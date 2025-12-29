«Путин проявляет большую щедрость к Украине» - Трамп на брифинге с Зеленским

После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США провёл «очные» переговоры с Зеленским, прибывшим в очередной раз в США. Переговоры с главой киевского режима отняли у Дональда Трампа, находящегося в Мар-а-Лаго (штат Флорида) около 2-х часов.

Проведя переговоры, Трамп и Зеленский вышли на брифинг, прокомментировав встречу и затронутые в её ходе вопросы.



Американский президент в ходе брифинга указал на то, что президент России Владимир Путин хочет видеть Украину дружественной и благополучной страной:

Он хочет, чтобы Украина была успешной. Кому-то это может показаться странным, но Путин был очень искренним в этом вопросе.

По словам Трампа, Путин заверил его в том, что Россия готова оказать помощь в процессе восстановления Украины, например, поставляя энергоресурсы по низким ценам.

Президент США:

Со стороны Путина это проявление большой щедрости (в отношении Украины).

У Трампа поинтересовались, насколько близко подписание мирного соглашения. Президент США заявил о том, что в случае российско-украинского вооружённого конфликта сложно оперировать какими-либо цифрами, добавив, что на данный момент считает, что мирный план согласован на 95 процентов.

По словам Зеленского, «мирная сделка согласована на 90 процентов». Расхождение, как видно, в пяти процентах…

Трамп:

Что касается сроков сделки, думаю, что в лучшем случае это произойдёт через несколько недель. Мы работаем над этим.

Американская пресса пишет, что теми «пятью процентами», о которых речь идёт выше, является пункт о выводе украинской армии с территории Донбасса. Зеленский выступает против этого. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин дал понять, что этот вопрос уже фактически потерял актуальность и что Россия готова добиться такого рода цели военным путём.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 06:10
    ППР закончилось ожидаемо!))) Шут остался шутом... А Трамп остался великим сказочником и прожектером!
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 06:25
      Трамп обозначил новые параметры срока выхода на мирный договор...

      Украинцы что-ли анонсы к статьям на ВО пишут? lol
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        -1
        Сегодня, 07:07
        Я вижу позитив.

        Раз единственный пункт - Донбасс в составе России, то:

        1) Зеленский выводит войска и передает территорию Донбасса России.

        2) если он этого не делает, Донбасс освобождается в ходе СВО.

        Жаль, что согласование последнего пункта договора будет оплачено жизнями русских солдат....
        1. роман66 Звание
          роман66
          +8
          Сегодня, 07:29
          Здрассьте! А Житомир, а Херсон??
          1. olbop Звание
            olbop
            0
            Сегодня, 08:24
            Ну это две большие разницы. Житомир - это западнее Киева, там и Ровно со Львовом недалече. Неужели оно нам надо, с враждебным то населением?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:18
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 06:10
      ППР закончилось ожидаемо!))) Шут остался шутом... А Трамп остался великим сказочником и прожектером!

      hi Политикой вообще не пахнет, а матрасники и бандеронацисты накануне грандиозного шухера, когда можно и рыбку съесть и ... косточкой не подавиться.
      Чем ещё может хорохориться рыжий балабол, которому дерьмократы наступают на пятки, а файлы Эпштейна грозят импичментом.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 07:20
        Не, ну со своей колокольни Трамп все правильно делает. Ему надо утопить глобалистов и выиграть для начала промежуточные выборы в Конгресс. Другой вопрос. что все последние выборы он с треском проиграл и, я не думаю, что в следующем году что-то поменяется. Фактически он повторяет свой предыдущий сценарий с реальной перспективой получить импичмент...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 07:40
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 07:20
          Не, ну со своей колокольни Трамп все правильно делает. Ему надо утопить глобалистов и выиграть для начала промежуточные выборы в Конгресс.

          hi Весь цымес в том, что любые свои действия он оценивает, как бизнесмен и популист, привыкший играть на публику, а мерило результата оценивается в сумме большой выгоды в зелени.
          Ему нужно с выгодой освободиться от чемодана без ручки - бандерштата, при этом не прослыть проигравшим в войне с Россией, как это было с дерьмократами при бегстве из Афганистана.
          А его спецпосланники Уиткофф и зять Кушнер - это в первую очередь разговор о больших бизнес проектах с выгодой для матрасников.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 07:57
            Так и я о том же. Он к решению задач подходит не как политик, а как бизнесмен. При этом Украина ему вообще неинтересна. Ему от нее избавиться нужно, без потери репутации, а желательно еще и с политическим капиталлом...
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +14
    Сегодня, 06:15
    По словам Трампа, Путин заверил его в том, что Россия готова оказать помощь в процессе восстановления Украины, например, поставляя энергоресурсы по низким ценам.

