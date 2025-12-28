Лавров: главное препятствие для мира на Украине - европейская «партия войны»
Главным препятствием для переговоров по Украине по-прежнему является Европа, Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На сегодняшний день европейская «партия войны», не скрывающая своих планов по подготовке к конфликту с Россией, является основным препятствием для завершения боевых действий на Украине. Причем все эти фон дер Ляйены, Мерцы, Макроны и все остальные готовы идти до конца, надеясь на стратегическое поражение России. Такой курс Европа держит с 2014 года, отношения с Россией все хуже и хуже, отметил Лавров в интервью ТАСС.
Прошли ли такие деятели, как Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон и иже с ними, точку невозврата — вопрос сложный. Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца.
Сейчас Европа пытается создать механизм ввода на Украину иностранных войск в рамках так называемой «коалиции желающих», прекрасно зная, что они станут законной целью для ВС РФ. По словам российского министра, Москва об этом неоднократно предупреждала и больше делать этого не будет.
