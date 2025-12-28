Местное население, которое, по сути, еще остается непосредственно в тыловой зоне наших бригад, массово способствует врагу и сотрудничает с ним.

Проникать и закрепляться в таком масштабном объеме в нашем тактическом тылу противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству ждунов.

В прифронтовой зоне местное население выступает на стороне российской армии, всячески помогая бойцам ВС РФ, жалуется украинский военный эксперт Константин Машовец.Местное мирное население, находящееся в тылу украинской армии, не только не желает эвакуироваться вглубь Украины, но и оказывают российским войскам всяческую помощь. По словам эксперта, местные помогают россиянам пробраться в тыл ВСУ через боевые порядки, предоставляют еду, укрытия и при надобности одежду.Этим вовсю пользуется российская разведка, ДРГ, а иногда остатки штурмовых групп ВС РФ, не сумевшие вовремя отступить. Местные прячут у себя раненых россиян, оказывая им всю возможную в этих условиях помощь. Особенно это хорошо видно на территории Донбасса, но и на других направлениях также отмечены такие случаи. И это только из числа вскрытых украинской контрразведкой, а сколько она пропустила.По словам Машовца, массово местные оказывали помощь российским войскам в Покровске, Купянске, в Константиновке. Он назвал тех, кто ждет прихода российской армии, «ждунами».