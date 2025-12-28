ВС РФ освободили Резниковку, преподнеся «сюрприз» отступающим с севера ВСУ

Российская армия продолжает успешно продвигаться на Северском направлении. Хотя после освобождения города направление, видимо, вскоре поменяет официальное наименование. При учёте того, что движение идёт в направлении Славянско-Краматорской агломерации, название вполне может быть аналогичным – Славянско-Краматорское.

Поступает информация о том, что, двигаясь к юго-западу от Северска, Вооружённые силы России освободили очередной населённый пункт. Им стало село Резниковка.





При учёте того, что противник, утратив контроль над Закотным, отступает в направлении села Каленики, это отступление априори лишено смысла. Причём лишили этого смысла его наши бойцы. Ведь, освободив Резниковку, ВС РФ подходят к Каленикам с востока. Соответственно, уже «горячо встречают» отступающих военнослужащих гарнизона противника, разбитого севернее. Настоящий «сюрприз» для отступающих, причём крайне негативный - они попадают под фланговый огонь.

Таким образом, в Калениках противнику уже не удастся ни отсидеться, ни выстроить сколько-нибудь серьёзную линию обороны. Мало того, Каленики находятся на низменности, образованной рекой Сухая, а у ВС РФ после успеха в Закотном появляется дополнительное преимущество - высотное.

На данный момент от передовых позиций ВС РФ к западу от Резниковки до восточной окраины Славянска около 18 км (по прямой).
6 комментариев
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 16:26
    В Недоразумении № 404, что не день, то чудесатее и чудесатее.

    Депутаты Верховной рады Украины получили на рассмотрение проекты постановлений об увольнении ни много, ни мало, самого главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко.

    В документах не указаны основания для освобождения Малюка и Кравченко с занимаемых должностей. Согласно регламенту, профильный комитет парламента обязан рассмотреть представленные проекты в течение 30 дней и предоставить рекомендации для дальнейшей работы над ними.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:28
      Тут только одно..любила жаба гадюку...
  Tusv
    Tusv
    +1
    Сегодня, 16:38
    Цитата: Товарищ Берия
    и генерального прокурора Руслана Кравченко

    Я терзаюсь в смутных сомнениях, "У Шпака магнитофоны, у посла медальоны"
    Чтобы это значило?
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 17:01
      Сам теряюсь в догадках.
  Pharmacist
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 16:45
    "На данный момент от передовых позиций ВС РФ к западу от Резниковки до восточной окраины Славянска около 18 км (по прямой)."

    И это очень хорошо, можно работать всепогодной ствольной артиллерией, что при всей важности дронов тоже очень полезно.
  igorbrsv
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 17:03
    Незнаю есть ли у них дополнительные укрепления и инженерные сооружения. Скорее всего он перед Дружковкой, Краматорском, Слаянском и Изюмом. Но судя по тому что у Оскола линия фронта замерла. Там похоже укрепы. Теперь только с флангов обходить. А я надеялся, что Изюм с ходу возьмут.
    Ну всë еду обратно. Своим помогать. В центре