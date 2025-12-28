Нетаньяху хочет в «последний раз» провести военную операцию в секторе Газа

Подобная операция необходима израильскому премьеру для последней демонстрации силы с тем, чтобы удовлетворить своих партнеров перед тем, как идти на дальнейшие уступки.

Нетаньяху намерен провести еще одну военную операцию в секторе Газа, несмотря на действие первого этапа мирного плана. Однако для этого ему нужна поддержка США, которой он и намерен заручиться в ходе переговоров с Трампом.Израильский премьер отправился в США, где в понедельник, 29 декабря, должна состояться встреча с Трампом. По имеющейся информации, Нетаньяху хочет заручиться поддержкой американцев для проведения еще одной военной операции в секторе Газа перед тем, как соглашаться на следующий этап мирного плана. Как утверждается, Нетаньяху хочет в «последний раз» показать силу перед прекращением огня.Кроме того, в ходе переговоров будут подняты темы Ирана и Ливана, Израиль не отказывается от проведения военных операций против этих стран, но без США он их не потянет. Нетаньяху будет убеждать Трампа присоединиться, обещая уступки по сектору Газа.Отметим, что сейчас в секторе Газа действует первый этап мирного плана, согласно которому израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Второй этап предполагает полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа, ввод туда международных сил и начало работы новых структур по управлению анклавом.