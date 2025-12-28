Потеря Гуляйполе фактически обнуляет линию обороны ВСУ по реке Гайчур

А впереди, до Запорожья, – поле. Шмыгаль там что-то строит, но это лишняя трата денег. Потому что защитить это всё невозможно, любые линии обороны противник разберёт КАБами.

Как только ВС РФ подойдут на 20 километров к Запорожью, начнутся обстрелы города. Будут перебиты мосты, город лишится логистики – и Запорожье мы потеряем.