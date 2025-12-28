Рёпке удивлён темпом штурмовых действий ВС РФ при взятии Гуляйполя

Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке снова подложил свинью киевскому режиму, подтвердив переход города Гуляйполе под контроль российской армии. Причем немец отметил быстроту действий штурмовиков ВС РФ.

Немецкий эксперт не обратил никакого внимания на заявление украинского Генштаба о том, что Гуляйполе якобы еще не потеряно и за него идут бои. По словам Рёпке, в городе находятся российские военные и для взятия этого весьма крупного населенного пункта, в котором до начала российской спецоперации проживало порядка 12 тысяч человек, понадобилось меньше месяца. Немца удивили темпы штурмовых действий.



Российская армия вторжения захватила Гуляйполе в Запорожской области. Бои за город с довоенным населением около 12 тысяч человек продолжались всего четыре недели.


Между тем и украинские эксперты отмечают возросшую скорость захвата российскими войсками населенных пунктов. Как заявляется, по сравнению с 2024 годом это происходит в 3-4 раза быстрее. Предполагается, что в следующем году темпы возрастут еще больше. Во-первых, у ВС РФ все больше опыта, а во-вторых, у ВСУ все меньше сил и обученных солдат.

Ну а насчет нахождения в Гуляйполе украинских боевиков — это тоже может быть правдой. Просто город до конца еще не зачищен, в каком-нибудь подвале сидят несколько недобитков, что дает право Генштабу ВСУ гордо заявлять о «боях за город».
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +7
    Сегодня, 14:45
    Российская армия вторжения

    А кем была гитлеровская армия в 1941 году, фаши ст недобитый!
  2. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +8
    Сегодня, 14:51
    У нас не просто стало больше опыта. У нас стало больше толковых командиров.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 15:13
      Стало больше бомб, больших и разных. Городишко, что называется, утюжили не переставая и весьма крупным калибром.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 15:41
      Ровно год назад 1 января 2025 года сообщили об освобождении Курахово.Спустя год освободили Гуляйполе.Расстояние пройденное за год от Курахово до Гуляйполе по трассе составляет 137 км, а по прямой - 84 км.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:09
    Рёпке стоит пошевелить репкой и наложить кальку на вермахт - долго ли протянет тот после ответного удара нашей армии? Тем более что бить его будут всерьёз и возможно ногами...
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 16:04
      Рёпке стоит пошевелить репкой и наложить кальку на вермахт
      Стесняется он, думаю. И - да, на бундесвер. Вермахт уже давно под калькой... hi
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 16:11
        Цитата: Дед-дилетант
        Рёпке стоит пошевелить репкой и наложить кальку на вермахт
        Стесняется он, думаю. И - да, на бундесвер. Вермахт уже давно под калькой... hi

        Не кажите гоп. Германия стремительно дрейфует в сторону неофашизма, равно как и Европа в целом. Там уже прозвучало предложение попробовать снова модель фашизма, но "без фанатизма", так что не за горами и вермахт и рейх. Сначала на базе ВС проекта "Украина" а далее и полноценно ВС ЕС. Если вовремя лещей не накидать и шоры не накинуть - лягаться начнут...
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 16:18
          Германия стремительно дрейфует в сторону неофашизма, равно как и Европа в целом.
          Дрейфует?! Да Вы, похоже, не следили за международной обстановкой... С начала 70-х годов прошлого века в ФРГ открыто проходили парады и марши неонацистов. Сейчас они там у власти. Германия уже причалила к "нацизму без фанатизма", причем - достаточно давно.
          Вермахт они возродить не надумают, не дураки. Наплевать, по идее, как называются войска, лишь бы они выполняли свою функцию. Рейх тоже не будет озвучен. Хотя бы потому, что у остальных неонацистов, из Франции, Англии, Польши, и так далее, "Рейх" и "Вермахт" вызывают не лучшие ассоциации.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -4
    Сегодня, 15:11
    А что не так то... берцы зашнуровали, выпрямились и пошли бить ворога как надо, везде где надо! soldier
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 15:23
    Цитата: "Ну а насчет нахождения в Гуляйполе украинских боевиков — это тоже может быть правдой. Просто город до конца еще не зачищен, в каком-нибудь подвале сидят несколько недобитков..."
    Уже не раз писал о том, что армии Российской федерации противостоят не боевики, а вооружённые силы Украины!
    Боевик — лицо, участвующее в вооружённых действиях, как правило:
    не входящее в регулярные вооружённые силы государства,
    состоящее в вооружённой группировке, повстанческом, террористическом или партизанском формировании.
    У нас ведь серьёзный сайт, с профессиональными авторами и редакторами, или...?
    1. Nikname2025 Звание
      Nikname2025
      +1
      Сегодня, 15:37
      У нас ведь серьёзный сайт, с профессиональными авторами и редакторами, или...?

