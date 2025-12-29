КВС C919: Китай зовёт женщин «капитанить» на пассажирских самолётах

В Китае заявили о меняющейся политике в области гражданской авиации. Новшества состоят в том, что в КНР намереваются увеличивать число женщин, пилотирующих пассажирские авиалайнеры.

Одним из свежих примеров назначения женщины на должность командира воздушно судна является ситуация с Юй Юэ. Она будет «капитанить» на борту китайского самолёта C919. Этот тот самый лайнер, который изначально замышлялся в качестве российско-китайской авиастроительной кооперации, что отражалось в его названии – CR919 (China-Russia). Потом, когда наше руководство, включая отраслевое, решило пойти другим путём, китайцы остались в проекте одни, тем не менее его завершив и «выкатив» свои самолёты для использования в пассажирских авиаперевозках.

Юй Юэ ранее пилотировала самолёты «Боинг-737». Этому этапу её карьеры – почти 10 лет. Теперь она будет КВС на китайском авиалайнере.

Авиакомпания, в которой женщина работает, сообщает о том, что за её карьеру у неё «нулевой уровень ошибок», что делает её ценным и ответственным кадром.

Государственное телевидение Китая выходит с репортажем, в котором говорится, что пример Юй Юэ будет вдохновлять и других китайских женщин на то, чтобы становиться пилотами.

По последним данным, в Китае на текущий момент произведено не менее 35 самолётов C919.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 08:58
    А я слышал другую версию, что именно китайцы вышли из проекта...
    Да и женщина за рулем, это вариант так себе...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 09:06
      Юй Юэ ранее пилотировала самолёты «Боинг-737». Этому этапу её карьеры – почти 10 лет. Теперь она будет КВС на китайском авиалайнере.
      Авиакомпания, в которой женщина работает, сообщает о том, что за её карьеру у неё «нулевой уровень ошибок», что делает её ценным и ответственным кадром.

      Одним словом, Юй Юэ -Талантище! Таких исключительных женщин в жизни кот наплакал!
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -3
        Сегодня, 09:07
        Вариант с трамваем намного надежнее!)))
      2. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Татьяна
        Одним словом, Юй Юэ -Талантище! Таких исключительных женщин в жизни кот наплакал!
        За штурвалом Боинга даже я буду все делать без ошибок, самолет не разрешит ошибаться. Между прочим по современным нормам в плохую погоду запрещено сажать самолет в ручном режиме, только автопилот. Особенно меня радует дружное хлопанье в салоне, автопилоту!!!, после посадки.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 09:15
          Цитата: topol717
          Особенно меня радует дружное хлопанье в салоне, автопилоту!!!, после посадки.

          Евгений! Вы как всегда как профессионал саркастически правы! hi
        2. Володин Звание
          Володин
          -3
          Сегодня, 09:28
          Цитата: topol717
          Особенно меня радует дружное хлопанье в салоне, автопилоту!!!, после посадки.

          Всегда это делаю. И не автопилоту, а всей работе экипажа. Особенно когда посадка осуществляется в откровенно плохих погодных условиях. Не вижу тут ничего предосудительного.
        3. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 10:02
          Хлопают те, кто не верил, что останется жив. И хлопать надо не тогда, когда колёса коснулись земли, а когда самолёт зарулил на стоянку, не столкнувшись ни с другим самолётом, ни с топливозаправщиком.
          1. Володин Звание
            Володин
            0
            Сегодня, 10:23
            Цитата: Aken
            Хлопают те, кто не верил, что останется жив

            Причём тут вообще "остался жив". Если человек сноб, так он и после концерта/спектакля встанет и молча уйдёт, без какой-либо реакции. Это личное дело каждого, как и особенность характера.
            1. Aken Звание
              Aken
              +3
              Сегодня, 10:25
              Также можно хлопать и водителю трамвая. Так что, в этом смысле я сноб. Особенно потому, что знаю, откуда пошла такая мода.
              1. Володин Звание
                Володин
                +1
                Сегодня, 10:26
                Цитата: Aken
                Так что, в этом смысле я сноб.

                На том и порешили
              2. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
        4. seamen2 Звание
          seamen2
          +3
          Сегодня, 10:23
          *За штурвалом Боинга даже я буду все делать без ошибок, самолет не разрешит ошибаться. *
          можно угробить и *боинг*. примеров достаточно.
          когда летуны разбивают себя и самолеты и пассажироф заодно. National Geographic "Air Crash Investigation* или канал на триколоре *Авиакатастрофы* достаточно посмотреть.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +6
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Михаил-Иванов
      именно китайцы вышли из проекта

      Китайцы "вышли" Россию из проекта если точно.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 09:22
        Вот я такую версию и слышал, что они в итоге решили обойтись без нас.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +2
          Сегодня, 10:19
          Цитата: Михаил-Иванов
          Вот я такую версию и слышал, что они в итоге решили обойтись без нас.

