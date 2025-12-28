Российская армия вторжения захватила Гуляйполе в Запорожской области. Бои за город с довоенным населением около 12 тысяч человек продолжались всего четыре недели.

Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке снова подложил свинью киевскому режиму, подтвердив переход города Гуляйполе под контроль российской армии. Причем немец отметил быстроту действий штурмовиков ВС РФ.Немецкий эксперт не обратил никакого внимания на заявление украинского Генштаба о том, что Гуляйполе якобы еще не потеряно и за него идут бои. По словам Рёпке, в городе находятся российские военные и для взятия этого весьма крупного населенного пункта, в котором до начала российской спецоперации проживало порядка 12 тысяч человек, понадобилось меньше месяца. Немца удивили темпы штурмовых действий.Между тем и украинские эксперты отмечают возросшую скорость захвата российскими войсками населенных пунктов. Как заявляется, по сравнению с 2024 годом это происходит в 3-4 раза быстрее. Предполагается, что в следующем году темпы возрастут еще больше. Во-первых, у ВС РФ все больше опыта, а во-вторых, у ВСУ все меньше сил и обученных солдат.Ну а насчет нахождения в Гуляйполе украинских боевиков — это тоже может быть правдой. Просто город до конца еще не зачищен, в каком-нибудь подвале сидят несколько недобитков, что дает право Генштабу ВСУ гордо заявлять о «боях за город».