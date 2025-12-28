Эксперт пожаловался на жителей Донбасса, всячески помогающих российским бойцам

6 861 24
Эксперт пожаловался на жителей Донбасса, всячески помогающих российским бойцам

В прифронтовой зоне местное население выступает на стороне российской армии, всячески помогая бойцам ВС РФ, жалуется украинский военный эксперт Константин Машовец.

Местное мирное население, находящееся в тылу украинской армии, не только не желает эвакуироваться вглубь Украины, но и оказывают российским войскам всяческую помощь. По словам эксперта, местные помогают россиянам пробраться в тыл ВСУ через боевые порядки, предоставляют еду, укрытия и при надобности одежду.



Местное население, которое, по сути, еще остается непосредственно в тыловой зоне наших бригад, массово способствует врагу и сотрудничает с ним.


Этим вовсю пользуется российская разведка, ДРГ, а иногда остатки штурмовых групп ВС РФ, не сумевшие вовремя отступить. Местные прячут у себя раненых россиян, оказывая им всю возможную в этих условиях помощь. Особенно это хорошо видно на территории Донбасса, но и на других направлениях также отмечены такие случаи. И это только из числа вскрытых украинской контрразведкой, а сколько она пропустила.

По словам Машовца, массово местные оказывали помощь российским войскам в Покровске, Купянске, в Константиновке. Он назвал тех, кто ждет прихода российской армии, «ждунами».

Проникать и закрепляться в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству ждунов.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:14
    В прифронтовой зоне местное население выступает на стороне российской армии, всячески помогая бойцам ВС РФ, жалуется украинский.....
    . А теперь ГЛАВНЫЙ ВОПРОС... почему так происходит?
    Впрочем, не мало фактов и с обратным знаком, для нас...
    Увы, сложилось и гражданское противостояние доходящее до крайних пределов и это на долго, надо это осознавать, учитывать и боротся с подобными проявления и безкомпомистно, без жалости к нашим врагам...
    Пусть не крайним мерам, но есть разные пути решения подобных проблем. soldier
    1. maxxavto Звание
      maxxavto
      +8
      Сегодня, 20:22
      потому-что люди ходят свободы, жить хотят !!! у этих людей одна беда от клоунской банды фашистов
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:50
        Люди хотят мирной, спокойной жизни... это, как раз, понятно...
        Увы, поджигатели данного конфликта не угомонится никогда.
        При ушить его можно, "горящего материала" не бесконечное количество... а дальше, следить за теми, кто хочет поджечь и прибить на месте... только так.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +3
      Сегодня, 20:22
      Гражданская война всегда самое страшное что может быть в стране.
      Борьба двух противоположных идеологий всегда кровавая.
      Виновны в этом прежде всего лидеры государств, которые всё это воплотили в сознание некогда единого народа.
      1. Владислав_В
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 20:46
        Цитата: Аркадий007
        Виновны в этом прежде всего лидеры государств, которые всё это воплотили в сознание некогда единого народа.