          Мы им обещали "черное крыло", но из-за санкций не смогли исполнить обещание.
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 11:03
            в смысле наши "эффективные менеджеры" как всегда обгадились....
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +1
              Сегодня, 11:07
              Цитата: faiver
              в смысле наши "эффективные менеджеры" как всегда обгадились....

              Не, санкции сделали невозможным производство черного крыла по технологии купленной у австрийцев, без использования вакуумной инфузии. Ну или оборудование не работало под импортозамещенные препреги и смолы. По сути не важно.
    3. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Михаил-Иванов
      А я слышал другую версию, что именно китайцы вышли из проекта...

      Это не столь важно кто вышел из проекта. Там суть в том что Китай хотел применять западное оборудование и продавать самолеты всему миру ,а мы под санкциями .Наши хотели все делать сами. И таких вопросов там было с десяток
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 09:53
        Цитата: APASUS
        Там суть в том что Китай хотел применять западное оборудование и продавать самолеты всему миру
        Что понимать под словом оборудование? Китай это международная кузница всех товаров, Я очень сомневаюсь в том, что китайцы хотели закупать на западе какие то комплектующие к самолету. Вообще после того как Сименс их откровенно доил за скоростные и высокоскоростные поезда, они очень негативно относятся к любым западным технологиям. Сейчас все поезда в Китае собираются из китайских комплектующих. Поэтому не верю в то что они хотели что то там покупать на западе.
    4. Songwolf
      Songwolf
      +1
      Сегодня, 10:18
      Вы это скажите женщинам "ночным ведьмам" !
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -4
    Сегодня, 09:24
    Главное..чтобы без силиконовых грудей..а то есть версия..что они надуваются на высоте 11 000 метров над землей... wassat
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      -2
      Сегодня, 09:28
      Сейчас..в принципе..без участия пилотов могут летать лайнеры..
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 10:26
        *Сейчас..в принципе..без участия пилотов могут летать лайнеры..*
        Да, в вертикальном направлении могут.
  3. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +3
    Сегодня, 09:46
    Для рутинных, а рейс лайнера - рутина, женщины прекрасно подходят. love "Но как пожар, так хоть увольняйся". request
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 10:31
    ""В Китае заявили о меняющейся политике в области гражданской авиации. Новшества состоят в том, что в КНР намереваются увеличивать число женщин, пилотирующих пассажирские авиалайнеры."""

    Зачем? Зачем принудительно вмешиваться в естественный процесс? Похоже что у китайцев постепенно, потихонечку, прорастают таки западные методички в руководстве. Так глядишь и Китай наглосаксы развалят лет через 50, как союз развалили.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +1
      Сегодня, 10:58
      "Зачем? Зачем принудительно вмешиваться в естественный процесс?"///
      ---
      Женщины и учителями, и врачами, и учеными стали не в "естественном процессе" , а "с боем": через громкие судебные решения.
      И ничего: женщины вполне справляются с подавляющим большинством профессий, и все привыкают к этому.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 11:03
        Цитата: voyaka uh
        "Зачем? Зачем принудительно вмешиваться в естественный процесс?"///
        ---
        Женщины и учителями, и врачами, и учеными стали не в "естественном процессе" , а "с боем": через громкие судебные решения.
        И ничего: женщины вполне справляются с подавляющим большинством профессий, и все привыкают к этому.

        В стрессовом состоянии женщины уступают мужчинам в принятии правильных решений
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 11:08
          Не подтверждается в Израиле.
          При отражении атак Хамаса 7 Октября,
          как выяснилось, женщины-офицеры действовали более хладнокровно, лучше командовали, правильно организовывали оборону. Мужчины-офицеры зачастую действовали импульсивно, рвались вперед, теряли управление и проваливали организацию обороны
        2. faiver Звание
          faiver
          -1
          Сегодня, 11:10
          баба Клава, что укладывала всю жизнь шпалы и весьма неплохо орудовала пудовой кувалдой, легко докажет вам обратное bully
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 11:35
        Это в каких странах женщины становились врачами, учителями и учеными через громкие судебные решения?
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 11:49
          В Англии, Франции, Италии - в 19 веке.
          До этого не было в Европе ни одного женщины-преподавателя, ни одного женщины-врача. Все шло со скандалами, через суды.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:44
    Цитата: Михаил-Иванов
    Да и женщина за рулем, это вариант так себе...

    Место женщины на кухне, а не за штурвалом воздушного корабля
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 11:07
      ща придет Татра и объяснит вам - "врагу СССР" вашу устаревшую и неправильную позицию bully
  6. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 11:47
    Никто не обратил внимание? Вообще-то C919 это семейство китайских узкофюзеляжных среднемагистральных пассажирских самолётов. Совместно разрабатывался C929 (ранее CR929) широкофюзеляжный авиалайнер.
  7. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 12:31
    Китайцы сняли на эту тему классную дораму - "Полет к тебе"