КВС C919: Китай зовёт женщин «капитанить» на пассажирских самолётах
В Китае заявили о меняющейся политике в области гражданской авиации. Новшества состоят в том, что в КНР намереваются увеличивать число женщин, пилотирующих пассажирские авиалайнеры.
Одним из свежих примеров назначения женщины на должность командира воздушно судна является ситуация с Юй Юэ. Она будет «капитанить» на борту китайского самолёта C919. Этот тот самый лайнер, который изначально замышлялся в качестве российско-китайской авиастроительной кооперации, что отражалось в его названии – CR919 (China-Russia). Потом, когда наше руководство, включая отраслевое, решило пойти другим путём, китайцы остались в проекте одни, тем не менее его завершив и «выкатив» свои самолёты для использования в пассажирских авиаперевозках.
Юй Юэ ранее пилотировала самолёты «Боинг-737». Этому этапу её карьеры – почти 10 лет. Теперь она будет КВС на китайском авиалайнере.
Авиакомпания, в которой женщина работает, сообщает о том, что за её карьеру у неё «нулевой уровень ошибок», что делает её ценным и ответственным кадром.
Государственное телевидение Китая выходит с репортажем, в котором говорится, что пример Юй Юэ будет вдохновлять и других китайских женщин на то, чтобы становиться пилотами.
По последним данным, в Китае на текущий момент произведено не менее 35 самолётов C919.
