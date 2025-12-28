«Степногорский цветок»: ВС РФ в Запорожской области движутся по ряду направлений
В Запорожской области продолжается продвижение российских войск южнее и юго-восточнее областного центра. Освободив и зачистив Степногорск, армия России продвигается вдоль автомобильной дороги М-18 в направлении Малокатериновского лимана, а также на северо-восток – в сторону Лукьяновского. Сегодня ВС РФ активизировали ещё один участок фронта, реализуя наступательный потенциал восточнее освобождённого Степногорска.
Наступательная конфигурация даёт повод говорить о том, что армия Россия реализует нечто подобное тому, что было в своё время после освобождения Очеретино в Донецкой Народной Республике. Напомним, что тогда, после тяжёлых боёв за указанный населённый пункт, Вооружённые силы России, пользуясь замешательством ВСУ и отсутствием серьёзных оборонительных укреплений второй и третьей линий, начали продвигаться сразу по нескольким векторам. И на каждом из них наступление было успешным, противник долгое время этому ничего не мог противопоставить. Тот вариант продвижения назвали «Очеретинским цветком».
Если пользоваться аналогичной терминологией при описании развития событий в Запорожской области, то можно говорить о своеобразном «Степногорском цветке». Восточный его «лепесток» в течение суток увеличился почти на 2 км.
Продвижение российских штурмовых групп при поддержке артиллерии и дроноводов идёт в сторону села Павловка. А это способствует будущему охвату гарнизона ВСУ в Орехове, особенно если удастся перерезать ключевую автодорогу Р-08, соединяющую этот город с областным центром – Запорожьем.
Напомним, что на востоке области российские войска продвигаются от освобождённого накануне Гуляйполя вглубь региона. Это тоже может создать дополнительное давление на Ореховский гарнизон ВСУ.
