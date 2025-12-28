Трамп не ждёт от встречи ничего стоящего, Зеленский намерен «давить» на США
До встречи Трампа и Зеленского остается всего несколько часов, западная пресса все активнее обсуждает эту тему. Как уверяет издание American Thinker, Трамп не ожидает ничего стоящего от этого визита.
У Дональда Трампа нет ожиданий, что предстоящая встреча принесет «что-то стоящее», Зеленский сведет все к очередной «театральной постановке». Тем не менее встреча состоится, президент США предоставит «нелегитимному» высказаться и представить свои предложения, которые кардинально расходятся с планом США, обсуждаемым с Россией.
А вот Зеленский перед встречей делает одно заявление за другим, видимо, у него мандраж. Он призывает Европу давить на США, чтобы Вашингтон переключил свое давление на Россию. Также он уведомил своих «партнеров», что будет поднимать на встрече с Трампом вопросы стабильного финансирования ВСУ, поддержки украинской ПВО, а также военного присутствия европейских стран на украинской территории.
А еще он намерен «давить» на то, что вопрос территорий нужно решать на референдуме, а для его проведения требуется временное перемирие месяца на два.
