3 610 14
Новые попытки атаковать Россию беспилотниками Киев себе в актив занести не может

После вчерашней дневной неудачной попытки «ответного удара» Киев предпринял еще две: одну вечером и одну ночью. Судя по отсутствию сообщений о последствиях, записать себе в актив киевский режим их не сможет.

Согласно предоставленным Минобороны данным, в вечернее время Киев попытался атаковать южное направление, нанеся основной удар по Ростовской области. Однако количество запущенных беспилотников было меньше, чем днем, поэтому системы ПВО и мобильные группы налет отбили. Всего в вечернее время было перехвачено 43 БПЛА самолетного типа, из которых 15 над Ростовской областью. Остальные дроны были перехвачены над еще 8 регионами и Азовским морем.



В ночь с субботы на воскресенье, 28 декабря, Киев попытался атаковать Поволжье, но тоже безрезультатно, судя по отсутствию каких-либо сообщений. Всего в течение ночи было сбито 24 украинских БПЛА самолетного типа, из них 12 над Самарской областью и 3 над Саратовской. Основная атака шла на Сызрань, местные жители сообщали о нескольких взрывах над городом. Последствий удалось избежать. Также дроны перехватывались над приграничными регионами.

Стоит отметить, что в последние дни Зеленский пытается нанести удар по Москве или хотя бы внести хаос в работу аэропортов в преддверии празднования Нового года. В какой-то мере это у него получается.
  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 09:18
    Киев попытался атаковать Поволжье, но тоже безрезультатно, судя по отсутствию каких-либо сообщений.

    А почему, собственно, мы должны ориентироваться на сводки министерства пропаганды салорейха им.Геббельса?
    1. lwxx Звание
      lwxx
      +3
      Сегодня, 09:45
      Цитата: pudelartemon
      Киев попытался атаковать Поволжье, но тоже безрезультатно, судя по отсутствию каких-либо сообщений.

      А почему, собственно, мы должны ориентироваться на сводки министерства пропаганды салорейха им.Геббельса?

      Так наша пропаганда не далеко убежало ( и есть подозрение вперед),все сбиваем .. Только горят нпз и самолеты , а еще и люди гибнут.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 09:51
        Так наша пропаганда не далеко убежало ( и есть подозрение вперед),все сбиваем .. Только горят нпз и самолеты , а еще и люди гибнут.

        Ну сейчас отхватите, тут такое нельзя писать.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:03
          Да ладно, отхватить можно и за вполне нейтральные, адекватные тексты... мало ли кому написанное не понравится.
          Верю/не верю, занимательная игра, но когда её действие продлят на то, о чем желательно именно знать, это как то совсем не по фэнШую.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 10:05
          Обломки одного из ста на жильё и объекты падают, "стекла бьют, возгорания вызывают", один из тысячи цели достигает, это фантастическая эффективность работы нашей ПВО, без всякого преувеличения.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +1
            Сегодня, 10:52
            Цитата: Andobor
            фантастическая эффективность работы нашей ПВО

            НПЗ пораженные обломками, с фантастичностью совсем не согласны.. а "один из тысячи" это просто слова.. но если Вы про то, что без ПВО было бы хуже- соглашусь..
      2. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +2
        Сегодня, 10:12
        Так наша пропаганда не далеко убежало
        "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." - Отто фон Бисмарк.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 10:55
          Дэвид Стэтхем тоже такое говорил laughingно суть-правильная...
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 09:49
    Проблемы видать есть у кастрюленосцев, раз даже в предверии встречи и стояния на коленях перед рыжим ничего изобразить не смогли.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:59
    Киев попытался атаковать Поволжье,
    гудело, стреляло, взрывалось... сообщений о повреждения в результате падения обломов, пока, нет.
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 10:19
    Видно, что ПВО усилили - может мобильные группы, может панцирей больше стало, а может и то и другое.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:30
      Часто езжу мимо одного важного обьекта.Только сейчас появились на нем системы ПВО.Стрелковка-пулеметы,установленные на шасси с системой наведения.Причем автоматизированная
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:47
      ПВО проходит тот же путь развития, усиления, как и вся наша армия...
      Вроде как естественный, логичный процесс, но ведь не везде, не всегда, происходит именно так...
  5. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 10:42
    Молодцы ПВО.Тем времегем в 404:

    "Герани" поражают цели в Миргороде Полтавской области

    ▪️Часть львовских ТГ-каналов пишут что жители слышали взрыв, после чего в части города неожиданно пропал свет
    ▪️Обесточены часть населённых пунктов Хмельницкой области, — местные ТГ-каналы

    NE.САХАР