Противник потерял село Закотное в районе Северска

5 186 18
Противник потерял село Закотное в районе Северска

После освобождения Северска российские Вооружённые силы перешли к наступательным действиям к западу от города. Продвижение идёт как непосредственно от Северска, так и от расположенного южнее села Свято-Покровское, которое тоже было освобождено.

В результате успешных действий штурмовые отряды ВС РФ продвинулись на расстояние до 1,5-2 км вдоль дороги на Красный Лиман, отрезая остатки сил противника в районе ранее освобождённой Платоновки.



В таких условиях значительно усиливалось огневое воздействие на противника в Закотном, равно как и риски ВСУ в селе оказаться отрезанным от, если можно так выразиться, основных сил.



По состоянию на утро 28 декабря поступают сообщения о том, что противник из Закотного был выбит. В селе сохраняются небольшие очаги сопротивления, однако это, скорее, те, кто остался прикрывать отступление «побратимов».

Остатки сил противника под огнём ВС РФ малыми группами движутся в направлении села Каленики. Расположено оно южнее Закотного, на пересечении дорог, одна из которых через Рай-Александровку ведёт в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Потеря противником Закотного фактически завершает освобождение нашими войскми правобережья Северского Донца в районе упомянутого Северска и повышает шансы на завершение освобождения Красного Лимана.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 08:40
    Фактически началась битва за Славянск... Мы тут хороший темп набрали. Нужно забрать высоты вокруг Северска и потом брать Рай-Александровку и Николаевку...
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 09:19
      Нужно забрать высоты вокруг Северска и потом брать Рай-Александровку и Николаевку...

      Глубоко мыслите, товарищ! Я записал вашу стратегию и при случае передам в ГШ. Важно не перепутать последовательность, кого или что брать первым. А можно по алфавиту?
      Михаил, простите за стёб. Но я "не догоняю" смысла подобных постов или комментариев на этом форуме. Что это, мысли вслух или привычка футбольного болельщика советовать телевизору, кому и когда отдавать пас? lol laughing
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:21
        А с чем вы, собственно говоря, не согласны?
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +3
          Сегодня, 09:26
          "Наш священный долг — защищать Родину и соблюдать правила личной гигиены! Иначе всё у нас пойдёт через жопу". Я проникся и согласился... и даже плюсика не жалко! fellow
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 09:28
            Сегодня даже украинские ресурсы пишут об успехах армии РФ на Славянском направлении.
            1. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              +2
              Сегодня, 09:34
              Михаил, я ж не об этом... Я про ваши советы, что нужно забрать и потом брать... Для кого вы это пишите?
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                0
                Сегодня, 10:03
                По слухам ещё вчера Резниковку взяли.
      2. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 10:58
        Глубоко мыслите, товарищ!

        Товарищ мыслит как человек, знакомый с тактикой. Действительно, вокруг Северска высоты. Пока они не взяты будет постоянная угроза нашим позициям. Во время Великой Отечественной войны в этих местах было примерно также: немцы засели на высотах и их долго выбивали.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:49
    , те, кто остался прикрывать отступление «побратимов».
    т. е. легко не будет и силу ломит только СИЛА, ОГНЕВАЯ МОЩ, ПЛОТНОСТЬ ОГНЯ!!! soldier
  3. PN Звание
    PN
    -3
    Сегодня, 08:59
    А где "Ахмат", почему он исчез из медийного пространства? Раньше о них часто упоминали, а сейчас тишина какая-то...
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -2
      Сегодня, 09:32
      А где "Ахмат", почему он исчез из медийного пространства? Раньше о них часто упоминали, а сейчас тишина какая-то...

      смартфоны отобрали...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 09:50
    В том районе есть высота 170, именуемая Щурова гора. Пока она не под нашим контролем. Кто ей владеет, тот контролирует всю округу.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:22
      А брать обязательно? Может бомбами забросать?
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 10:32
        Неплохой вариант, вот только высота будет уже не 170...
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 10:33
          Пленные пусть досыпят - им не привыкать км земляным работам
          1. кот Краш Звание
            кот Краш
            0
            Сегодня, 10:35
            Как бы они, по украинской привычке, заместо горы море не нарыли.
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 10:35
              Хорошо будет - гора на берегу моря....
  5. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 10:34
    Новость замечательная, если соответствует действительности. Дивген вчера вечером показал по результатам продвижения под нашим контролем только восточную часть (лостармор вообще не отражает это продвижение). При этом юго-восточная и центральная часть села, а главное - опорник на Щуровой горе (170 м) показан в серой зоне. Вся западная часть Закотного и система укреплений на высотах заповедника "Крейдова флора" показана под контролем противника. Что там за укрепления, гугль и яндекс скрывает. Я нанес на карту дивгена опорники, которые видны в других источниках. думаю, что и это не все.
    Еще более скромно о ситуации пишет телеграмм-канал КрасноЛиманский Фронт
    3. Стратегическая высота Закотного за противником, откуда продолжает обстреливать Ильичевку и кольцо Ямполя, которые в низине, Бойцы работают по норам противника так и в самом Закотном, расчищая дальнейший путь.
    https://t.me/KrasnolimanskyFront/19400
    Обратил внимание, что на этом канале постоянно говорят о преувеличениях других военкоров и каналов в части нашего продвижения на этом участке. Для большего понимания сложности этого участка прикладываю карту высот.
    Еще раз, не ищите в моем тексте попытки принизить наши успехи. Просто давайте не будем бежать впереди паровоза. Удачи мужикам на ЛБС!