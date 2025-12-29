США ожидают начала крупных поставок «военного металла» из Южной Кореи

2 355 9
США ожидают начала крупных поставок «военного металла» из Южной Кореи

Южная Корея готовится начать поставки крупных партий «военного металла». Речь идёт о вольфраме, которые в США будет использоваться главным образом именно в военной промышленности.

Добыча вольфрама осуществляется в шахте Сангдон на востоке страны. Месторождение по запасам вольфрама специалистами называется одним из крупнейших в мире.

Американская пресса:

США ожидают поставок металла, который теперь принято называть военным. Он выдерживает огромные температуры. И американская военная промышленность отчаянно в нём нуждается.

Работу на вольфрамовом руднике на данном этапе проводит компания Almonty Industries (штаб-квартира в канадском Торонто).

Обращает на себя внимание тот факт, что рудник был закрыт в середине 90-х. Произошло это в связи со снижением рентабельности после бума вольфрамового производства в Китае.

Генеральный директор компании Almonty Industries Льюис Блэк:

Соединённые Штаты приняли правильное решение. Это очень ценный минерал.

Китай при этом продолжает доминировать в производстве редкоземельных металлов и важнейших полезных ископаемых, которые необходимы для работы многих современных технологий, в том числе военных. Во время недавней торговой войны Китай угрожал использовать это как рычаг давления и перекрыть поставки, поэтому США сейчас отчаянно ищут альтернативные источники поставок.

Вольфрам нужен для производства танков, истребителей, бронебойных боеприпасов, противобункерных авиабомб и систем наведения ракет с ИИ (искусственным интеллектом).

Льюис Блэк гарантировал поставки вольфрама из Южной Кореи во время своего визита в Белый дом на минувшей неделе.

В России есть свои месторождения вольфрама. Причём по объёмам разведанной «вольфрамовой» сырьевой базы наша страна занимает третье место в мире после КНР и Казахстана. Так называемые балансовые запасы России оцениваются в 1,3 миллиона тонн оксида вольфрама. На долю российских месторождений приходится 12% мировых запасов. Речь о тех, которые уже разрабатываются или же подготовлены к разработке.

Крупнейшим месторождением вольфрама в нашей стране является Тырныаузское месторождение в Кабардино-Балкарской Республике. К крупным также относятся месторождения Инкурское в Бурятии и Коклановское в Курганской области. Минприроды считает, что при сохраняющемся уровне добычи вольфрама в РФ хватит ещё минимум на 100 лет.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 07:02
    Видать матрасы к войне готовятся... Не надо далеко ходить, чтобы понять с кем...
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 07:40
      Цитата: Михаил-Иванов
      Видать матрасы к войне готовятся...

      А до этого они прям в игрушки играли... с военным бюджетом под триллион зелёных
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 07:54
        Ну, Китай для них однозначно прямой конкурент и потенциальный враг. Они этот момент в свое время проспали, сейчас проснулись и решили догонять. Как пишут эксперты, получается так себе... Себестоимость слишком разная, да и многие товары США покупают именно в Китае,причем без вариантов скорой замены на свое производство... Так что, видимо, собираются повоевать...
        1. Володин Звание
          Володин
          +2
          Сегодня, 07:56
          Цитата: Михаил-Иванов
          Ну, Китай для них однозначно прямой конкурент и потенциальный враг.

          Так они этого и не скрывают. Всё прописано в их новой стратегии нацбезопасности, которую на ВО тоже обсуждали.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -1
            Сегодня, 07:58
            Это то да. Но они в последние годы сильно сдали. Проиграли Китаю гонку флотов, гонку в космосе. Единственный аспект - чипы. Но, это ненадолго, как я думаю...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:44
    ❝ В России есть свои месторождения вольфрама. Причём по объёмам разведанной «вольфрамовой» сырьевой базы наша страна занимает третье место ❞ —

    — «Щедры наши недра, дай Бог распорядиться разумно» ...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:49
    Крупнейшим месторождением вольфрама в нашей стране является Тырныаузское месторождение
    По-моему, оно уже закрыто
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:24
      Цитата: Schneeberg
      По-моему, оно уже закрыто

      Копаются пока
      В 2021 году начались подготовительные работы по восстановлению ТГОКа, но в 2022 году сроки реализации проекта пришлось пересмотреть: санкционные ограничения и сокращение экспорта российской продукции усложнили экономическую целесообразность. Ожидается, что предприятие начнёт работу в 2028 году.

      Я так понимаю Китай американцам откажет и запустят
  4. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 07:56
    "Крупнейшим месторождением вольфрама в нашей стране является Тырныаузское месторождение в Кабардино-Балкарской Республике. "
    Это из статьи. Но город "призрак", ГОК "нерентабелен" и пр. декоммунизация. Автор(ша)) "забыла" (вполне могла не знать) упомянуть.