История шлема. Ранние шлемы Европы

Мой трон — седло, моя на поле слава,

Венец мой — шлем, весь мир моя держава.

«Шахнаме. Фирдоуси Абулькасим



Бронзовый шлем с двумя длинноногими лошадьми, выполненными в технике чеканки с резными деталями; на нащечниках — маленькие гравированные львы. Высота 24, 5 см. Найден на острове Крит. Конец VII века до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Одним из таких шлемов является так называемый «кабаний шлем» (назван так из-за украшающей его макушку фигурки кабана) - англосаксонский шлем Бенти Грейндж датируемый примерно VII веком н. э. Был найден Томасом Бейтманом в 1848 году в кургане вблизи фермы Бенти Грейндж в западном Дербишире. Железные полосы местами украшены серебром. Между ними находились выгнутые роговые пластины; фигурка кабана выкована из железа из железа, но снабжена бронзовыми глазами. Музей Уэстон-Парк, Шеффилд



«Братия турского аббатства св. Мартина преподносит Библию королю Карлу». Миниатюра на листе 423. Слева и справа от короля, сидящего на троне стоят воины в гребневых шлемах с полями. «Первая Библия Карла Лысого» или «Библия Вивиана». Национальная библиотека Франции, Париж



Перед нами один из наиболее хорошо сохранившихся шлемов этого типа, которые, как считается, изготавливали в Византии для местных военачальников, состоявших на службе у Византийской империи или тесно связанных с ней. Его великолепие заключается не только в позолоте всей поверхности, но и в богатом наборе изображений, украшающих каждый элемент. На чаше изображены человеческие фигуры, животные и различные религиозные символы. Например, считается, что птицы, клюющие виноград, изображённые на ободе шлема, символизируют стремление христиан к Христу. В первоначальном виде такой шлем обычно имел нащечники и назатыльник. Такие шлемы были найдены во Франции, Германии, Италии, на Балканах и в других частях Европы, а также, в одном случае, в Ливии. Как правило, они были обнаружены в качестве погребального инвентаря в могилах остготов и других германских вождей. Сорок четыре полных и фрагментарных образца этого типа, которые были найдены на сегодняшний день, очень похожи друг на друга по конструкции и декору. Судя по всему, все они были изготовлены в византийских мастерских с середины V до конца VI века. Высота 19,4 см. Вес 2102 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Еще один византийский шлем-шпангенхельм, VI–VII вв. Места, где они были найдены, разбросаны по всему миру: от Швеции до Германии, от Балкан до Ливии. В частности, этот шлем был найден в реке Сона недалеко от Треву, во Франции. Качество шлемов и места их обнаружения позволяют предположить, что это были дипломатические подарки иностранным правителям, и, возможно, были отправлены им или византийским двором, или королевством Остготов в Италии. Изначально все шлемы имели металлические нащечники, кольчужную защиту шеи и часто наносник. Как и на этом шлеме, декор обычно состоял из узоров, выбитых на его поверхности. Высота 21,8 см. Вес 907 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Шлем из Ультуны». Был найден в г. Ультуна недалеко от Уппсалы. Вес – 1,8 кг, из которых 452 г приходится на гребень. Купол шлема такой же, как у многих других шлемов, в частности, у шлема «Вальсгарде-5» без вырезов для глаз и надбровных украшений. Необычен же он, что обе его половины по обе стороны от гребня сделаны в виде решетки из железных полос, расположенных по диагонали. Шею и щеки должны были закрывать пять железных полос, подвешенные на петлях, из которых сохранилась только одна. Гребень D-образной в сечении бронзовой трубки с продольным «хребтом» по традиции украшают головы животных на обоих его концах. Замечено, что подобные гребни были характерны для вендельских шлемов конца VII – первой половины VIII вв. Государственный исторический музей, Стокгольм



«Шлем из Ультуны». Вид сбоку



Железный шлем «Вендель-1», относящийся к VII в. Найден в погребальной ладье №1 в Венделе, Уппланд, Швеция. Государственный исторический музей, Стокгольм



Шлем «Вальсгарде-8» имел кольчужную бармицу по всему периметру, так что это позволяет утверждать, кольчуги в Скандинавии в вендельскую эпоху были известны и даже очень хорошо. Государственный исторический музей, Стокгольм



«Шлем из Саттон-Ху. Последняя реконструкция (выполненная в 1970–1971 годах). Британский музей. Лондон



Иллюстрация с изображением всадников в кольчугах и шлемах с бармицами. «Психомахия», X век. Британская библиотека, Лондон



Шлем Святого Вацлава, чешского князя (ок. 907—929). Собор святого Вита, Вацлава и Войтеха в Праге



