В случае обострения ситуации с Тайванем Москва поддержит Пекин - Лавров

В случае возможного обострения ситуации в вопросе Тайваня Россия поддержит Китай. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Позиция России по вопросу Тайваня неизменна и хорошо известна, Москва считает остров неотъемлемой частью Китая. Поэтому Россия выступает против какой-либо независимости Тайбэя. В случае обострения обстановки в Тайваньском проливе Москва поддержит Пекин в вопросе территориальной целостности.



Как рассказал Лавров в интервью ТАСС, между Россией и Китаем существует договор о взаимной поддержке, которому обе страны привержены уже много лет. Поэтому в вопросе с Тайванем Россия выступит на стороне Китая. А вот какова будет эта поддержка, министр не пояснил.

Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.


Ранее Лавров заявил, что Запад использует тему Тайваня для военно-стратегического сдерживания Китая. При этом поставки оружия на остров идут по рыночным ценам.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:33
    Это поможет рыжему нарциссу из Фашингтона сделать правильный выбор, если до сих пор он ставит не на ту лошадку из бандерштата.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 13:45
      Реальная война США с Китаем с реальными потерями (прежде всего денежными) Трампу не нужна (России и Китаю не нужна тоже).
      Но сам Трамп мужик рисковый, любит блефовать и пугать врагов. А друзей у такого нет.
      В этом вся его политика. Угрозы, шантаж, ультиматумы. Играть на грани, щекоча нервы.
      И немедленные тормоза и сдача назад, если поймёт, что где-то перегнул палку.
      Неплохо для его страны при выходе из кризиса.
      Но совершенно не подходит для стабильного роста и долгосрочных отношений.
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 11:40
    Зачем делать такие заявления? Что-то Китай не делает таких заявлений по отношению к России и это при том, что Украина не раз "кидала" Китай. Зачем "бежать впереди паровоза"?...
    Или это заявление, что бы "подтолкнуть" Китай к возвращению Тайвань "родную гавань", что бы нам стало "жить попроще"?
    Но Тайвань только усилит Китай, вряд-ли Россия от этого выиграет...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:01
      Надо понимать ,что Китай нам нисколько не союзник.А экономический партнер,причем очень хитрый и прагматичный.Кстати,многие китайские организации,прежде всего финансовые-подлерживают санкции.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:08
        Может быть и ещё вариант - это ковбой Дони "попросил" сделать такое заявление, все же Китай реальная угроза для США (да и для России угроза) и сейчас главная цель США решить "китайский вопрос"...
        И тут всего два возможных варианта или Китай "увязнет" с Тайвань с непредсказуемыми последствиями для
        себя, или в конечном счёте усилится и никто в мире уже не сможет "догнать" Китай.
        Не очень понятно, что для России лучше...
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 14:03
          Навряд ли такой кульбит в интересах Дони.
          Матрасам куда выгоднее столкнуть лбами Китай и Индию т.к. это два экономических конкурента США, которые к тому же имеют огромный вес в набирающей обороты БРИКС, на которую Доня без чесотки смотреть не может. Помимо прочего, эти две страны по сути являются спонсорами России закупая у неё энергоносители и завязав их в клубок военного противостояния матрасы ставят Россию в неудобное положение в плане выбора, кому из них оказывать всемерную поддержку т.к. и та и другая сторона будут обвинять Россию в том, что она помогает противнику.
          Нет, навряд ли это заявление было промотивировано со стороны ковбоя. winked
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:13
        Вот такой он наш союзник....Зато любит наше мороженное
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +3
          Сегодня, 12:22
          Все союзники в мире таковы- исключений нет ни одного
        2. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 13:08
          В 98-м в Монголии работал, мороженное было из Inner Mongolia, автономии Китая, не плохое кстати.
          А вообще в Китае с молочкой традиционно плохо, они на коровах пахали.
      3. sgrabik Звание
        sgrabik
        0
        Сегодня, 14:03
        Нам не стоит уповать и надеяться на каких либо союзников, (ну разве что только лишь на КНДР), необходимо рассчитывать только на свои силы и поменьше кому бы то ни было доверять, наши самые главные и надёжные союзники это мощная, современная и боеспособная армия и флот, только они нас никогда не подведут.
    2. overland Звание
      overland
      -1
      Сегодня, 12:17
      Здесь нет равноправного партнерства; отношения все больше напоминают отношения между государством-сателлитом и его господином. Китай свободно продает беспилотники обеим сторонам, пытаясь затянуть войну как можно дольше, чтобы НАТО не могло сосредоточить все свое внимание на Юго-Восточной Азии.
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 12:19
      Ну лизнуть то надо ... Я от Китая что то тоже не слышал подобного и близко, Си максимально дистанцируется от событий на Украине , хотя исправно продаёт им все необходимое для бпла и прочего . И вашим и нашим как говорится , они там вообще не хило нагрелись на нашей беде.
    4. sergey822
      sergey822
      -1
      Сегодня, 12:32
      стандартное заявление, что вы так переполошились? laughing
    5. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 13:11
      Чтобы обозначить чтобы рыжий клоун на нас не рассчитывал. Вот его усиление нам тоже не сдалось нафиг
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:48
    Сергей Викторович взбодрил " партнёров" в обоих полушариях?Взбодрил.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:55
      ❝ Сергей Викторович взбодрил " партнёров" в обоих полушариях? Взбодрил ❞ —
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 11:59
    Вроде у Китая тоже позиция неизменна.
    Постоянный представитель Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что китайская сторона выступает за территориальную целостность всех стран, в том числе Украины. Он подчеркнул, что Китай не занимает пророссийскую позицию, но «пытается способствовать миру»
    Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности государств, в том числе Украины. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 12:21
      Тогда надо Китаю грамотно разложить , юридически и по полочкам , что недообразование Украина появилась незаконным , преступным путем в 1991 году , и на нее никакие законы не распространяются , тем более на ее территориальную целостность
      1. zvezdochet200
        zvezdochet200
        0
        Сегодня, 12:41
        Юридически, Россия подписалась под этим преступлением. Так что претензия убога и ничтожна.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:13
        Думаете, в Китае не знают историю СССР? Там вроде целый институт есть, где изучают как СССР развалился и что делать чтоб с Китаем такое не случилось
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    Сегодня, 12:04
    Je to o Lavrova správná podpora Číny ve správný čas. Trump musí vědět, že jeho cíl rozdělit Rusko od Číny mu nevyjde, USA se pořád více ukazuje jako nejnebezpečnější země na planetě.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 12:05
      Речь идёт о правильной поддержке Лаврова Китаю в нужный момент. Трамп должен понимать, что его цель — разделить Россию и Китай — не сработает, США всё чаще демонстрируют себя как самая опасная страна на планете.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:09
    Это все согласование переговорных позиций для одного "миротворца".
    Как заявление Путина что "ценность пункта о выводе ВСУ из Донбасса стремится к нулю".
    Если Зеленскому или Европе на Тайвань так себе, то для США или Японии это весьма больная мозоль.
    Так что тут глобальный разлом интересов внутри НАТО, куда можно и нужно методично вбивать клинья. Как и в тысячу других трещин, например греко-турецкий антагонизм, или Североирландский почти 400-летний конфликт.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 12:28
    Надо поддерживать так же, как КНР "поддерживает" РФ сейчас. Барыжить обеим сторонам ресурсами, боеприпасами. Всячески призывать к мирдружбажвачка. В случае блокады, выламывать руки в вопросе цены на газ и нефть. Ну вести себя так же, как "союзник" в Пекине.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 13:15
      Барыжить обеим сторонам ресурсами, боеприпасами.
      да мы и сейчас так делаем, барыжим ресурсами кому угодно, разве что прямо и официально Украину не снабжаем
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Vulpes
      Надо поддерживать так же, как КНР "поддерживает" РФ сейчас.

