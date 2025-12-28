Новые попытки атаковать Россию беспилотниками Киев себе в актив занести не может
3 61014
После вчерашней дневной неудачной попытки «ответного удара» Киев предпринял еще две: одну вечером и одну ночью. Судя по отсутствию сообщений о последствиях, записать себе в актив киевский режим их не сможет.
Согласно предоставленным Минобороны данным, в вечернее время Киев попытался атаковать южное направление, нанеся основной удар по Ростовской области. Однако количество запущенных беспилотников было меньше, чем днем, поэтому системы ПВО и мобильные группы налет отбили. Всего в вечернее время было перехвачено 43 БПЛА самолетного типа, из которых 15 над Ростовской областью. Остальные дроны были перехвачены над еще 8 регионами и Азовским морем.
В ночь с субботы на воскресенье, 28 декабря, Киев попытался атаковать Поволжье, но тоже безрезультатно, судя по отсутствию каких-либо сообщений. Всего в течение ночи было сбито 24 украинских БПЛА самолетного типа, из них 12 над Самарской областью и 3 над Саратовской. Основная атака шла на Сызрань, местные жители сообщали о нескольких взрывах над городом. Последствий удалось избежать. Также дроны перехватывались над приграничными регионами.
Стоит отметить, что в последние дни Зеленский пытается нанести удар по Москве или хотя бы внести хаос в работу аэропортов в преддверии празднования Нового года. В какой-то мере это у него получается.
