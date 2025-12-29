Он хочет, чтобы Украина была успешной. Кому-то это может показаться странным, но Путин был очень искренним в этом вопросе.

Со стороны Путина это проявление большой щедрости (в отношении Украины).

Что касается сроков сделки, думаю, что в лучшем случае это произойдёт через несколько недель. Мы работаем над этим.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США провёл «очные» переговоры с Зеленским, прибывшим в очередной раз в США. Переговоры с главой киевского режима отняли у Дональда Трампа, находящегося в Мар-а-Лаго (штат Флорида) около 2-х часов.Проведя переговоры, Трамп и Зеленский вышли на брифинг, прокомментировав встречу и затронутые в её ходе вопросы.Американский президент в ходе брифинга указал на то, что президент России Владимир Путин хочет видеть Украину дружественной и благополучной страной:По словам Трампа, Путин заверил его в том, что Россия готова оказать помощь в процессе восстановления Украины, например, поставляя энергоресурсы по низким ценам.Президент США:У Трампа поинтересовались, насколько близко подписание мирного соглашения. Президент США заявил о том, что в случае российско-украинского вооружённого конфликта сложно оперировать какими-либо цифрами, добавив, что на данный момент считает, что мирный план согласован на 95 процентов.По словам Зеленского, «мирная сделка согласована на 90 процентов». Расхождение, как видно, в пяти процентах…Трамп:Американская пресса пишет, что теми «пятью процентами», о которых речь идёт выше, является пункт о выводе украинской армии с территории Донбасса. Зеленский выступает против этого. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин дал понять, что этот вопрос уже фактически потерял актуальность и что Россия готова добиться такого рода цели военным путём.