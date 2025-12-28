Украинской САУ «Богдана» снова поменяли кабину, но главный недостаток оставили

Украинской 155-мм самоходной артиллерийской установке «Богдана» снова поменяли кабину, новая модификация гаубицы замечена на вооружении на вооружении 50-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

САУ 2С22 «Богдана» версии 3.0, т.е. на шасси Tatra T815-7 8х8, получила новую кабину, уже третью по счету. При этом основной недостаток этой гаубицы — высоко вынесенный казенник пушки — до сих пор не исправлен. А украинские военные продолжают жаловаться на то, что орудие очень трудно заряжать. Хотя САУ и имеет установленный полуавтоматический досылатель, но при стрельбе его не используют из-за технических особенностей. Конструкция не предусматривает одновременной зарядки и наведения пушки.



Кстати, это вариант САУ уже шестой с момента постановки гаубицы на вооружение. После того как ее перенесли с шасси «Краза» на шасси Tatra, меняются только кабины. Последняя версия оборудована бронекабиной чешской компании TDV (Tatra Defense Vehicle), до этого ставились кабины от чешской Excalibur Army и компании «Украинская бронетехника».


Напомним, что 155-мм САУ «Богдана» является первой разработанной на Украине самоходной артиллерийской установкой. Впервые ее показали в 2018 году, после чего «допиливали», пытаясь устранить все выявленные недостатки. Судя по заявлениям военных ВСУ, до конца исправить так и не удалось. Серийное производство «Богданы» началось в 2023 году.
  1. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 09:54
    И тут карго-культ.
    Налицо стремление подражать кабине Хаймарса.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:56
    Если центр "таковой школы" у них имел я, то с артиллерией у них все не так просто... не было там серьёзных научно производственных центров в этой сфере...
    Впрочем, со временем все меняется, но это не обязательно.
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 09:56
    В следующей модификации предлагаю кабину сделать жовто блакитной.
    В казенник на высоте 2 метров руками 50 кг снаряд надо пихать, а они кабины меняют.... good
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 10:04
      а они кабины меняют....
      В старом анекдоте в публичном доме тоже кровати меняли. Вместо того, чтобы девочек поменять. smile
  4. Филин Звание
    Филин
    +2
    Сегодня, 10:02
    На "Мальва" просто оборудовали рабочие места расчёта.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Филин
      На "Мальва" просто оборудовали рабочие места расчёта.

      Дополню. В ящике. что стоит справа от заряжающего, находится 12 снарядов первой очереди. Взяв снаряд, заряжающий кладёт его в лоток, который находится прямо перед ним, далее, в камору снаряд досылается автоматикой пушки. Заряды кладутся сверху казённика пушки уже другим заряжающим, и досылаются в пушку механическим досылателем.
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 10:50
    Конечно, "Богдана" безобразная САУ.Бьет всего то на 42/ 60 км( активно-реактивным снарядом). Куда ей, например до нашей " Мальвы", которая зараз бьет на 24/29км!(Ладно, ладно, есть у Мальвы модификация до 37 км, активным снарядом,но все одно меньше, чем Богдана стреляет даже обычным...)Зато неудобная.