ВСУ и НГУ намерены перейти к контратакам под Покровском после «накопления сил»

1 086 2
ВСУ и НГУ намерены перейти к контратакам под Покровском после «накопления сил»

Украинская армия собралась контратаковать под Покровском, произойдет это, как только она накопит достаточно сил. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Под Покровском ВСУ и Нацгвардия накапливают силы, чтобы перейти к контратакующим действиям и заставить российское командование перебросить на это направление дополнительные части, ослабив другие. То есть при предыдущем наступлении Сырского, когда сюда со всего фронта были переброшены резервы ВСУ, этого сделать не удалось, а теперь «точно удастся». Странная логика у украинского командования, если она вообще есть.



Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы, скажем так, уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя.


По словам Пивненко, ситуация под Покровском «очень тяжелая», да еще и погодные условия мешают.

Ранее командующий Нацгвардией пояснил, почему украинская армия не собирает тела своих «двухсотых». По его словам, сделать это невозможно, потому что поле боя остается за наступающим противником, т. е. за российской армией. А в Киеве утверждают, что никакого наступления ВС РФ нет, да и вообще на линии фронта паритет. Кто-то тут явно врет.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:44
    ❝ То есть при предыдущем наступлении Сырского, когда сюда со всего фронта были переброшены резервы ВСУ, этого сделать не удалось, а теперь «точно удастся» ❞ —

    — С первого раза не распробовали ...
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 10:56
    Странные заявления пана Сырника. Контраступ ещё не начался. Войска только прибывают в места сосредоточения, а он уже раскрыл все карты и рассказал, что собирается делать. "Не хвались, идя на рать, а хвались идя с рати" - (с). Или это попытка дезинформации. Заставить Красную Армию держать на этом участке дополнительные силы, а ВСУ планируют при этом контрнаступ в другом месте. Или вообще не планируют.