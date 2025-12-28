Нам нужно быть сильными за столом переговоров. Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО сейчас недостаточно, оружие сейчас недостаточно, деньги – есть европейское решение, но, честно говоря, постоянный есть дефицит денег.

Если весь мир – Европа и Америка – будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Если кто-то – США или Европа – будет на стороне России, это значит, что будет продолжение войны.

Зеленский снова обвинил Россию в якобы развязывании войны и, конечно же, попросил у Запада денег. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Зеленский перед встречей с Трампом стучит себя кулаком в грудь и клянется, что он только за мир, свободу и демократию и против войны. А вот Путин, наоборот, только за войну. Поэтому его нужно срочно остановить, а для этого необходимы деньги от Запада. Вернее, от США. Европа-то уже подкинула Киеву 90 млрд евро на продолжение конфликта.«Нелегитимный» пытается всех уверить, что привезенный им в США мирный план – это самое лучшее решение из всех предложенных. По его словам, если США поддержат Россию, то мира не будет, потому что, оказывается, «Путин этого не хочет».Встреча Трампа и Зеленского состоится сегодня в 21:00 по мск времени.