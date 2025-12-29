Вооружённые силы России продвигаются на нескольких участках линии фронта. Один из таких участков расположен к северу от Покровско-Мирноградской агломерации, которая была освобождена ВС РФ.Подтверждается информация о том, что российские войска сводят к нулю щедро растиражированное украинскими медиа достижение ГУР, НГУ и ВСУ к востоку от города Доброполье. Речь идёт о выступе в районе Вольного и Кучерова Яра.К настоящему моменту наши бойцы вернули под контроль упомянутый населённый пункт Вольное.ВС РФ расширяют восточный фланг у Доброполья и достаточно широким фронтом возвращаются к Кучерову Яру и в перспективе - к Золотому Колодезю. Именно там некоторое время назад противник атаковал российские позиции. Тогда наши бойцы на выступе, получившем название Добропольского, оттянули на себя значительные силы врага, что в конечном итоге позволило завершить освобождение Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова).Напомним, что в Мирнограде на прошлой неделе было завершено уничтожение остатков сил противника, которые там оказались в полном окружении.К северо-востоку от Доброполья располагается Славянско-Краматорская агломерация. К ней наши войска приближаются и с других направлений, включая Северское и Константиновское.