        Лидеры объединенного Запада давно этого добивались любыми способами: от денег, политического продвижения до терроризма и русофобии и убийств.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:53
        Можно, конечно, занятся самобичевание, поиском виноватых, но... надо дело делать, громить врага, освобождать наши земли и отбить охоту поджигателям конфликтов, соваться в нашу сторону... работать на перспективу, за наше будущее, только так! soldier
      3. север 2 Звание
        север 2
        +5
        Сегодня, 20:55
        Хватить этих басен про единый народ . Ещё до СВО президент того народа со слюнями от удовольствия изрекал , что русские дети Донбасса будут сидеть в подвалах , а украинские дети по всей Украине будет в тепле и в достатке учится . До этого по всей Украине тот народ скакал от удовольствия , когда призывали сепарировать ,дескать , единый народ , что бы было ясно -кто там русский и их надо вешать .
        Насчёт идеологий . В России идеология запрещена .Ну и правильно . Потому что идеология это мелочь по сравнению с мыслью . Мысль не возможно запретить . Она может временно притихнуть , отдыхать перед очередным прорывом , копить в себе энергию для величайшего свершения . Так вот , по моему мнению , эта мысль у России и у её людей исходит от тысячелетия России и от наших предков и эта мысль есть - Россия Империя . В Российской Империи все коренные её народности должны жить дружно . Как потом поступать с теми кто хотел что бы дети Донбасса гнили в подвалах , это не дело двух братьев в "гражданской войне". Это дело только судебных-карательных органов . Притом невзирая на то , сколько новых тюрем для таких "братьев" придётся построит . Вы наверное будете говорить , что они потом долго ещё Россию любить не будут . Я им отвечу :
        Мы любить Россию вас не просили .
        Ваша нелюбовь нам не нужна.
        Если вам не нравиться Россия -
        Есть дорога ... лесом , господа !
      4. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 21:10
        Цитата: Аркадий007
        Борьба двух противоположных идеологий всегда кровавая.

        В чем противоположность идеологий, применимо к СВО? Объясните, пожалуйста.
        1. freddyk Звание
          freddyk
          0
          Сегодня, 21:40
          Цитата: михаилл
          Цитата: Аркадий007
          Борьба двух противоположных идеологий всегда кровавая.

          В чем противоположность идеологий, применимо к СВО? Объясните, пожалуйста.

          А никакаких противоположностей. Идеология одна, буржуазная. Борьба за ресурсы и крупный капитал. Только прикрываются стороны разными лозунгами, теми, за которые народ готов воевать. У нас это защита русских от угнетения и борьба с нацизмом. У них, борьба за независимость. И то и другое ложь, чему есть полно доказательств.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 21:41
          Цитата: михаилл
          Цитата: Аркадий007
          Борьба двух противоположных идеологий всегда кровавая.

          В чем противоположность идеологий, применимо к СВО? Объясните, пожалуйста.

          Да тут то как бы всё понятно. Одни возвели Бандеру и Шухевича в ранг национальных героев, и предали "анафеме" всё что связано с Россией, а другие это не приняли и считают, что настоящими героями были такие люди как Ковпак, Кожедуб и Павлюченко, а с Россией у них одни корни. Когда на украине 11 миллионов смешанных браков (украинско-русских), это уже 22 миллиона граждан(без учёта детей от этих браков), которых противопоставили друг другу по мове, вере и родству в угоду бандеровцам и их нацистской идеологии.
        3. север 2 Звание
          север 2
          0
          Сегодня, 21:41
          Я же объяснил , что по моему, у России сейчас нет идеологии , также как идеологии не было и у наших предков создавая Россию Империю . Была мысль у предков , что они это пишут Историю из за необходимости для безопасности России на тогдашние времена , но в уме держали , что это ради безопасности России и для будущих поколений . Русская Империя - это Империя без какой то там идеологии . Мысль , что Империя это залог безопасности для всех коренных народов в России , которые в Империю России соединились вокруг русского народа- вот эта мысль и была нужна все эти тысячу лет , эта мысль применимо и сейчас во время СВО , как первых шагов на пути возвращения России и её народов в Россию Империю .
          Ну а у противоположной стороны сейчас , конечно,есть не тысячелетняя мысль , а "нестарая идеология нацизма " , что бы уничтожить Россию в её нынешнем состоянии , не дожидаясь пока там какой ни будь Хмельницкий сам приведёт Украину в воссоздаваемую Россию Империю.
          Но это моё личное мнение , и мне неловко вам писать мои слова- "я же объяснил".
          1. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 21:55
            Цитата: север 2
            Но это моё личное мнение , и мне неловко вам писать мои слова- "я же объяснил".