      Золотые слова! А то влезем в какой-нибудь блудняк, получим по мордасам, дорогой ценой превозмогнём все трудности, а нам потом скажут: "Спасибо, идите восвояси, а мы тут теперь сами..."
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:29
    Заявы сыпятся, как из рога изобилия. Работа такая, языком. Какие то 20 лет назад хотели дружить с Америкой, осуждали Китай, Иран, Северную Корею. Теперь дружим, но всё равно лезем в американские объятия, с опаской так, бочком. Бочком дружим, бочком лезем. Твердая политика.
  9. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +5
    Сегодня, 12:30
    только вот Тайвань признан частью Китая и США и Англией.. официально, буквально десяток стран в мире не считает Тайвань Китаем.. это даже не Абхазия, Тайвань официально всеми признается как часть Китая и РФ тоже.. юридически типа Чечни в 90е.. поэтому- о чем "трём"?
  10. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 13:17
    Главное, что бы подержал со своей выгодной, как Китай нас поддерживает, ток ненавязчиво.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 13:17
    Как рассказал Лавров в интервью ТАСС, между Россией и Китаем существует договор о взаимной поддержке, которому обе страны привержены уже много лет.

    В Китае об этом знают?
  12. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 13:19
    Поддержка Китая может быть разной. Едва ли в Тайваньский пролив отправятся наши морпехи, а вот дипломатия вполне может наговорить много всего приятного уху Пекина. Наверное будем так же поставлять какое-то оружие, наверное разведданные, но не более того.
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 13:35
    Я надеюсь с этими фашистами Китай, как наш кот леопольд церемониться не станет сразу их всех раскатает в лунный пейзаж и под ноль зачистит, чтобы не одной амерзи не осталось.
  14. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 14:01
    а господин Лавров не бежит впереди паровоза? Что то Китай не особо то на нашей стороне выступает, больше отмалчивается
  15. Jurkovs Звание
    Jurkovs
    0
    Сегодня, 14:09
    Ситуация с Тайванем и Украиной для нас зеркальная. И чем нам помог Китай? Покупал задешево нашу нефть и газ. Много обещал в экономической сфере, но китайские частные банки все продинамили. Пару раз воздержались в голосованиях Совбеза по резолюциям направленных против нас. И все. Даже снаряды мы получали из КНДР. Нам надо поступить так же. Поставить втридорога некоторые военно-технические материалы. Поддержать в Совбезе ООН. А остальное все сами сами. Хитромудрые китайцы.