    Президент США:

    Со стороны Путина это проявление большой щедрости (в отношении Украины).

    Мне вот интересно, Трамп это сам придумал или действительно ВВП ему что-то такое пообещал? Если так, то желания граждан и президента однозначно не совпадают.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 06:18
      Цитата: Охотовед 2
      Трамп это сам придумал или действительно ВВП ему что-то такое пообещал?

      Ёжик в тумане : Ау, Лошадка !
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:48
        Цитата: Uncle Lee
        Трамп это сам придумал или действительно ВВП ему что-то такое пообещал?
        Ёжик в тумане : Ау, Лошадка !

        Трамп верит, что стороны договорятся, Зеля верит, что сможет ничего не уступить.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 06:24
      О чем можно договариваться с человеком, который не имеет полномочий??? Каким образом шут может что-то решить? Он сам не легитимный уже давно, землю он не может отдать по их же Конституции, и я уже молчу о том, что с ним сделают нацисты если он только заикнется о выводе войск с Донбасса!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Сегодня, 07:34
        А как можно с Доней договариваться? Иранскую сделку напомнить?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 07:36
          Я думаю, он тут больше играет за свою внутриполитическую поляну. Вряд ли он считает шута достойным партнером и собирается с ним что-то решать. Ему глобалистов надо топить, он на это упирает.
    3. Дилетант Звание
      Дилетант
      +5
      Сегодня, 06:35
      Если так, то желания граждан и президента однозначно не совпадают.

      Это происходит по крайней мере с 2019 года, когда подняли пенсионный возраст...
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 08:06
        Если о президентах, то это происходит с 1990 года и до этого несовпадение было традиционным явлением, уходя в глубь веков. Также обычно на граждан плевали, делая вид, что слушают. Но это общее явление.
    4. ugos Звание
      ugos
      +1
      Сегодня, 07:54
      Если так, то желания граждан и президента однозначно не совпадают.
      А они когда нибудь совпадали, что нам с верху спускают то мы и хаваем, а некоторые даже похваливают...
  3. Штааль Звание
    Штааль
    +6
    Сегодня, 06:17
    Бла-бла-бла: Байден украл выборы в 2020, надо остановить войну, я остановил 7 войн, мы очень приблизились к решению...Будет создана рабочая группа....Сроки урегулирования не определены.
    Оптимистично и ни о чём
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +7
      Сегодня, 06:22
      Он сказал не семь, а восемь!))) Еще купил Гренландию, включил в состав США Канаду 51-м штатом, победил Мадуро и получил Нобелевскую премию мира)))
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 07:12
        Цитата: Михаил-Иванов
        Он сказал не семь, а восемь!))) Еще купил Гренландию, включил в состав США Канаду 51-м штатом, победил Мадуро и получил Нобелевскую премию мира)))

        А потом он проснулся.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:28
    ❝ Путин проявляет большую щедрость к Украине ❞ —

    — Свидомые этого не оценят ...
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 06:32
    "Врач сказал в морг.
    Значит в морг".
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Livonetc
      "Врач сказал в морг.
      Значит в морг".

      И сказал он это в 2022 году
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 06:33
    Пока ясно одно: ЗАЭС бесплатно (или почти бесплатно) будет работать на майнинговую ферму, принадлежащую семье Трампа. recourse
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Дилетант
      Пока ясно одно: ЗАЭС бесплатно (или почти бесплатно) будет работать на майнинговую ферму, принадлежащую семье Трампа. recourse

      Как говорится, это на воде вилами писано.
  7. mt3276 Звание
    mt3276
    +5
    Сегодня, 06:36
    По словам Трампа, Путин заверил его в том, что Россия готова оказать помощь в процессе восстановления Украины, например, поставляя энергоресурсы по низким ценам.
    За чей счёт банкет? Опять за счёт России?
    Там на Украине ( или скоро нас заставят говорить в Украине) много чего разрушено, чтобы восстановить нужны годы и миллиарды долларов.
    Смысл тогда проводить было СВО? Или теперь нужно будет опять поднять пенсионный возраст и ставку НДС, чтобы накормить Украину?
    Ради чего или ради кого мы и наши дети должны жить? Чтобы спасать и помогать всем подряд?
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      +2
      Сегодня, 06:53
      Такие доктрины как "накормить", "спасти", "ради кого наши дети" ушли вместе с СССР в прошлое, сейчас у нас актуален постулат "где начинаются деньги, там заканчивается все." и "кормителей" спрашивать никто не будет.
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +8
      Сегодня, 07:17
      Цитата: mt3276
      Чтобы спасать и помогать всем подряд?