      У Вас может и есть такой сайт, серьезный и с профессиональными авторами. Был бы благодарен за ссылку на такой сайт. А тут - голый агитпроп, причем весьма посредственного уровня. А уж о профессионализме авторов....
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Сегодня, 15:41
        Иронию, сарказм и сожаление "о профессионализме авторов" принял.
        Но согласитесь, не всегда на ВО "голый агитпроп". hi
        Я ведь тоже иногда статьи пишу. laughing
        1. Nikname2025 Звание
          Nikname2025
          +2
          Сегодня, 15:43
          не всегда на ВО "голый агитпроп"

          Да, иногда Линник еще прорывается, и Шпаковский по привычке что то подбрасывает с барского плеча.
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 15:47
      Fachmann
      нахождения в Гуляйполе украинских боевиков — это тоже может быть правдой.

      Какая разница как этих твapeй назвать, боевик, наемник, или укр чубатый. Они изначально повели себя как боевики и разбираться с ними надо как с боевиками.
    3. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 15:55
      Цитата: Fachmann
      Боевик — лицо, участвующее в вооружённых действиях, как правило:
      не входящее в регулярные вооружённые силы государства,
      состоящее в вооружённой группировке, повстанческом, террористическом или партизанском формировании.

      В России разве война? Нет СВО. Чья Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области? По Конституции РФ - Российская земля. Следовательно боевики и наемники, поддерживаемые НАТО и регулярной армией Украины более правильный эпитет
    4. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 16:08
      Уже не раз писал о том, что армии Российской федерации противостоят не боевики, а вооружённые силы Украины!
      Видите-ли, ВСУ столько раз занимались терроризмом, что вооруженными силами там и не пахнет уже. Это террористы. Они с 2014-го занимались уничтожением мирного населения ЛНР и ДНР. И продолжают до сих пор. Поэтому - какие там Вооруженные Силы-то? Террористическая банда, с боевиками.
      И потом - там сброд со всего мира. Называть людей украинскими военными, хотя те не знают ни слова по украински, бред.
    5. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Fachmann
      Боевик — лицо, участвующее в вооружённых действиях, как правило:
      не входящее в регулярные вооружённые силы государства,

      ВСУ и есть, вооружённое формирование Запада, своего рода ЧВК, ни денег ни оружия у них своих нет.
    6. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Fachmann
      не боевики, а вооружённые силы Украины

      Эта сохраняющаяся до сих пор двойственность следствие попыток изображать из себя Леопольда до последней возможности , в стиле дедушки короля , при котором "душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется!" После майдана законного правительства и армии государства "Украина" не существует , на ее базе мы имеем вооруженную танками и самолетами карательную нацистскую организацию. Может и в Африке нам каждую банду очередного террориста , называющего себя президентом , армией признавать? Признание постмайданных нацистов легитимными было ошибкой , которую было совершенно не обязательно делать для ведения с Украиной каких либо дел. Мировая практика показывает отсутствие необходимости одного для другого , как пытались нам обьяснить в оправдание этого шага.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 15:41
    В Купянске происходят интересные события.
    В центре города ликвидирована ДРГ ВСУ, состоящая в основном из азовцев, ранее пленённых на Азовстали и затем обменянных на наших парней.
    Теперь из них, видимо, сформированы разведывательно-штурмовые подразделения, которые работают в Купянске.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: Товарищ Берия
      Теперь из них, видимо, сформированы разведывательно-штурмовые подразделения, которые работают в Купянске.

      Из загряд отрядов в штурмовики и в самое пекло? То есть самые идейные о Сало Украине идут на бойню. а окружение укрофюрера постепенно очищается от нациков. Боюсь предположить, что мирный план Путина таки принят
  7. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 15:41
    нахождения в Гуляйполе украинских боевиков — это тоже может быть правдой.

    Закосивших под "мирных жителей" тоже должно быть достаточно. Всех профильтровать как следует.
  8. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 15:46
    Любопытно, а кроме этого Репке, у немцев есть ещё "аналитики"?
  9. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 16:08
    Немецкий русофоб-журналист Юлиан Рёпке из не менее русофобского немецкого таблоида Bild НЕ изображает из себя военного аналитика, каковым НЕ является ОН - просто журналист и старший редактор Bild по безопасности . О себе пишет так :
    "Возможно, я всего лишь мелкий журналист, наблюдающий день за днём, как Украина уменьшается ещё на 15 квадратных километров. Понять общую картину, возможно, мне не по силам",
    - заявил Репке.