Этот «венский шлем» можно датировать серединой X века. Тогда, наряду с большим миндалевидным щитом и кольчугой до колен, шлем с наносником составлял защитную броню воинов Высокого Средневековья. Он надевался поверх кольчужного капюшона, под которым находился еще и стеганый подшлемник, похожий на современный детский чепчик. Наносник отражал прямые удары по лицу, но плохо защищал от ударов сбоку. Кстати, на конце у него находится крючок, позволявший зацепить за него кольчужный капюшон спереди и подтянуть его кверху, прикрыв нижнюю часть лица. К сожалению, таких шлемов сохранилось очень мало, поэтому «венский шлем», наряду со шлемом святого Вацлава, представляет собой очень значимый артефакт. Был найден в 1864 году недалеко от Оломоуца в Моравии. Императорская оружейная палата Венского музея истории искусств. Дворец Новый Хофбург

В течение многих столетий, да что там столетий – тысячелетий, одни оружейники старались найти эффективные средства нападения, тогда как другие, соответственно, искали от них средства защиты. Очень важно было защитить от поражения голову, поскольку удар в нее мог практически мгновенно лишить человека сознания. И уже в эпоху древнего мира такая защита головы была создана – это был закрывавший ее шлем, изготовленный из самых различных материалов, включая металл, дерево и кожу.В качестве защиты головы использовались толстые меховые шапки, сплетенные из прутьев шляпы, в том числе и в форме корзинки, деревянные шлемы-маски с личинами зверей и, разумеется, бронзовые, медные и железные шлемы. В их изготовлении мастера-доспешники достигли высокого уровня совершенства и создали практически все основные детали шлемов, которые впоследствии стали носить уже в Средневековье. Утвердились их формы: в основном полусферическая и сфероконическая с заострением вверху. К шлемам приделывали назатыльники, нащечники, лицевые маски, оснащали их наносниками и козырьками. Тогда же вошли в моду и нашлемные украшения, часто позволявшие отличать своих воинов от чужих.В то же время низкий технологический уровень послеримской Европы не позволял воспользоваться всем этим наследием прошлого. Так что первые шлемы воинов варварских королевств V–VI вв. были очень просты. Как правило, это был довольно низкий колпак конусообразной формы, изготовленный из ряда пластин, соединенных друг с другом при помощи заклепок. Сзади и по краям к нему могла подвешиваться бармица из кольчуги или кожи, обшитой металлической чешуей, в манере, характерной для многих доспехов того времени. Нехватка металла заставляла мастеров изощряться и создавать композитные шлемы, состоявшие из четырех медных или роговых пластин, укрепленных на каркасе из крестообразно пересекающихся на черепной коробке полос, и полоски обода, к которой они прикреплялись.На миниатюрах «Золотой псалтыри» из монастыря Сент-Галленского монастыря в Швейцарии мы видим воинов конца VIII века в шлемах с широкими полями и длинным назатыльником. Спереди поля загнуты высоко вверх, что они образуют выступ. Простые воины носят шлемы без гребней, знатные — с гребнями в форме листьев, как это было принято во времена Рима. Такие же изображения шлемов встречаются на миниатюрах в «Библии» из собора Св. Павла (Рим) IX века, а также в «Евангелии Лотаря» и «Первой Библии» Карла Лысого.Несмотря на то, что после падения Западной Римской империи в 476 г. н.э. качество изготовления доспехов и оружия в Европе резко снизилось, оно по-прежнему оставалось высоким в Византии, сохранившейся на стыке Европы и Азии, подобно последнему утесу цивилизации в бушующем море варварского мира. Об этом нам говорят находки характерных шлемов из четырех сегментов, получивших название «шпанхельм».Очень интересны некоторые местные формы развития шлемов, в частности, скандинавские шлемы Вендельской эпохи (550–793) — завершающего периода великого переселения народов. В это время в Скандинавии ещё сохранялась традиционная патриархальная структура германского общества. Она поддерживала активные контакты с Центральной Европой, экспортировала меха и рабов, а взамен получала предметы искусства и новые элементы снаряжения, например, стремена.Получив доступ к месторождениям железной руды, те же свейские короли имели войска, вооруженные дорогостоящим оружием, включая и конницу. То есть воины-всадники вендельского времени имели шлемы, кольчуги, круглые щиты с умбоном, мечи характерной для эпохи переселения народов конструкции и копья. И всё это встречается в корабельных погребениях, так что тут археологам, можно сказать, повезло. Причем особенно повезло им со шлемами, потому что их, в отличие от более поздней «эпохи викингов», найдено так много, что им даже были присвоены порядковые номера – «Вендель 1», «2», «3»… «14», то есть общепринятые названия этих шлемов соответствуют номерам погребений, в которых они были найдены. Причем шлемы эти полусферической формы, а многие из них набраны из переплетенных металлических полос, с носовой пластиной и украшениями в виде чеканных бровей.