      Африку же спасли! Простили долги. Накормили бесплатно в зерном. Даже в двадцать пятом году продолжались гуманитарные поставки. И это во время войны. В то время как своему народу повысили (повысил) цены на всё, увеличили налоги и поборы, а ипотеку сделали выше 20%. Просто гениальная геополитика от одного геополитика!
  8. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +7
    Сегодня, 06:43
    Трамп вряд ли стал переносить "Стамбул" во Флориду, если бы не имел предварительных договорённостей. И в этом "тумане" дипломатии ничего хорошего для России не видно...

    Пока всё традиционно..."Против России, за счет России..." Ну и за руины и геноцид Донбасса Украина отвечать не планирует....
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 07:26
      Цитата: samarin1969
      Ну и за руины и геноцид Донбасса Украина отвечать не планирует....

      Пусть я в геополитике не очень силён, а местами и вовсе наивен. Но я считаю, что это они должны восстанавливать Донбасс. А не мы Украину. Украину же пусть восстанавливают её западные спонсоры. Те кто её танцуют.
  9. Napayz Звание
    Napayz
    +3
    Сегодня, 06:58
    По версии 404 Трамп - бывший президент (колишнiй - укр.яз. бывший)

  10. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 07:04
    Трамп выступил после встречи с Зеленским. Все хорошо, приближаемся к миру, скоро, почти вот-вот будет соглашение. Или не будет. Но поговорили очень продуктивно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:57
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Но поговорили очень продуктивно.

      Единственное, что он верно Зеле сказал, - " В ближайшие месяцы Россия может захватить еще больше территорий, поэтому сделку лучше заключить сейчас". Но Зеля "не понял" и ничего не подписал. Так что будем продолжать. Трамп и Зеля - трепаться, Россия - освобождать территории, причем без возврата.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 07:05
    Вброс? Маловероятно, что анонс соответствует действительности . В противном случае, это шло бы в разрез с ожиданиями
  12. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    +1
    Сегодня, 07:18
    А с чего это Россия должна восстанавливать Украину? Мы свои территории и экономику должны восстанавливать. То есть Украину будут всем миром восстанавливать, в том числе и мы. А Россия сама по себе? Как то несправедливо если будет так.
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 07:34
    «Cегодня никакого прогресса не было», — британский телеканал Sky News о встрече Трампа и Зеленского.

    «Они говорили о больших успехах. Трамп, несомненно, так делал. Зеленский, возможно, чуть меньше, но, похоже, они не сдвинули и не изменили позиции ни по одному из ключевых вопросов»
  14. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 07:40
    Судя по всему основные вопросы так и остались не решенными, а все остальное это так, для полноты картины!
    СВО - продолжается!
  15. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 07:46
    Очень много про Донбасс, но ничего про Херсон с Запорожьем. С ними то как, а также с демилитаризацией и денацификацией и правами русских.
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 07:48
    США всю эту игру затеяла и дальше будет играть, Ну посмотрим, на что Путин пойдет на какие условия !
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:50
    Россия готова оказать помощь в процессе восстановления Украины
    Вот это мне уже совсем не нравится!
  18. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 08:22
    Американская пресса пишет, что теми «пятью процентами», о которых речь идёт выше, является пункт о выводе украинской армии с территории Донбасса.

    Да? А во всём остальном, типа, договорились? И о вступлении в нату? И о с демилитаризации, и денацификации, и о правах русских. И о снятии санкций?
    Такое ощущение, что либо кто-то врёт, либо кого-то хотят обмануть...what
  19. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 08:27
    Встреча ради встречи. Зеленский снова нафоткался ,а большего ему и не надо😄. Сколько ещё все безобразие будет продолжаться абсолютно неизвестно. Надоело уже,что вся руководящая верхушка Украины жива и здравствует. Когда уже начнём всерьёз? Сколько можно уже поселки зачищать? Что с городами то делать будем? Штурмом брать нельзя и это правильно,а что тогда будем или не будем? Своими руками европейцы воевать не будут. Выкинут всех беженцев,вернее уже начали выдавливать назад. Так что,мобилизационный ресурс у Украины ещё лет на пять. Пока есть кому поставлять оружие запад так и будет поставлять🤷. Это все подельники и им никогда не надоест громить Россию и народ российский. Их больше абсолютно ничего не волнует.