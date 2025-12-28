Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы, скажем так, уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя.

Украинская армия собралась контратаковать под Покровском, произойдет это, как только она накопит достаточно сил. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.Под Покровском ВСУ и Нацгвардия накапливают силы, чтобы перейти к контратакующим действиям и заставить российское командование перебросить на это направление дополнительные части, ослабив другие. То есть при предыдущем наступлении Сырского, когда сюда со всего фронта были переброшены резервы ВСУ, этого сделать не удалось, а теперь «точно удастся». Странная логика у украинского командования, если она вообще есть.По словам Пивненко, ситуация под Покровском «очень тяжелая», да еще и погодные условия мешают.Ранее командующий Нацгвардией пояснил, почему украинская армия не собирает тела своих «двухсотых». По его словам, сделать это невозможно, потому что поле боя остается за наступающим противником, т. е. за российской армией. А в Киеве утверждают, что никакого наступления ВС РФ нет, да и вообще на линии фронта паритет. Кто-то тут явно врет.