать в Вильче,

      Откуда эти слова?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 08:54
        От людей, которые не из интернета новости берут...
        Но, я думаю, что украинец откатится на Белый Колодезь и там оборону выстроит, это по крайней мере логично...
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 09:34
        Украинский источник по Вильче:
        Наш источник сообщает, что Генштаб очередную ложь выдал.
        Заявили, что выбили русских из н.п Вильча возле Волчанска (https://t.me/XU_kraine/88027) на харьковском направлении. По нашим данным, это не соответствует действительности. Генштаб ВСУ снова бросил резервы живой силы, чтобы выбить русских и занять Вильчу , но задача была не выполнена. Посёлок перешел в серую зону, но при этом контролируется русскими, которые остались в н.п., а у ВСУ нет дополнительных сил, чтобы забрать эту территорию под себя и удерживать, а значит брошенные силы были использованы как обычно ради пиара, чтобы на фоне отступления ВСУ на других направлениях был хоть какой-то ситуативный позитив.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:13
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вчера украинец попытался контратаковать в Вильче, почему об этом ни слова?

      ridus.ru: Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку проведения контратаки в районе Вильче, расположенном в Харьковской области. Контратаку осуществляли военнослужащие из состава 225-го отдельного штурмового полка. Противник успеха не достиг и, понеся потери, был вынужден вернуться на прежние позиции.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:39
    ❝ На шести из 14-ти занятых российскими бойцами позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны ❞ —

    — Это лучше, чем когда сдаются, использовав весь боезапас и прикидываясь потом насильно мобилизованными ...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 09:03
    У этих " братьев" 30 лет были проблемы,с головой. А теперь," проблемы с личным составом".