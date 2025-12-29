ВС РФ освободили Вольное, обнуляя успех противника к востоку от Доброполья

ВС РФ освободили Вольное, обнуляя успех противника к востоку от Доброполья

Вооружённые силы России продвигаются на нескольких участках линии фронта. Один из таких участков расположен к северу от Покровско-Мирноградской агломерации, которая была освобождена ВС РФ.

Подтверждается информация о том, что российские войска сводят к нулю щедро растиражированное украинскими медиа достижение ГУР, НГУ и ВСУ к востоку от города Доброполье. Речь идёт о выступе в районе Вольного и Кучерова Яра.

К настоящему моменту наши бойцы вернули под контроль упомянутый населённый пункт Вольное.



ВС РФ расширяют восточный фланг у Доброполья и достаточно широким фронтом возвращаются к Кучерову Яру и в перспективе - к Золотому Колодезю. Именно там некоторое время назад противник атаковал российские позиции. Тогда наши бойцы на выступе, получившем название Добропольского, оттянули на себя значительные силы врага, что в конечном итоге позволило завершить освобождение Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова).

Напомним, что в Мирнограде на прошлой неделе было завершено уничтожение остатков сил противника, которые там оказались в полном окружении.

К северо-востоку от Доброполья располагается Славянско-Краматорская агломерация. К ней наши войска приближаются и с других направлений, включая Северское и Константиновское.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 06:47
    После освобождения Покровска все события переместятся в Доброполье... И там сейчас украинец вцепиться в землю зубами, ибо после падения Доброполья, мы зайдем на Константиновку с еще одного направления...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Михаил-Иванов
      И там сейчас украинец вцепиться в землю зубами

      И руками, и ногами, и всеми оставшимися частями тела. Земля ему стекловатой.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:01
        У них там не так плохо, как было в Покровске... Они на этом участке довольно успешно контратаковали и нас теснили, мы там сами на зубах вытянули. Сейчас там будет большой замес, Доброполье у них был тыловой хаб, они его просто так не отдадут...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 08:09
    Вчерашняя попытка бронегруппы ВСУ под прикрытием метели контратаковать севернее Гуляйполя.
    Как итог – техника подбита, часть ЛС осталась лежать в посадках, часть стала уловом доблестных бойцов из 143-го полка.

    Как всё происходило:
    https://vkvideo.ru/video-229931347_456240451