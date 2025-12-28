Потеря Гуляйполе фактически обнуляет линию обороны ВСУ по реке Гайчур
Российская армия взяла Гуляйполе, фактически обнулив линию обороны ВСУ по реке Гайчур, с помощью которой Киев пытался остановить продвижение группировки войск «Восток». Теперь впереди у россиян степь до самого Запорожья, и остановить их у украинцев не получится.
Украинское командование пытается выстроить новую линию обороны между Гуляйполем и Запорожьем, но для завершения работ нужно время, а его нет. Поэтому новая линия будет, но вот выступить в качестве долговременной она не сможет. Как считают украинские эксперты, залить в бетон ее не успевают, а деревянную российские войска разберут с помощью дронов и авиабомб, что не раз уже демонстрировали.
По мнению российских военных экспертов и блогеров, после взлома второй линии обороны, проходящей через Терсянку, Любицкое, Омельник, часть группировки «Восток» пойдет на Вольнянск, охватывая украинские войска, другая выйдет к Орехову с востока. В любом случае наступление будет идти широким фронтом. Противник будет пытаться цепляться за села, но особо крупных населенных пунктов здесь нет. А выход наших к Запорожью лишает город логистики.
По словам украинского эксперта Олега Старикова, у ВСУ нет возможности остановить ВС РФ, поэтому Киев Запорожье потеряет однозначно.
