Поражение СССР в психологической войне
Стратегия «непрямых действий»
США, оказавшись перед угрозой Великой депрессии – 2 (Победа СССР в «холодной войне», обернувшаяся поражением), сделали ставку на развал Советского Союза. Чтобы распространить капиталистическую систему, долларовую «пирамиду» на весь мир, поглотив социалистический лагерь. Захватить огромные ресурсы и рынки СССР и стран Восточной Европы. Ограбить накопленные богатства Великой России, получить в распоряжение «мозги» и технологии Красной Империи.
В военном отношении Великий Союз был неуязвим. Лучший в мире ракетно-ядерный щит и меч, лучшая в мире сухопутная армия с танковыми армадами, отличные ВВС и ПВО. Десантные силы, готовые к штурму практически любой точки планеты. Морально-волевые качества русских людей, лучших воинов планеты. Плюс начавшая деградация западного мира, где уже не было своих Наполеонов и Гитлеров, готовых собрать Запад в «крестовый поход» на Восток.
Поэтому Рейган и его команда применили стратегию «непрямых действий». СССР втянули в афганский капкан, вынудили тратить ресурсы на потенциальный фронт с Китаем и столкнули с исламским миром. Когда саудиты и Исламабад оказали максимальную поддержку США в борьбе с русскими.
Американцы использовали массовое антикоммунистическое движение в Польше, заставив Москву тратить огромные средства и ресурсы для спасения Польской Народной Республики (ПНР), которая набрала кредитов и была на грани социально-экономического коллапса. Вашингтон смог обрушить мировые цены на «чёрное золото», оставляя Москву без притока валюты. Американцы смогли убедить европейцев ввести экспортный контроль и запретительные санкции, оставляя Москву без передовых технологий в сфере добычи углеводородов, микроэлектроники, ЭВМ, передовых станков и т. п.
Также США начали новый виток гонки вооружений – т. н. «Звёздные войны». Испугали советскую номенклатуру, заставив вкачивать большие средства в ВПК. Клепать новые тысячи танков и самолетов, напрягая бюджет.
«Пятая колонна»
Но самое главное – американцы смогли найти слабое место советской верхушки. Её морально-волевые качества были низкими. Во главе Красной империи были уже не жрецы и воины, как при Ленине и Сталине, а мелкие буржуа, мещане и торгаши. Они панически боялись войны. Они желали любой ценой договориться с США, кто-то был готов даже сдать Союз. Де-факто внутри Советской цивилизации в этот период образовалась «пятая колонна» – отряд пособников врага, коллаборационистов.
Высшие сановники СССР в начале 80-х годов были уже глубокими старцами. С ослабленной волей и разумом. Их ум утратил гибкость и смелость. Они желали покоя, стабильности. Мирного неба над головой.
Другая часть советской номенклатуры, которая помоложе, Великой войны не застала. Драться за будущее, за коммунизм, в который они не верили, эти люди не желали. Кто-то верил, что с Западом можно договориться, пойти на разрядку-перезагрузку. На конвергенцию – сближение двух систем. Кто-то искренне считал, что мы повернули не туда. Что магистральный путь – европейская цивилизация. Что Советский Союз смертельно болен, его нужно «перестроить» и вернуться в «европейскую семью».
Кто-то уже был готов сдать страну, приватизировать её колоссальные богатства и «красиво жить» в Лондоне, Париже, Женеве и Майями. Выросла и новая этнократия, местечковая номенклатура и интеллигенция. Она желала «самостийности», мол, мы будем рулить лучше, чем Москва. Плюс передел собственности и участие в мировых тусовках. Подрастала новая генерация удельных князей, ханов, баронов и баев.
Подрастала и новая генерация руководителей среднего и низшего звена, выползни хрущёвской «оттепели» и брежневского «застоя». Эти «эту» страну просто презирали, ненавидели. Молились на западные теории о рынке и демократии. Мечтали войти в «развитый мир» и потреблять как западники. Кабаки и бордели вместо лабораторий и космических прорывов. Откровенный гедонизм, жизнь ради удовольствий. Это были уже откровенные «крысы», готовые сдать страну на печеньку. За то, что старшие «братья» похлопают по плечу и выразят ободрение.
За ними стояло уже многочисленное «болото» в виде тысяч сыночков, дочек и прочей родни советской знати. Их клиентелы-грибницы. Значительной части советской интеллигенции, которая всё получила от Родины (отличное образование, сытную кормушку, звания и награды), но ненавидела СССР, так же как и интеллигенция Российской империи ненавидела «царизм». Эти люди были поражены космополитизмом, западничеством, либерализмом и мещанством. Они бесились с жиру, мечтали о тряпках, косметике, белье и электронике из Западной Европы и Японии. Родину свою презирали. Мол, в Совке делают только галоши.
Американцы эту психологию разложения хорошо просчитали. И развернули соответствующую информационную, психологическую и экономическую войну.
Удары по слабым местам
Американская элита оказалась гибче и решительнее советской. Там имелись люди со стратегическим мышлением, такие как Збигнев Бжезинский. Американская система имела сильные «мозговые центры» и сети сбора информации. Американцы пристально изучали СССР. Экономику, психологию низов и верхов Союза, общие тенденции развития советского общества. Часто в США больше знали об СССР и советском обществе, чем в Москве.
