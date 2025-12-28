Зеленский снова обвинил Путина в «желании войны» и запросил у США денег
Зеленский снова обвинил Россию в якобы развязывании войны и, конечно же, попросил у Запада денег. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Зеленский перед встречей с Трампом стучит себя кулаком в грудь и клянется, что он только за мир, свободу и демократию и против войны. А вот Путин, наоборот, только за войну. Поэтому его нужно срочно остановить, а для этого необходимы деньги от Запада. Вернее, от США. Европа-то уже подкинула Киеву 90 млрд евро на продолжение конфликта.
«Нелегитимный» пытается всех уверить, что привезенный им в США мирный план – это самое лучшее решение из всех предложенных. По его словам, если США поддержат Россию, то мира не будет, потому что, оказывается, «Путин этого не хочет».
Встреча Трампа и Зеленского состоится сегодня в 21:00 по мск времени.
