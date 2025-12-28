ВСУ и НГУ намерены перейти к контратакам под Покровском после «накопления сил»
1 0862
Украинская армия собралась контратаковать под Покровском, произойдет это, как только она накопит достаточно сил. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.
Под Покровском ВСУ и Нацгвардия накапливают силы, чтобы перейти к контратакующим действиям и заставить российское командование перебросить на это направление дополнительные части, ослабив другие. То есть при предыдущем наступлении Сырского, когда сюда со всего фронта были переброшены резервы ВСУ, этого сделать не удалось, а теперь «точно удастся». Странная логика у украинского командования, если она вообще есть.
Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы, скажем так, уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя.
По словам Пивненко, ситуация под Покровском «очень тяжелая», да еще и погодные условия мешают.
Ранее командующий Нацгвардией пояснил, почему украинская армия не собирает тела своих «двухсотых». По его словам, сделать это невозможно, потому что поле боя остается за наступающим противником, т. е. за российской армией. А в Киеве утверждают, что никакого наступления ВС РФ нет, да и вообще на линии фронта паритет. Кто-то тут явно врет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация