«Степногорский цветок»: ВС РФ в Запорожской области движутся по ряду направлений

5 663 1
«Степногорский цветок»: ВС РФ в Запорожской области движутся по ряду направлений

В Запорожской области продолжается продвижение российских войск южнее и юго-восточнее областного центра. Освободив и зачистив Степногорск, армия России продвигается вдоль автомобильной дороги М-18 в направлении Малокатериновского лимана, а также на северо-восток – в сторону Лукьяновского. Сегодня ВС РФ активизировали ещё один участок фронта, реализуя наступательный потенциал восточнее освобождённого Степногорска.

Наступательная конфигурация даёт повод говорить о том, что армия Россия реализует нечто подобное тому, что было в своё время после освобождения Очеретино в Донецкой Народной Республике. Напомним, что тогда, после тяжёлых боёв за указанный населённый пункт, Вооружённые силы России, пользуясь замешательством ВСУ и отсутствием серьёзных оборонительных укреплений второй и третьей линий, начали продвигаться сразу по нескольким векторам. И на каждом из них наступление было успешным, противник долгое время этому ничего не мог противопоставить. Тот вариант продвижения назвали «Очеретинским цветком».



Если пользоваться аналогичной терминологией при описании развития событий в Запорожской области, то можно говорить о своеобразном «Степногорском цветке». Восточный его «лепесток» в течение суток увеличился почти на 2 км.



Продвижение российских штурмовых групп при поддержке артиллерии и дроноводов идёт в сторону села Павловка. А это способствует будущему охвату гарнизона ВСУ в Орехове, особенно если удастся перерезать ключевую автодорогу Р-08, соединяющую этот город с областным центром – Запорожьем.

Напомним, что на востоке области российские войска продвигаются от освобождённого накануне Гуляйполя вглубь региона. Это тоже может создать дополнительное давление на Ореховский гарнизон ВСУ.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:00
    Мы следим за происходящим событиями и желаем удачи нашим воинам! soldier