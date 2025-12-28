Нетаньяху хочет в «последний раз» провести военную операцию в секторе Газа

1 729 12
Нетаньяху хочет в «последний раз» провести военную операцию в секторе Газа

Нетаньяху намерен провести еще одну военную операцию в секторе Газа, несмотря на действие первого этапа мирного плана. Однако для этого ему нужна поддержка США, которой он и намерен заручиться в ходе переговоров с Трампом.

Израильский премьер отправился в США, где в понедельник, 29 декабря, должна состояться встреча с Трампом. По имеющейся информации, Нетаньяху хочет заручиться поддержкой американцев для проведения еще одной военной операции в секторе Газа перед тем, как соглашаться на следующий этап мирного плана. Как утверждается, Нетаньяху хочет в «последний раз» показать силу перед прекращением огня.



Подобная операция необходима израильскому премьеру для последней демонстрации силы с тем, чтобы удовлетворить своих партнеров перед тем, как идти на дальнейшие уступки.


Кроме того, в ходе переговоров будут подняты темы Ирана и Ливана, Израиль не отказывается от проведения военных операций против этих стран, но без США он их не потянет. Нетаньяху будет убеждать Трампа присоединиться, обещая уступки по сектору Газа.

Отметим, что сейчас в секторе Газа действует первый этап мирного плана, согласно которому израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Второй этап предполагает полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа, ввод туда международных сил и начало работы новых структур по управлению анклавом.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:49
    ❝ Нетаньяху хочет заручиться поддержкой американцев для проведения ещё одной военной операции в секторе Газа перед тем, как соглашаться на следующий этап мирного плана ❞ —

    — Итак, перед каждым этапом «мирного плана» по военной операции ...
    (Этапов будет много)
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 18:52
      Нетаньяху хочет заручиться поддержкой американцев

      Вот я американцев не пойму, почему они не присоединят к США Израиль или Украину, если все эти чудаки без них ничего сделать не могут. Чего с ними нянькаться? request
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 18:52
      Нетаньяху хочет в «последний раз» провести военную операцию в секторе Газа

      Да пустите уже этого сиониста "в последний раз" в сектор Газа - одного.
      Пусть вампира палестинские дамы на запчасти разберут.
      Как такого ушлёпка рода человеческого землица носит.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +3
    Сегодня, 18:00
    -хочет в «последний раз» ...
    В этом году.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:23
      А евреи когда чего то хотят, они всегда говорят "в последний ГгАз".)
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 18:24
    "Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего."(Второзаконие. 14-21. Синодальный перевод).
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:40
      ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать.
      Второзаконие 15 глава — Библия: https://bible.by/syn/5/15/
      Оттуда же
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 18:46
        Цитата: alexoff
        Оттуда же

        Тоже неплохо.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 18:57
        Цитата: alexoff
        ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать.
        Второзаконие 15 глава — Библия: https://bible.by/syn/5/15/
        Оттуда же

        Цитата: михаилл
        "Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего."(Второзаконие. 14-21. Синодальный перевод).

        winked «В этом мире обман позволителен евреям в отношении к безбожникам». (Талмуд, Sota. F.41, 2). «Обмануть гоя дозволительно.» (Баба кама, 113, в).
    2. Слово Звание
      Слово
      0
      Сегодня, 19:32
      Таки, имею воарос? Как это изречение "Не ешьте никакой мертвечины" привязать к сегодняшнему преступнику? А умерший скот, не рекомендуется кушать никому и так было с древности. А вот первопричину этого высказывания почему-то не называют. Видно глубоко нужно смотреть, скакать по истории и эпохам.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:34
    Нетаньяху хочет побомбить Газу, Ливан и Иран чтобы потом Трамп заявил, что ещё три войны остановил.
    Как в анекдоте - спас девушку от изнасилования. Самоконтролем.
  5. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 18:58
    Стервятники полетели за поощрениями.