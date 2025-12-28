ВС РФ освободили Резниковку, преподнеся «сюрприз» отступающим с севера ВСУ

Российская армия продолжает успешно продвигаться на Северском направлении. Хотя после освобождения города направление, видимо, вскоре поменяет официальное наименование. При учёте того, что движение идёт в направлении Славянско-Краматорской агломерации, название вполне может быть аналогичным – Славянско-Краматорское.Поступает информация о том, что, двигаясь к юго-западу от Северска, Вооружённые силы России освободили очередной населённый пункт. Им стало село Резниковка.При учёте того, что противник, утратив контроль над Закотным, отступает в направлении села Каленики, это отступление априори лишено смысла. Причём лишили этого смысла его наши бойцы. Ведь, освободив Резниковку, ВС РФ подходят к Каленикам с востока. Соответственно, уже «горячо встречают» отступающих военнослужащих гарнизона противника, разбитого севернее. Настоящий «сюрприз» для отступающих, причём крайне негативный - они попадают под фланговый огонь.Таким образом, в Калениках противнику уже не удастся ни отсидеться, ни выстроить сколько-нибудь серьёзную линию обороны. Мало того, Каленики находятся на низменности, образованной рекой Сухая, а у ВС РФ после успеха в Закотном появляется дополнительное преимущество - высотное.На данный момент от передовых позиций ВС РФ к западу от Резниковки до восточной окраины Славянска около 18 км (по прямой).

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»