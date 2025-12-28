Трамп не ждёт от встречи ничего стоящего, Зеленский намерен «давить» на США

До встречи Трампа и Зеленского остается всего несколько часов, западная пресса все активнее обсуждает эту тему. Как уверяет издание American Thinker, Трамп не ожидает ничего стоящего от этого визита.

У Дональда Трампа нет ожиданий, что предстоящая встреча принесет «что-то стоящее», Зеленский сведет все к очередной «театральной постановке». Тем не менее встреча состоится, президент США предоставит «нелегитимному» высказаться и представить свои предложения, которые кардинально расходятся с планом США, обсуждаемым с Россией.



Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и говорливым «поджигателям войны» из Европы(...) любую возможность лаять, как маленькие собаки, бегать по кругу, покусывать Америку за пятки и метить ковер в Овальном кабинете.


А вот Зеленский перед встречей делает одно заявление за другим, видимо, у него мандраж. Он призывает Европу давить на США, чтобы Вашингтон переключил свое давление на Россию. Также он уведомил своих «партнеров», что будет поднимать на встрече с Трампом вопросы стабильного финансирования ВСУ, поддержки украинской ПВО, а также военного присутствия европейских стран на украинской территории.

А еще он намерен «давить» на то, что вопрос территорий нужно решать на референдуме, а для его проведения требуется временное перемирие месяца на два.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 19:01
    ❝ Трамп не ожидает ничего стоящего от этого визита ❞ —

    — Ну и послал бы его к такой-то матушке ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 19:08
      Зеленский намерен «давить» на США

      Ну, просто краУсавик! Правильно ВОльдемар, дави на Трампа сильнее, даже обзови его нехорошими словами.
  2. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 19:07
    Марионетка хочет руководить кукловодом... Интересно, на сколько у Трампа хватит терпения слушать бредни этого клоуна?
    1. Слово Звание
      Слово
      0
      Сегодня, 19:20
      Таки, в этом сарае на холме все довольны,
      Россия не развивается 30 лет, да ещё увязла в коррупции и СВО, всё идёт по их плану. Рыжий может в такой ситуации перевоплощаться сто раз на дню, впереди им падают в разработку недра обоих стран.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 19:21
      Думаю, у Трампа хватит терпения. Трмамп-владелец украинских ресурсов и населения Украины. По крайней мере, той части, которая останется после СВО. А для освоения, переработки ресурсов ему нужны- работоспособное быдло. Трамп-не коммунист, а бизнесмен. У него нет "братских народов" и "братских партий". Американцы вообще-практичный народ. Поэтому доллар и является, мировой валютой.
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 19:13
    а для проведения референдума требуется временное перемирие месяца на два.

    Зеля, wink подсказываю, Напиши, на имя Путина, заявление о предоставлении двухмесячного отпуска. Зарегистрируй в приемной Кремля, и если не будет ответа, то по истечению двух недель не выходи два, три... месяца на работу в свой офис.
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 19:16
    А вот Зеленский перед встречей делает одно заявление за другим, видимо, у него мандраж.

    Не, no не мандраж, а для артистов - синдром русских новогодних ёлок, когда за две недели можно заработать не хило.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 19:16
    После этой встречи Трампушка снова заявит что недоволен Владимиром и начнет пугать Россию санкциями и Томагавками. Одно и тоже по кругу...
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 19:16
    Интересно, а как Зеленский намерен "давить" на США? Устроит очередную истерику, или мокнет Трампа головой, в унитаз? Украинство само по себе опасно, как сифилис, а украинство с президентом-евреем- нечто страшное и разрушительное. По крайней мере, для самой Украины, прежде всего....
  7. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    0
    Сегодня, 19:17
    А вот Зеленский перед встречей делает одно заявление за другим, видимо, у него мандраж. Он призывает Европу давить на США, чтобы Вашингтон переключил свое давление на Россию.
    Чего же так усложнять? Давил бы сразу на Россию, клоун кошерный...)))
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:20
    Похоже Трамп сам хочет ,чтобы его давили . laughing
    " Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор с европейскими лидерами во время встречи во Флориде ", сообщил представитель президента Украины агентству Рёйтерз.
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 19:27
    А вот Зеленский перед встречей делает одно заявление за другим, видимо, у него мандраж.

    Походу зеля всё!
    Начались обыски в Раде: Ещё один удар по Зеленскому в самый неудобный момент, пишет The Telegraph
    Накануне антикоррупционное бюро заявило о выявлении организованной группы действующих депутатов, которые брали взятки за "правильное" голосование в парламенте.
    Вспышка нового скандала вызвала общественное возмущение в крайне неподходящее время. История бьёт не только по отдельным фигурантам, но и по общей легитимности власти, именно в период, когда Зеленский пытается заручиться поддержкой США по ключевым переговорным вопросам.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:31
    А что Трамп? Он вообще пишет что он ООН, только лучше, восемь войн остановил. Сами американцы устроили - сами и закончили, ненадолго
  11. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    +1
    Сегодня, 19:33
    Переговоры насчет войны ведутся в двух измерениях

    В одном - Трамп и Зеленский уже год обсуждают какую-то «сделку»

    С другой стороны - Верховный, который за все 4 года ни разу не поменял своего мнения. Во всех интервью сказано одно и тоже - темпы СВО положительные, его все устраивает. Все Zадачи будут Vыполнены !