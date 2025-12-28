Революция в РЭБ и стелс: учёные в Китае заявили о разработке «умной» поверхности

Революция в РЭБ и стелс: учёные в Китае заявили о разработке «умной» поверхности

Китайские учёные продолжают изыскания в сфере использования современного построения энергетических систем и систем коммуникации. Одно из направлений такого рода изысканий – так называемая интеллектуальная («умная») поверхность для применения продвинутой технологии 6G.

Эта «умная» поверхность позволяет преобразовывать электромагнитные волны в полезную электрическую энергию.

По словам членов группы учёных из Сидяньского университета, это нововведение, возникшее в результате слияния коммуникационных технологий и передовой электромагнитной инженерии, может быть использовано для разработки интеллектуальных систем невидимости и беспроводной связи следующего поколения 6G. То есть, технология на стыке энергетики и сферы связи.

Разработчики технологии сообщают о том, что исследования касаются «электромагнитной кооперативной невидимости», когда несколько объектов работают совместно, чтобы уменьшить свою видимость для радаров и электромагнитных датчиков противника.

Самоподдерживающаяся электронная система объединяет беспроводную передачу информации и сбор энергии. В Китае считают, что такая технология может изменить саму динамику радиоэлектронной борьбы.

Вместо того чтобы уклоняться от наблюдения со стороны противника, будущие самолёты-невидимки смогут использовать лучи его радара в качестве источника энергии и связи для самих себя.

Получается, что упомянутая интеллектуальная поверхность 6G в итоге может позволить «стелс»-авиации превращать радар противника в источник энергии для решения своих задач. Тот случай, когда «подсвет» таким радаром не обнаруживает самолёт и не нарушает работу электроники (если речь о применении системы РЭБ), а преобразует электромагнитные волны «подсвета» в полезную для себя энергию, лишая их (волны) возможности отражаться обратно к источнику, равно как и лишая их деструктивного потенциала радиоэлектронной борьбы. Если это будет реализовано на практике, то системы РЭБ и стелс ждёт революция. Причём китайская пресса утверждает, что такая революция уже, по сути, происходит.

Сам принцип работы интеллектуальной поверхности, как и используемый материал, пока остаётся в секрете.
  1. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 16:28
    Не ну мечта оператора РЛС. Занимайся подсветкой для ДКП и в тебя ХАРМ не прилетит. Крутяк!!! А так падают обломки и выносят все системы при работе ПВО на 100%
  2. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 16:37
    И сколько того электричества получится-РЛС не квазар. Вот на халяву мобилы заряжать, но есть решения попроще и дешевле.
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Сегодня, 16:52
      Цитата: knn54
      И сколько того электричества получится-РЛС не квазар. Вот на халяву мобилы заряжать, но есть решения попроще и дешевле.

      Вот и я о том же подумал, слишком слабая напряжённость поля. Этож какую мощность нужно развить РЭБ или РЛС и какая площадь несущей поверхности должна быть, что бы получить приемлемое напряжение для преобразования ? Может они какие-то супер-пупер полупроводниковые трансформаторы изобрели ? Очень любопытно....
  3. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 17:02
    интересная идея, получается поверхность съедает волну и отражаться не чему