Роскосмос закрыл год финальным пуском «Союза-2.1б» с космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный, об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. На борту космические аппараты «Аист-2Т», а также другие спутники.
Роскосмос осуществил финальный в этом году запуск с космодрома Восточный. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который должен вывести на орбиту 52 спутника, в том числе аппараты «Аист-2Т» № 1 и № 2. Запуск прошел в штатном режиме, разгонный блок отработал нормально.
Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Аист-2Т» и иными спутниками различного назначения стартовала с космодрома Восточный.
Как сообщили в «Роскосмосе», вывод разгонного блока на орбиту и отделение его от последней ступени запланировано через 9 минут 24 секунды после старта. «Фрегат», в свою очередь, дважды включит свою двигательную установку для вывода на расчетную орбиту спутников.
Космические аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты.
