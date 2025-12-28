Противник потерял село Закотное в районе Северска

После освобождения Северска российские Вооружённые силы перешли к наступательным действиям к западу от города. Продвижение идёт как непосредственно от Северска, так и от расположенного южнее села Свято-Покровское, которое тоже было освобождено.В результате успешных действий штурмовые отряды ВС РФ продвинулись на расстояние до 1,5-2 км вдоль дороги на Красный Лиман, отрезая остатки сил противника в районе ранее освобождённой Платоновки.В таких условиях значительно усиливалось огневое воздействие на противника в Закотном, равно как и риски ВСУ в селе оказаться отрезанным от, если можно так выразиться, основных сил.По состоянию на утро 28 декабря поступают сообщения о том, что противник из Закотного был выбит. В селе сохраняются небольшие очаги сопротивления, однако это, скорее, те, кто остался прикрывать отступление «побратимов».Остатки сил противника под огнём ВС РФ малыми группами движутся в направлении села Каленики. Расположено оно южнее Закотного, на пересечении дорог, одна из которых через Рай-Александровку ведёт в направлении Славянско-Краматорской агломерации.Потеря противником Закотного фактически завершает освобождение нашими войскми правобережья Северского Донца в районе упомянутого Северска и повышает шансы на завершение освобождения Красного Лимана.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»