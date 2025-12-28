В случае обострения ситуации с Тайванем Москва поддержит Пекин - Лавров
В случае возможного обострения ситуации в вопросе Тайваня Россия поддержит Китай. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Позиция России по вопросу Тайваня неизменна и хорошо известна, Москва считает остров неотъемлемой частью Китая. Поэтому Россия выступает против какой-либо независимости Тайбэя. В случае обострения обстановки в Тайваньском проливе Москва поддержит Пекин в вопросе территориальной целостности.
Как рассказал Лавров в интервью ТАСС, между Россией и Китаем существует договор о взаимной поддержке, которому обе страны привержены уже много лет. Поэтому в вопросе с Тайванем Россия выступит на стороне Китая. А вот какова будет эта поддержка, министр не пояснил.
Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.
Ранее Лавров заявил, что Запад использует тему Тайваня для военно-стратегического сдерживания Китая. При этом поставки оружия на остров идут по рыночным ценам.
