Рёпке удивлён темпом штурмовых действий ВС РФ при взятии Гуляйполя
9 25023
Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке снова подложил свинью киевскому режиму, подтвердив переход города Гуляйполе под контроль российской армии. Причем немец отметил быстроту действий штурмовиков ВС РФ.
Немецкий эксперт не обратил никакого внимания на заявление украинского Генштаба о том, что Гуляйполе якобы еще не потеряно и за него идут бои. По словам Рёпке, в городе находятся российские военные и для взятия этого весьма крупного населенного пункта, в котором до начала российской спецоперации проживало порядка 12 тысяч человек, понадобилось меньше месяца. Немца удивили темпы штурмовых действий.
Российская армия вторжения захватила Гуляйполе в Запорожской области. Бои за город с довоенным населением около 12 тысяч человек продолжались всего четыре недели.
Между тем и украинские эксперты отмечают возросшую скорость захвата российскими войсками населенных пунктов. Как заявляется, по сравнению с 2024 годом это происходит в 3-4 раза быстрее. Предполагается, что в следующем году темпы возрастут еще больше. Во-первых, у ВС РФ все больше опыта, а во-вторых, у ВСУ все меньше сил и обученных солдат.
Ну а насчет нахождения в Гуляйполе украинских боевиков — это тоже может быть правдой. Просто город до конца еще не зачищен, в каком-нибудь подвале сидят несколько недобитков, что дает право Генштабу ВСУ гордо заявлять о «боях за город».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация