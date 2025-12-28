На Украине предложили создать полноценные ТЦК ещё и в сёлах

Украина семимильными шагами идет к тотальной мобилизации, к городским военкомам в скором времени прибавятся еще и сельские. Правительство страны предложило создать в селах полноценные ТЦК.

Украинский кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий создать в селах территориальные центры комплектации, т.е. ТЦК. При этом сельские военкомы будут иметь те же полномочия, что и городские, т.е. они будут вести учет военнообязанных и проводить «мобилизационные мероприятия». Видимо, в украинском правительстве решили, что не всех еще мужиков выгребли из сельской местности.



На сегодняшний день в селах есть представительства районных ТЦК, но военкомы туда приезжают из городов для проведения тех самых «мобилизационных мероприятий». При этом учет и вся остальная документация ведется на уровне районов. Теперь же предлагается завести в каждом селе собственного военкома, который будет отвечать за мобилизацию.

Как заявил глава Минобороны Денис Шмыгаль, а это, видимо, он был инициатором этой «новации», это позволит оптимизировать процессы мобилизации.

Это позволит оптимизировать процессы мобилизации и привлечения к ответственности нарушителей, разгрузить руководителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, повысить эффективность деятельности таких центров и укрепить их институциональный потенциал.


Ну кто бы сомневался. Именно в селах нужно ужесточать мобилизацию и грести всех подряд, все равно там почти мужиков не осталось. Лучше бы ТЦК в ночных клубах развернули, там потенциальных штурмовиков пруд пруди.
    И форму выдадут: черную шинель и белую повязку на рукав. Это уже было и опять повторяется. Закончится также, как и в прошлый раз: суд, тюрьма и виселица.
    Столько военкомов!А говорят,воевать некому..С ТЦК надо было и начинать.А то там убогие калеки,вроде Паши Эмильевича