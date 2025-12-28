Украинской САУ «Богдана» снова поменяли кабину, но главный недостаток оставили
Украинской 155-мм самоходной артиллерийской установке «Богдана» снова поменяли кабину, новая модификация гаубицы замечена на вооружении на вооружении 50-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
САУ 2С22 «Богдана» версии 3.0, т.е. на шасси Tatra T815-7 8х8, получила новую кабину, уже третью по счету. При этом основной недостаток этой гаубицы — высоко вынесенный казенник пушки — до сих пор не исправлен. А украинские военные продолжают жаловаться на то, что орудие очень трудно заряжать. Хотя САУ и имеет установленный полуавтоматический досылатель, но при стрельбе его не используют из-за технических особенностей. Конструкция не предусматривает одновременной зарядки и наведения пушки.
Кстати, это вариант САУ уже шестой с момента постановки гаубицы на вооружение. После того как ее перенесли с шасси «Краза» на шасси Tatra, меняются только кабины. Последняя версия оборудована бронекабиной чешской компании TDV (Tatra Defense Vehicle), до этого ставились кабины от чешской Excalibur Army и компании «Украинская бронетехника».
Напомним, что 155-мм САУ «Богдана» является первой разработанной на Украине самоходной артиллерийской установкой. Впервые ее показали в 2018 году, после чего «допиливали», пытаясь устранить все выявленные недостатки. Судя по заявлениям военных ВСУ, до конца исправить так и не удалось. Серийное производство «Богданы» началось в 2023 году.
