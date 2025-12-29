Показана реакция Зеленского на слова Трампа о желании РФ видеть Украину успешной

2 650 10
Показана реакция Зеленского на слова Трампа о желании РФ видеть Украину успешной

Глава киевского режима продемонстрировал реакцию на слова Трампа о том, что Россия хочет видеть Украину успешной. Напомним, что такое заявление президент США сделал во время совместной с Зеленским пресс-конференции во Флориде, где состоялись их 2-часовые переговоры.

Когда Трамп начал произносить указанную фразу, Зеленский сначала нахмурился, а затем стал ухмыляться и всем своим видом показывать, что Трамп «ошибается» - в его понимании.



Такая реакция главы киевского режима во многом схожа с его же реакцией 6-летней давности, когда речь шла о выполнении Минских соглашений. Зеленский и тогда ухмылялся, когда обсуждался вопрос выполнения Киевом взятых на себя обязательств.



Эксперты-физиогномисты, комментируя реакцию главы киевского режима, говорят о том, что характер Зеленского – это характер человека с ярко выраженным нарциссизмом. Он всем своим видом показывает, что его точка зрения является единственной правильной и не предполагает никакого оспаривания. В то же время он пропускает через собственное «сито» точки зрения других. Если высказанная кем-либо точка зрения в корне отличается от его собственной, он включая характерное для себя паясничание.

Тем временем результаты переговоров Зеленского с Трампом комментируют в Европе. Многие пытаются вторить Трампу относительно «большого прогресса и близости заключения сделки». Об этом, в частности, высказалась Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. И одновременно с этим стало известно о том, что президент Франции Макрон в начале января соберёт так называемую «коалицию желающих» в Париже, чтобы в очередной раз обсудить, как им добиться «выполнения условий Россией». Как видно, о выполнении условий Украиной даже речи не идёт.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:09
    ❝ Глава киевского режима продемонстрировал реакцию на слова Трампа о том, что Россия хочет видеть Украину успешной ❞ —

    — Гримасничает клоун ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Гримасничает клоун ...

      Все песню распевает "Пой, ласточка, пой"
  2. BASHAR ASAD Звание
    BASHAR ASAD
    +1
    Сегодня, 08:10
    Довыделывается клоун ...
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 08:14
    Просто у России и Зеленского разные понимания успешности Украины. Шут гороховый таковым останется всегда.
  4. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 08:18
    .Эксперты-физиогномисты, комментируя реакцию главы киевского режима, говорят о том, что характер Зеленского – это характер человека с ярко выраженным нарциссизмом. Он всем своим видом показывает, что его точка зрения является единственной правильной и не предполагает никакого оспаривания. В то же время он пропускает через собственное «сито» точки зрения других. Если высказанная кем-либо точка зрения в корне отличается от его собственной, он включая характерное для себя паясничание.
    Честно говоря такое можно сказать о многих политиках, а не только о Зеленском.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 08:18
    Эх, как бы этого клоуна, с его наглой ухмылкой, да мордой об асфальт. А, потом и под асфальт.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:20
    Он актер и не привык сдерживать эмоции , а они говорят что Зе фальшивый до, самого нутра
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 08:22
    Прошлая ухмылка этого клоуна уже обошлась украине в миллион погибших бандерлогов и потере части территории. Посмотрим, какие последствия будут у этой ухмылки.
    Так то бы ВВП уже сказал, что если бандэрва не хочет выйти из ДНР и других российских территорий своими ногами, то её вынесут в черных полиэтиленовых пакетах(не дословно но как-то так)и этот вопрос для России уже не является предметом торга на переговорах.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:26
    Эксперты-физиогномисты

    Не... Тут нарколог нужен....
  9. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 08:28
    " Гн..... ты, Володя!"《А.Г.Лукашенко》