«Защитите Владимира Зеленского»: в Петербурге молятся по-новому
Кадр из оперативной съемки спецслужб. 26 декабря 2025. Сходка сектантов «Школы единого принципа»
Не фейк и не шутка
Наши дни. Место действия – Адмиралтейский район Санкт-Петербурга. В просторном зале административного здания собрались последователи секты «Школа единого принципа». В неспокойное время люди часто ищут утешение в обители псевдорелигий и прочей магии с чародейством. Но здесь история совсем другая.
Во-первых, предполагаемым кормчим выступает Ольга Даутова, доктор педагогических наук и профессор Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Еще раз – целый доктор педагогических наук устроил мракобесие в центре Петербурга. Для справки: Даутова по долгу службы повышает профессиональный уровень педагогов. Например, пару лет назад она руководила еще одной школой – «Школой управленческого мастерства», где готовила к нелегкой доле директора будущих управленцев от образования. Обучение проводилось «по современной модели, которая объединяет в себе ресурсы формального и неформального образования». Отличный способ пополнить себе паству из педагогической элиты Петербурга.
Ольга Даутова, доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
Во-вторых, на собраниях «Школы единого принципа» последователи выпускали пар, обсуждая ход спецоперации, и попутно молились за Зеленского. Опубликованные тексты этих «молитв» шокируют: обращения к Архангелу Михаилу и святым с просьбой защитить Зеленского, его окружение и всю Украину от «огненного опаления и воровского нападения». Да, это не фейк и не шутка.
Видео рейда спецслужб, опубликованное в открытых источниках, показывает просторный зал, где собрались десятки людей. Силовики входят, проверяют документы, а одна из женщин, представившаяся старшей, — та самая Ольга Даутова, — спокойно объясняет: «Школа единого принципа учит нас любви, как жить по светлым принципам». На вопрос, где основана школа, отвечает: «В Украине».
Контора основана ещё в конце XX века Ольгой Асауляк (умерла в 2018 году), и позиционировала она себя как путь духовного подвижничества с элементами православия, эзотерики, индуизма и буддизма. Семинары по целительству, лекции о внутреннем росте — всё это выглядело безобидно. Но после начала спецоперации тональность изменилась радикально. На закрытых собраниях российские военные именовались «орками и ватниками», ВСУ — «светлыми силами», а молитвы возносились не только за Зеленского лично, но и за «защиту россиян от мобилизации» по специальному круглосуточному графику.
Членам предписывалось посещать православные храмы как «места силы», но скрывать принадлежность к «Школе» от священников и активно пропагандировать проукраинскую позицию среди родных и знакомых. А если вспомнить, что Даудова возглавляет институт повышения квалификации учителей, возможные последствия подобной «просветительской» деятельности предсказать очень несложно. Пишет Ольга Александровна умные книжки: «Новая идеология ФГОС: реализация системно-деятельностного подхода», «Учебные исследования и проекты в школе. Технологии и стратегии реализации» и прочее. Выводы, как говорится, делаем сами.
Теперь в отношении участников сходки в Адмиралтейском районе Петербурга проводится доследственная проверка по статье 207.3 УК РФ – «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации». Эта статья, введённая в 2022 году, предусматривает до 10 лет лишения свободы, а в квалифицированных составах – до 15. И основания для возбуждения дела железные: публичные обсуждения и молитвы с политическим подтекстом легко квалифицируются как распространение фейков о действиях армии.
Отрава в головах
Истоки «Школы единого принципа», как уже говорилось выше, лежат на Украине и представляют собой скопище шизофренического бреда. Основательница Асауляк, отошедшая к пращурам в 2018 году, считала себя «православной духовидицей». В основе её учения эклектическая смесь оккультных, теософских, восточных и медиумических идей, изложенная в серии «Книги Огней». Асауляк утверждала, что получает «откровения» от духовного мира, с которыми общается с 33 лет. Её бред сопровождается физическими недомоганиями: тошнотой, спазмами, потерей аппетита. Она видела «пантеон» с Рерихами, Блаватской и даже самим князем тьмы, вызвавшим у неё явную симпатию. По «приказам из космоса» она создала школу для «очищения сознания» и подготовки к «истинному посеву».
Православная церковь давно разоблачила это как деструктивный психокульт. Ещё в 1998 году Асауляк отлучили от церкви. В 2022 году миссионерский отдел Челябинской епархии РПЦ предупреждал: это инструмент психоментальной войны Запада против России. Как оказалось, в России XXI века есть немало последователей, готовых исповедовать и распространять подобную отраву. Судя по кадрам из оперативной съемки ФСБ, большая часть присутствующих на сходке в Петербурге — люди с высшим образованием. Интеллигенты чистой воды.
Ольга Асауляк
Перед нами типичный пример проецирования «мягкой силы» противника. Делает ли это коллективный Запад или бандеровцы дошли своим умом, не имеет особого значения. Но можно не сомневаться, что спецслужбы Украины имели прямое отношение к деятельности «Школы». Ни СБУ, ни ГУР не могли пройти мимо такого рычага подрывной деятельности в России. Следствие, конечно, покажет истину, но с большой долей вероятности можно говорить о поддержке «Школы единого принципа» со стороны киевского режима. За рубежом схема давно обкатанная: запрещенные и отлученные саентологи, свидетели Иеговы, рериховцы плодотворно сотрудничают с иностранными спецслужбами в деле разложения россиян. Сейчас перед нами открылся еще один кейс – «Школа единого принципа», запустившая щупальца в элементы системы образования. И это тревожно.
