Потеря Гуляйполе фактически обнуляет линию обороны ВСУ по реке Гайчур

Российская армия взяла Гуляйполе, фактически обнулив линию обороны ВСУ по реке Гайчур, с помощью которой Киев пытался остановить продвижение группировки войск «Восток». Теперь впереди у россиян степь до самого Запорожья, и остановить их у украинцев не получится.

Украинское командование пытается выстроить новую линию обороны между Гуляйполем и Запорожьем, но для завершения работ нужно время, а его нет. Поэтому новая линия будет, но вот выступить в качестве долговременной она не сможет. Как считают украинские эксперты, залить в бетон ее не успевают, а деревянную российские войска разберут с помощью дронов и авиабомб, что не раз уже демонстрировали.



А впереди, до Запорожья, – поле. Шмыгаль там что-то строит, но это лишняя трата денег. Потому что защитить это всё невозможно, любые линии обороны противник разберёт КАБами.



По мнению российских военных экспертов и блогеров, после взлома второй линии обороны, проходящей через Терсянку, Любицкое, Омельник, часть группировки «Восток» пойдет на Вольнянск, охватывая украинские войска, другая выйдет к Орехову с востока. В любом случае наступление будет идти широким фронтом. Противник будет пытаться цепляться за села, но особо крупных населенных пунктов здесь нет. А выход наших к Запорожью лишает город логистики.

По словам украинского эксперта Олега Старикова, у ВСУ нет возможности остановить ВС РФ, поэтому Киев Запорожье потеряет однозначно.

Как только ВС РФ подойдут на 20 километров к Запорожью, начнутся обстрелы города. Будут перебиты мосты, город лишится логистики – и Запорожье мы потеряем.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:02
    Пока, ещё раз повторюсь ПОКА это бумажные планы со стрелочками да заключения каких-то там экспертов. Есть такая поговорка у нас ,гладко было на бумаге,да забыли про овраги. Так что посмотрим как оно будет.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 13:14
      В связи с этим - надо ли бодаться за Купянск, отойти и далее бомбы и снаряды, а резервы туда где перспектива.
      1. urik62 Звание
        urik62
        -1
        Сегодня, 13:50
        Так уже доложили сами знаете кому о взятии, тем более сам верховный пригласил зеленского в гости, не стоять на пороге. Вот он и войдёт. Большая репутационная потеря
        1. Фразах Звание
          Фразах
          0
          Сегодня, 14:13
          Большая репутационная потеря

          Это в 22-м всё была большая потеря, а сейчас скрывать ничего не скроешь. Только потери там совсем не репутационные.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:44
      По словам украинского эксперта Олега Старикова

      Пора ТЦКашникам обратить внимание и на этих "экспердов".
  2. garik77 Звание
    garik77
    +2
    Сегодня, 13:15
    Для наступления "широким фронтом", да ещё по степям, нужны серьёзные резервы и мощное прикрытие с воздуха. Будем надеяться, что у нашей армии есть и то и другое. Появление огромного количества ударных беспилотников практически обнулило возможность танковых атак в стиле ВОВ без серьёзных потерь со стороны наступающих сил, поэтому полагаю, что всё будет не так быстро, как хотелось бы.
    Правда, есть надежда, что у xoxла не хватит сил на то, чтобы заткнуть все дыры в своих оборонительных порядках.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 13:17
      Цитата: garik77
      да ещё по степям

      да нету там степей, это не 17 век, там один населенный пункт переходит в другой
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 13:40
      И главное,с севера может быть фланговый удар.Точнее,наверняка будет.
    4. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 13:55
      Цитата: garik77
      Появление огромного количества ударных беспилотников практически обнулило возможность танковых атак в стиле ВОВ без серьёзных потерь

      Понять не могу, откуда взялось это убеждение, что во время Великой Отечественной были несерьёзные потери бронетехники?
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -3
    Сегодня, 13:16
    там до этой "новой" линии обороны еще пахать и пахать, каждая деревня берется с боем и каждый дом превращается в опорник, утомили уже этими "открытыми пространствами"
  4. ZAV69 Звание
    ZAV69
    0
    Сегодня, 13:19
    По конституции Запорожье это Россия. При любом раскладе Киев его теряет, вопрос в сроках. А дальше Херсон (тоже Россия по онституции), Николаев, Одесса. Глупо останавливаться в шаге от победы
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 13:32
    Пока Россия будет полна решимости двигаться вперед, а ее экономика будет выдерживать давление, украинцы будут обречены. Необходимо задушить их сельскохозяйственную инфраструктуру по экспорту зерна и продолжать наносить удары по их энергетической системе.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Carlos Sala
      Необходимо задушить их сельскохозяйственную инфраструктуру по экспорту зерна

      Если убрать украинский экспорт зёрна или его контролировать, Россия станет станет контролировать мировой зерновой рынок.
      Украинское подсолнечное масло, уже по улицам потоками потекло.
      1. Carlos Sala Звание
        Carlos Sala
        +1
        Сегодня, 13:52
        Наконец-то с большей решимостью наступают на портовую инфраструктуру Одессы. Ее грузовые терминалы должны быть полностью разрушены.