Большинство шлемов больше в длину, чем в ширину, то есть были изготовлены для долихоцефалов, и именно они, следовательно, обитали в Скандинавии в эту эпоху. Как итог, следует отметить, что эти и подобные им шлемы могли служить неплохой защитой от рубящего удара мечом. Наличие решетчатых отверстий вряд ли в этом случае ослабляло их защитные функции, а вот ударов копьем владельцам таких шлемов следовало явно опасаться!Но самый типичный «вендельский шлем» нашли не в Скандинавии, а в Англии, в местечке Саттон-Ху – курганном некрополе восточнее Вудбриджа в английском графстве Саффолк. Там в 1938 – 1939 гг. были сделаны, возможно, самые значительные археологические открытия в истории Англии, поскольку там был обнаружен нетронутый погребальный корабль, принадлежавший королю англосаксов примерно VI – VII вв., в котором и обнаружили знаменитый «шлем из Саттон-Ху». Правда, археологам над ним пришлось потрудиться. Дело в том, что шлем из земли извлекли в виде множества мелких деталей, поэтому затем три года пришлось работать над его реконструкцией, а выставили его для обозрения только в 1945 г. А потом реконструировали еще раз, в 1970—1971 гг., так что свой теперешний вид этот шлем приобрел далеко не сразу!Изучение фрагментов шлема показало, что, скорее всего, его купол был цельнокованым. Но на петлях к нему были прикреплены пара нащечников и цельнокованый назатыльник. Спереди к нему была приклепана железная маска с лицом усатого мужчины. С куполом шлема она соединялась в трех местах – в самом центре и по краям. Ширина маски составляет 12 см. Нос и усы накладные, бронзовые. Нос сделан выступающим, и в нем снизу сделаны два отверстия для дыхания. Вся маска покрыта пластинками из луженой бронзы, которые в нижней части маски образуют бороду. Маска, включая и вырезы для глаз, имеет окаймление из U-образной в разрезе трубки, которая была приклепана поверх ее бронзовых декоративных пластинок.Надбровья имеют в сечении треугольную форму и инкрустацию из серебряной проволоки, а в нижней части, и также в технике инкрустации, их украшала линия из гранатов прямоугольной формы. На их концах — головы животных — считается, что это кабаны из позолоченной бронзы. Самое интересное, что маска шлема и его надбровья сделаны так, что вместе образуют фигуру летящего дракона. Нос маски служит его туловищем, крылья — это надбровья, хвостом служит верхняя губа. Голова дракона изготовлена из позолоченной бронзы.В X веке античное влияние на военное дело уже заметно ослабело, технология металлообработки улучшилась, а шлемы стали важным атрибутом воинов-всадников. При этом на миниатюрах из манускрипта «Психомахия» Аврелия Пруденция, то есть около 1000 года, они выглядят высокими и остроконечными, и также сделанными из нескольких частей.Значительные усовершенствования шлема появились около середины X века, о чем свидетельствуют изображенные на «ковре из Байе» (реально это 70-метровая вышивка цветными нитками на полотне) и одинаково одетые как англосаксы, так и норманны. Они, как правило, носят хауберк – кольчужную рубашку с капюшоном, поверх которого надет конусообразный шлем, причем весьма ярко раскрашенный.К древнейшим образцам этой формы относится и шлем Святого Вацлава, состоящий из нескольких частей, с прикрепленным спереди железным наносником. Эта форма шлема, пришедшая с Востока, вплоть до XVII века сохранялась у арабов, персов и тюркских народов. В XI веке в северных странах и в Италии используется шлем такой же конусообразной формы, и тоже с наносником. В Польше в свое время был найден похожий шлем, сделанный из меди, склепанный из двух половин и украшенный бронзой и позолотой.Эта форма у европейских шлемов сохранялась до XII и даже до XIII века. Но уже в конце XI века кузнецы научились делать цельные шлемы, изготовленные из одного металлического листа. Этот факт доказывает достаточно быстрое развитие кузнечного ремесла в ту эпоху. Работали следующим образом: брали круглый кусок раскаленного железа и сначала тяжелым молотом придавали ему вогнутую форму, после чего доводили до нужной формы ручными молотами на наковальне и проковывали шов.В то же время в XII веке появилось множество шлемов довольно причудливых форм: яйцеобразные, конусообразные, полусферической формы и даже цилиндрические, вроде кастрюли, с плоским и даже расширяющимся верхом. Но именно самая первая форма шлема под названием (пусть и неточным) «норманнский шлем» сохранялась дольше всего. И, кстати, именно вот в таких шлемах крестоносцы из Европы как раз и отправились в свой первый крестовый поход и захватили Иерусалим в 1099 году.А дальше практический опыт первого (1095—1099) и второго (1147—1149) крестовых походов показал, что старый шлем плохо защищает от стрел. В итоге появились шлемы большого объема, целиком закрывающие голову, причем их макушечная часть ложилась на кольчужный капюшон. Лицо в таком шлеме было полностью защищено лицевой маской с отверстиями для глаз или одной узкой смотровой щелью. Также пробивалось довольно много маленьких отверстий для дыхания. Вот так «горшковый шлем» и появился, причем он скорее напоминал перевернутое ведро, а не горшок для варки пищи с выпуклыми полусферическими стенками. В рыцарском обиходе они находились довольно долго, а именно с середины XII и до XIV века, хотя, разумеется, всё это время они находились в развитии и постепенно изменялись.