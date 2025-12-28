Зеленский снова обвинил Путина в «желании войны» и запросил у США денег

Зеленский снова обвинил Россию в якобы развязывании войны и, конечно же, попросил у Запада денег. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Зеленский перед встречей с Трампом стучит себя кулаком в грудь и клянется, что он только за мир, свободу и демократию и против войны. А вот Путин, наоборот, только за войну. Поэтому его нужно срочно остановить, а для этого необходимы деньги от Запада. Вернее, от США. Европа-то уже подкинула Киеву 90 млрд евро на продолжение конфликта.



Нам нужно быть сильными за столом переговоров. Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО сейчас недостаточно, оружие сейчас недостаточно, деньги – есть европейское решение, но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег.


«Нелегитимный» пытается всех уверить, что привезенный им в США мирный план – это самое лучшее решение из всех предложенных. По его словам, если США поддержат Россию, то мира не будет, потому что, оказывается, «Путин этого не хочет».

Если весь мир – Европа и Америка – будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Если кто-то – США или Европа – будет на стороне России, это значит, что будет продолжение войны.


Встреча Трампа и Зеленского состоится сегодня в 21:00 по мск времени.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +5
    Сегодня, 11:16
    Дай... дай... дай... напоминает слепого пью из мультика) или кота базилио wassat
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:47
      ❝ Дай ... дай ... дай ... ❞ —
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:35
        Дай... дай... дай... напоминает слепого пью

        Съехавшего с тормозов маргинала .
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Buyan
      Дай... дай... дай

      и, конечно же, попросил у Запада денег.

      Короче побирушка!
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:53
      -и запросил у США денег...
      На "борьбу" с коррупцией.
      "...талант к нищенству заложен с детства"
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 11:24
    Зеленский снова обвинил Путина в «желании войны» и запросил у США денег

    Хочется надеяться, что в Кремле знают об иллюзии всех договорняков с миротворцем из Фашингтона.
    Матрасники с гейропой, включая мелко бритов и бандерштатом связаны одной цепью и при любых раскладах россиянам ждать милости от врагов нельзя.
    Дипломатия в мире такая, что придётся достигать мира только через военную силу.
    Верим только в Победу наших ВС РФ в СВО-КТО, лишь бы либерастная элита не подвела.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 11:29
    Зеленский снова обвинил Россию в якобы развязывании войны и, конечно же, попросил у Запада денег.

    А что зе-фюреру остаётся?
    Кончится война и его свои же прихлопнут, если успеют. lol
    Там за ним и поросёнком охота начнётся с криком "где деньги Зин? Нам нужны наши деньги!"
    Спрятаться не получится, все счета под присмотром западных банкиров.
    Не из-за какой-то кровожадности, просто : "мой приятель, покойничек, очень много знал..."
    Вот и будут хозяева зели и поросёнка сафари на них устраивать, ну, чтобы лишнего чего не сболтнули.
    так что пока война, они почти бессмертные, но это не точно. request laughing
    1. Че Фёдор Звание
      Че Фёдор
      0
      Сегодня, 12:00
      Спрятаться трудновато будет! Пластика, смена голоса? Вариантов не много... Слишком много желающих свидетелей: "кирпичь, башка..." так и было
  4. Serg 122 Звание
    Serg 122
    0
    Сегодня, 11:47
    Надо нашему Президенту в 20.45 позвонить Рыжему Уху и пару часиков поболтать "за главное". Чтобы просроченный начал жевать свой "план" прям в коридоре в процессе ожидания...
  5. zapas98 Звание
    zapas98
    +2
    Сегодня, 11:48
    У Вовчика Зе.со всех сторон сплошные вилы. Не подпишет прихлопнут американцы, или еще хуже отнимут честно наворованное. Подпишет -свои нацыки.Будет тянуть - армия России. В общем судьба таракана.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: zapas98
      В общем судьба таракана.
    2. Olegi1 Звание
      Olegi1
      0
      Сегодня, 14:06
      Не подпишет прихлопнут американцы, или еще хуже отнимут честно наворованное. Подпишет -свои нацики. Будет тянуть - армия России. В общем судьба таракана.

      У таракана шансов больше: таракан бегает от одного тапка, а тут - сразу три winked
  6. Че Фёдор Звание
    Че Фёдор
    0
    Сегодня, 12:05
    Новая жена "макрона" 😊
  7. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 12:09
    Myslím, že se blíží poslední fáze vládnutí tohoto nemocného psychopata.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 12:10
      Думаю, приближается заключительная фаза правления этого больного психопата.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Думаю, приближается заключительная фаза правления этого больного психопата.

        За психопатом ещё вся Европа стоит.
        Чехия уже соскочила?
  8. рюрикович Звание
    рюрикович
    0
    Сегодня, 12:16
    [quote]Если весь мир – Европа и Америка[quote]
    Угу fool laughing laughing laughing
    дальше можно не продолжать...
  9. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 13:25
    Кокаин и политика не всегда совместимы.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:26
    Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки.

    Ага. Типа - "я сильный, но лёгкий"© и на костылях вдобавок...
    Если весь мир – Европа и Америка

    А Европа и Америка - точно ВЕСЬ мир?no
    но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег.

    Да, кто бы сомневался!wassat