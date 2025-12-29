Глава киевского режима продемонстрировал реакцию на слова Трампа о том, что Россия хочет видеть Украину успешной. Напомним, что такое заявление президент США сделал во время совместной с Зеленским пресс-конференции во Флориде, где состоялись их 2-часовые переговоры.Когда Трамп начал произносить указанную фразу, Зеленский сначала нахмурился, а затем стал ухмыляться и всем своим видом показывать, что Трамп «ошибается» - в его понимании.Такая реакция главы киевского режима во многом схожа с его же реакцией 6-летней давности, когда речь шла о выполнении Минских соглашений. Зеленский и тогда ухмылялся, когда обсуждался вопрос выполнения Киевом взятых на себя обязательств.Эксперты-физиогномисты, комментируя реакцию главы киевского режима, говорят о том, что характер Зеленского – это характер человека с ярко выраженным нарциссизмом. Он всем своим видом показывает, что его точка зрения является единственной правильной и не предполагает никакого оспаривания. В то же время он пропускает через собственное «сито» точки зрения других. Если высказанная кем-либо точка зрения в корне отличается от его собственной, он включая характерное для себя паясничание.Тем временем результаты переговоров Зеленского с Трампом комментируют в Европе. Многие пытаются вторить Трампу относительно «большого прогресса и близости заключения сделки». Об этом, в частности, высказалась Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. И одновременно с этим стало известно о том, что президент Франции Макрон в начале января соберёт так называемую «коалицию желающих» в Париже, чтобы в очередной раз обсудить, как им добиться «выполнения условий Россией». Как видно, о выполнении условий Украиной даже речи не идёт.