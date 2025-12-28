Лавров: главное препятствие для мира на Украине - европейская «партия войны»

Лавров: главное препятствие для мира на Украине - европейская «партия войны»

Главным препятствием для переговоров по Украине по-прежнему является Европа, Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На сегодняшний день европейская «партия войны», не скрывающая своих планов по подготовке к конфликту с Россией, является основным препятствием для завершения боевых действий на Украине. Причем все эти фон дер Ляйены, Мерцы, Макроны и все остальные готовы идти до конца, надеясь на стратегическое поражение России. Такой курс Европа держит с 2014 года, отношения с Россией все хуже и хуже, отметил Лавров в интервью ТАСС.



Прошли ли такие деятели, как Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон и иже с ними, точку невозврата — вопрос сложный. Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца.


Сейчас Европа пытается создать механизм ввода на Украину иностранных войск в рамках так называемой «коалиции желающих», прекрасно зная, что они станут законной целью для ВС РФ. По словам российского министра, Москва об этом неоднократно предупреждала и больше делать этого не будет.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 08:12
    На сегодняшний день европейская «партия войны»,
    . Если что то происходит, значит кому то это НАДО!
    Бум реалистами, публичные фэйсы глаголят, делают только то, что им веля их хозяева... ладно, немного отсебятины, немножко в свой карман, это им позволяют, но не более того...
    Про теневое правительство, мировое или нет, можно говорить/можно не говорить... да диг бы с ним, явно влиятельная группа лиц преследует свои корыстные интересы, а их публичные марионетки только озвучивают/реализуются необходимые действия... soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 08:30
      Сейчас Европа пытается создать механизм ввода на Украину иностранных войск в рамках так называемой «коалиции желающих», прекрасно зная, что они станут законной целью для ВС РФ.
      Значит будут удары по немцам, французам, бритам, и кто там еще "введется"... И как эти государства к этому отнесутся ? Не будет ли это началом уже большого конфликта ? Или эта коалиция торопит события ?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:44
        "Удары со стороны противника"... тема хоть и старая, но не забытая, рабочая, НО... надо градус военной истерии у своих сильно поднять/подогреть!
        Не могу сказать, что забугорное общество, люмпены/граждане, так уж рвутся в очередной поход на восток, кого то там защищать, освобождать...
        Всё относительно и к чему именно его о несёт, только время может показать.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 09:36
          После вчерашнего применения ВСУ химических ОВ, уже с трудом вериться в разум и возможность мыслить будущим.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:08
            Понятно, что самодельщина на местах никем, особо, не контролируется... да и препятствовать такому никто там не будет, никак.
            И все таки, самодельщина несколько/сильно отличается от возможностей которые есть у государственных структур. До масштабного применения БОВ, вряд ли дойдёт, это будет совсем зашквар...
      2. dimon642 Звание
        dimon642
        -2
        Сегодня, 09:16
        Кто будет бить . Наш Гарант , который нам про законые цели четвертый год рассказывает.
      3. Zhan Звание
        Zhan
        0
        Сегодня, 10:24
        Не будет ли это началом уже большого конфликта ? Или эта коалиция торопит события ?

        hi
        Вполне может быть.
        Скорее всего это завуалируют, как миротворческие силы "коалиции желающих", но эти желающие, члены НАТО. Но с их стороны это будет не интервенция, а миротворческая миссия. Конечно в любом случае они попадут под ракетно-бомбовые удары наших ВКС, будет много жертв, шумиха на политической арене. А это уже повод объявить войну России, в рамках всего альянса НАТО. Следующий шаг, обострение на границе Белоруссии, Калининградская область. Большая вероятность атаки на военную и гражданскую инфраструктуру Калиниграда. Наш ответный удар искандерами, кинжалами...по "коалиции желающих"...но это в худшем случае. США, в одностороннем порядке выйдет с НАТО. Британия в открытый конфликт не пойдёт. Разменной монетой, опять станут Польша, Германия, Трибалты.....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:16
    ❝ Европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца ❞ —

    — К концу и придёт ...
  3. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 08:16
    Есть такое. Стоит на зелень нажать, как в случае с трампом например, как эта содержанка сразу бежит к своим вдохновителям и хозяевам чтобы успокоили, что все ок и сказали что делать.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:23
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — К концу и придёт ...
    К логическому!
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 08:45
    Москва об этом неоднократно предупреждала и больше делать этого не будет.

    А что, воды в рот наберет и будет вообще молчать? Почему бы Лаврову не признать, что "обнаглевшая Европа" - это результат "красных линий", т.е. той политики "кота "Леопольта", которую МИД РФ проводит уже как минимум 11 лет.
    1. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 09:41
      А кому это было выгодно? При всём уважении к Лаврову, он не самостоятелен в стратегии. А она, определяется правящим классом в России- олигархатом.
  6. dimon642 Звание
    dimon642
    -1
    Сегодня, 09:19
    А с чего х,,охлам отдавать, то что мы в обозримом будущем не можем освободить .
    Сколько лет уйдет на освобождение Славянска, Запорожье, Херсона .
    Волчанск стоящий в 4км от границы штурмовали почти два года .
  7. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 09:38
    Не о том надо говорить, что НАТО будет/не будет в Украине, а о том, почему Херсон и Запорожье перестали фигурировать в переговорах.
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 10:09
    ИИ подсказывает, что ситуативность и событийность можно анализировать с учётом входящих данных соответствующих множеству аспектов реальных данных как событий а так же Ориентиром для такого анализа являеться поиск решений или таких комбинаций алгоритмов событий которые будут соответствовать мирному процессу диалога и его развития. Однако на лицо мы имеем реальность таковую, что одна из сторон в размерности количества участников событий откровенно против такого мира, другая скрыто и открыто инвестирует или подпитывает горячую фазу военного противостояния, а много других имеет относительно пассивные формы и поддержки и против военных методов решения конфликта. Итак, за большим массивов различных событий скрывается алгоритмы интересов ориентированных на разные задачи и в данном случае России необходимо осуществлять такую расстановку влияющие факторов, чтобы реальные события подвергнуть своему влияния и направлению. Думаю дальше здравые умы должны сами додумать, что и как им делать в динамично меняющемся массиве процессов. А когда будет реальный ИИ то он сам будет выдавать оптимизированные решения на фоне постоянно вводимых новых данных и на разном уровне масштабирования этого массива данных.