Американцы выделили две главные слабости СССР. Стоит отметить, что их полностью унаследовала Российская Федерация, и стало ещё хуже.
Первая – это «нефтяная труба». Советские чиновники больше не желали создавать, творить нечто новое. Они желали «пампить нефть», как уже позднее выразили в РФ. Продавать нефть и вообще ресурсы (газ, алмазы, золото, лес и пр.) и покупать всё остальное. В частности, западные технологии. Так было почти во всех советских отраслях на рубеже 70-80-х годов. Продаём нефть и газ и покупаем немецкие станки, финские холодильники, итальянские химические установки, одежду из Чехословакии и Австрии и даже зерно из США.
А от закупок был всего один шаг до слепого копирования. Зачем покупать, если можно скопировать. В частности, самостоятельное развитие компьютерной техники в СССР прикрыли, перешли к копированию западных ЭВМ. В итоге в позднем СССР слишком стали рассчитывать на продажу ресурсов и копирование западных технологий и оборудования.
В Вашингтоне поняли, что на этом СССР можно поймать и вовлечь в системный кризис. Сократить поступление валюты от продажи углеводородов, перекрыть каналы поступления в Союз современных технологий. На этом фоне заставить Москву тратить больше средств и ресурсов на локальные конфликты, в гонку вооружений, на поддержку союзников и «братских стран» в Африке и Азии.
Вторая слабость – европоцентризм советской верхушки, интеллигенции. Советская элита, в сущности, унаследовала идеологию российского дворянства. Западная Европа – это ведущая мировая цивилизация, европейские народы превосходят другие народы в культуре, технологиях, науке, образовании и образе жизни.
Поздняя советская верхушка млела от всего западного. От музыки и кино до автомобилей и одежды. Рыба гниёт с головы. За верхушкой следовала её клиентела, интеллигенция, всё советское общество, пораженное мещанством. Советские жители видели «витрину капитализма» и, не зная или просто не веря в её изъяны, мечтали жить как за бугром. Потреблять как европейцы и американцы. Жить так, как жил средний и высший класс в США.
К сожалению, поздний советский строй уже не мог предложить народу альтернативного стиля жизни. Прежние мечты и образы будущего «прекрасного далёка» заменил серый быт. Очереди, одинаковая одежда.
А западный кинематограф год за годом соблазнял советских людей картинами красивой, сладкой жизни. Сигареты и дорогой алкоголь, женщины в красивых и соблазнительных одеждах (или без них), шикарные автомобили и яхты.
В результате западные кинообразы сработали лучше любых агентов ЦРУ и Моссада. Советская верхушка, не вся, но значительная часть, поверила, что Советский Союз – безнадёжно больная страна, способная выпускать только галоши. Что всё лучшее делается в западных странах, что только там могут создавать передовые технологии и правильно жить. Всё, что шло с Запада, воспринималось как истина в последней инстанции.
Запад – это центр мировой цивилизации, а Россия – лишь культурная, экономическая периферия Западной Европы. Союз надо «перестраивать» на западный манер. Вернуться в «цивилизованный мир». Продавать нефть, газ и покупать всё необходимое в Западной Европе и США.
Таким образом, поздняя советская верхушка пришла к образу мыслей февралистов-революционеров, которые разрушили Российскую империю, самодержавие, чтобы превратить Русь в «милую Францию». Чтобы внедрить в Россию западную матрицу развития – свободу и рынок. Как всё кончилось, отлично известно. Жесточайшей Русской Смутой, интервенцией, миллионными жертвами. Когда Русская цивилизация едва не погибла.
К этому же привело сближение с западным миром, «перестройка» СССР. Новая Смута, хоть и в более лёгкой форме и растянутая по времени. Развал великой державы. Миллионы жертв социально-экономических экспериментов-«реформ». И как вишенка на торте – Украинский фронт, когда Запад устроил братоубийственную бойню, выкашивая сотни тысяч русов, обращая в руины целые города. И всё руками самих русов-русских.
Фильмы Голливуда, Франции и Италии, поп-музыка, мода – всё это было частью информационной, психологической, социокультурной войны Запада против советской (русской) цивилизации.
Это было мощнейшее оружие. Уже в 80-е годы по городам СССР ходили миллионы людей, которые тащились от всего западного, американского. Это хорошо показано в таких советско-российских фильмах, как «Интердевочка» (1989 год) или «Америкэн бой» (1992 год).
Гипертрофированный образ этого информационного, психологического поражения показан в фильме «Ширли-мырли» (1995 год), когда вся страна отправляется на Канарские острова благодаря продаже алмаза «Спаситель России».
Эти люди были готовы стать второсортными европейцами или американцами, послав свою родину подальше. Если в Большой России (РФ) эта болезнь не приобрела фатального характера, то, к примеру, в Малой России (Украине) она вместе с украинством просто психологически убила южную часть русских (украинцев). Малороссы готовы «хоть чучелом, хоть тушкой» бежать с «незалежной» и стать второсортными поляками, немцами, канадцами и т. д. Западничество превратило Русскую Украйну в поле боя, и на глазах она возвращается в состояние Дикого поля.
Американцы смогли обеспечить ключевую вещь: завоевали «мозги» советской верхушки, советской интеллигенции и мещан-горожан. Они, используя методы, которые обкатали ещё гитлеровцы, били по психике. Причём десятилетиями. Что у англосаксов отлично получается – долгосрочное планирование.
