ВС РФ освободили Резниковку, преподнеся «сюрприз» отступающим с севера ВСУ
Российская армия продолжает успешно продвигаться на Северском направлении. Хотя после освобождения города направление, видимо, вскоре поменяет официальное наименование. При учёте того, что движение идёт в направлении Славянско-Краматорской агломерации, название вполне может быть аналогичным – Славянско-Краматорское.
Поступает информация о том, что, двигаясь к юго-западу от Северска, Вооружённые силы России освободили очередной населённый пункт. Им стало село Резниковка.
При учёте того, что противник, утратив контроль над Закотным, отступает в направлении села Каленики, это отступление априори лишено смысла. Причём лишили этого смысла его наши бойцы. Ведь, освободив Резниковку, ВС РФ подходят к Каленикам с востока. Соответственно, уже «горячо встречают» отступающих военнослужащих гарнизона противника, разбитого севернее. Настоящий «сюрприз» для отступающих, причём крайне негативный - они попадают под фланговый огонь.
Таким образом, в Калениках противнику уже не удастся ни отсидеться, ни выстроить сколько-нибудь серьёзную линию обороны. Мало того, Каленики находятся на низменности, образованной рекой Сухая, а у ВС РФ после успеха в Закотном появляется дополнительное преимущество - высотное.
На данный момент от передовых позиций ВС РФ к западу от Резниковки до восточной окраины Славянска около 18 км (по прямой).
Информация