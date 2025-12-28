Россия и Украина объявили локальное перемирие в районе Запорожской АЭС

5 761 17
Россия и Украина объявили локальное перемирие в районе Запорожской АЭС

Россия и Украина объявили временное локальное перемирие в районе Запорожской атомной электростанции, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Очередное временное прекращение огня введено в районе ЗАЭС для ремонта линий электропередачи для снабжения атомной станции. Подчеркивается, что перемирие продлится несколько дней, пока не будет восстановлена подача электричества. Другие подробности пока не сообщаются, отмечается, что это не первое локальное перемирие в этом районе.



Генеральный директор Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный «период молчания» с целью восстановления передачи электроэнергии.


Стоит отметить, что Киеву невыгоден запуск ЗАЭС, а также проведение ремонтных работ, потому что Зеленский утверждает, что без Украины станция работать вообще не может. Но и отказать МАГАТЭ он тоже не может. Поэтому, когда работы будут окончены, по линиям электропередачи будет нанесен очередной удар, а Гросси продолжит делать вид, что не знает, кто обстреливает саму АЭС и линии.

Ранее Зеленский заявил, что одним из условий мирного соглашения является передача Запорожской АЭС Киеву и отвод российских войск из Энергодара. Ну и заодно от бывшей Каховской ГЭС, она тоже должна контролироваться Украиной.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. avdkrd Звание
    avdkrd
    +13
    Сегодня, 15:24
    Не могу понять, нам зачем там перемирие? Если небратьев не отодвинуть, километров так на 100, то запуск АЭС все равно не актуален. Смысл ремонтировать, что бы в любой момент снова придет был?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 15:34
      Цитата: avdkrd
      Не могу понять, нам зачем там перемирие?

      Нам там перемирие по любому выгодно,
      потому как бить нам там особо не куда, а у нас Запорожская АЭС.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 16:33
        Цитата: Andobor
        Нам там перемирие по любому выгодно

        Так они после ремонта опять повредят линию! Или вы гарантию можете дать?

        линия «Днепровская» (резервная, недавно ремонтировалась): Повреждена обстрелом ВСУ 23 сентября 2025 года в районе станции, что вынудило ЗАЭС перейти на дизель-генераторы на месяц; ремонт завершён в октябре-ноябре 2025.

        То есть, линии ремонтируются и опять подвергаются укро обстрелам.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 16:45
        Ну а если подумать глубже. На кой ляд эта АЭС нужна Украине, что они такие добрые стали? Да видимо потому что её энергия идёт к ним.
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +2
      Сегодня, 15:35
      Мы на время перемирия не бьем по подстанциям Ровеской и Хмельницкой АЭС. Они не бьют по нашим восстановительным бригадам работающих на ЗАЭС.
      1. Strelok1976 Звание
        Strelok1976
        +1
        Сегодня, 15:54
        Так а нам какая выгода от того, что они восстанавливают подстанции этих АЭС? Это их геморрой, а не наш!
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          +1
          Сегодня, 16:08
          А им какая выгода что мы восстанавливаем нашу ЗАЭС?
          1. Aleksandr21 Звание
            Aleksandr21
            +1
            Сегодня, 16:38
            Цитата: Denissdaf
            А им какая выгода что мы восстанавливаем нашу ЗАЭС?


            Учитывая требования Украины к США, по ЗАЭС.... то они не считают что станция наша. Там идея вообще передать её в управление США, вплоть до 50/50 (США-Украина) и поставка электроэнергии России.

            У нас же обсуждение будущего ЗАЭС с США идёт в не публичном формате.... мы не знаем (по факту) что вообще обсуждается. Но если предполагать, то скорей всего мы готовы предоставлять энергию Украине а сами будем контролировать станцию, с участием США.

            Что выберут США и какого они вообще мнения пока не ясно.... по идее эта станция наша и Украину/США вообще не должно волновать её будущее, но сам факт переговоров России - США по этой теме, намекает на какие то компромиссы в Кремле.
    3. Tusv Звание
      Tusv
      +1
      Сегодня, 16:23
      Цитата: avdkrd
      Не могу понять, нам зачем там перемирие?

      Вроде как крупнейшая в Европе АЭС не аккумулятор. Надо давать, чтобы разгрузить, но это не точно ибо ИМХО
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 17:01
      Цитата: avdkrd
      Смысл ремонтировать, что бы в любой момент снова придет был?

      Даже в остановленном состоянии АЭС требуется электроснабжение. Вот это и ремонтируют.
  2. Волхов М3 Звание
    Волхов М3
    +2
    Сегодня, 15:55
    Нужно для очередного обеспечения "холодного останова" после повреждения внешних линий энергоснабжения АЭС. Дизеля тоже рессурс имеют,кроме запаса дизтоплива. И при том и МАГАТЭ очкует от непредсказуемости укрдебилов.
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      +1
      Сегодня, 16:10
      Повторяю вопрос. Нам какая от этого выгода? Или только в МАГАТЭ знают о том, что приостановке генераторов будет бадабум?
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 15:57
    Ну,теперь ждем атаку на Энергодар
  4. кот бегемот Звание
    кот бегемот
    +1
    Сегодня, 15:59
    Понятия реальность у Зели нет от слова -совсем. В его то ситуации еще и какие то условия выставлять ?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:03
      Цитата: кот бегемот
      В его то ситуации еще и какие то условия выставлять ?

      Чтобы к Трампу подлизаться 50/50 контроля над ЗАЭС. И пусть попробует ударить.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:01
    Без комментариев.........
  6. Валюша Звание
    Валюша
    0
    Сегодня, 16:14
    Это заявление только от Гросси. Никто, нискем не договаривался. Об этом уже в совдеые заявили