            Вот просто выбешивает, когда лепят ответ без указания кому и, желательно, на что отвечаешь. Тем более, когда лепят "это" к моему комментарию, а я с севером2 вообще не общался.
            Это мое личное мнение, а ругаться не позволяют администраторы.
            1. север 2 Звание
              север 2
              0
              Сегодня, 22:03
              Извините за невнимательность , но я комментарий писал как раз комментатору " михаилл"
    3. Комментарий был удален.
  2. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +3
    Сегодня, 20:31
    Местное население … способствует врагу и сотрудничает с ним.
    Когда население и госслужбы НЕ способствовали спасению людей, горящих в киевском и одесском доме профсоюзов, и когда население / госслужбы сотрудничали с убийцами участников Антимайдана, этот эксперт тоже жаловался?!.. Или это другое?
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 20:32
    Он назвал тех, кто ждет прихода российской армии, «ждунами».
    А до этого жителей Донбасса называли "сепарами" и москалями, бомбили и убивали 10 лет, а теперь хотят, чтобы их любили и уважали.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 20:36
      Цитата: carpenter
      теперь хотят, чтобы их любили и уважали.

      Да он попросту врет.
      А вот под этим соусом развернуть террор не уехавшего мирняка на их территории – как два пальца.
      И этот хинзир к этому и раскручивает. Мол в поражениях хинзиров и отступлениях виноваты «ждуны» ага.
      То есть прогреваются мысли о приравнивании гражданского населения в зоне БД к комбатантам.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 20:33
    Эксперт пожаловался на жителей Донбасса, всячески помогающих российским бойцам
    вот ведь, таври какие!!!!!
    мы их и выгоняли из страны, и язык их запрещали, убивали и насиловали, они мерзотные нас так и не полюбили
  5. Владислав_В
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 20:41
    Проникать и закрепляться в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству ждунов.

    Люди буквально рискуют собственными жизнями, скрывая наших бойцов или просто помогая им так или иначе. Это говорит о их вовлечённости в этот конфликт и большой мотивации.Так как известно, что нацики их за «своих» не считают и легко могут пустить в расход. Не так-то легко переступить через жизни погибших родственников и разрушенное жильё.Война, мать её за ногу!
  6. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 21:21
    . Проникать и закрепляться в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству ждунов.

    Видимо даже через три года войны, до свиноголовых не доходит, что Донбасс это Россия и люди его населяющие - русские.
    1. Reindeer Звание
      Reindeer
      0
      Сегодня, 21:34
      Цитата: avdkrd
      Видимо даже через три года войны, до свиноголовых не доходит, что Донбасс это Россия и люди его населяющие - русские.

      На самом деле все еще хуже. До огромного числа людей не доходит, что Украина - это Россия, только оказавшаяся в оккупации.
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 21:32
    Лес рубят, щепки летят. Как бы цинично это ни звучало.
  8. Сансан Звание
    Сансан
    0
    Сегодня, 21:35
    Цитата: Аркадий007
    Гражданская война всегда самое страшное что может быть в стране.
    Борьба двух противоположных идеологий всегда кровавая.
    Виновны в этом прежде всего лидеры государств, которые всё это воплотили в сознание некогда единого народа.

    Касательно идеологий, Аркадий Бондович,- не всегда. Идеи носят непримиримый характер, но не всегда это связано с кровавой разборкой. В Российской Федерации провозглашается идеологический плюрализм. Экстремизм и терроризм вне закона. Это средства.
  9. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 21:48
    Удивляет удивление эксперта. Так а разве не этих людей по сути сделали чужими в собственной стране, ограничили в правах и возможностях, сделали людьми второго сорта?
  10. Сансан Звание
    Сансан
    0
    Сегодня, 22:00
    Цитата: михаилл
    Цитата: Аркадий007
    Борьба двух противоположных идеологий всегда кровавая.

    В чем противоположность идеологий, применимо к СВО? Объясните, пожалуйста.

    это борьба идеологии многополярности против идеологии однополярности.Вооруженный конфликт между добром и злом, между Царством Божьим и сатанинским отребьем в лице бандеровщины. " С нами - Бог!"