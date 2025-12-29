В КНДР провели испытательные пуски дальнобойных стратегических крылатых ракет
Военные КНДР провели в Желтом море испытательные пуски дальнобойных стратегических крылатых ракет. Учения состоялись вчера.
Об этом сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.
В сообщении сказано:
На Корейском Западном море проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности.
Две ракеты пролетели над морской акваторией по заданным траекториям и точно поразили цели. Их полет длился примерно 170 минут.
Целью учений была проверка способности северокорейских ракетчиков наносить стратегические контрудары на большие дистанции. Военнослужащие подразделений ракетных войск отработали навыки маневрирования и выполнения огневых задач, а также проверили надежность техники.
За учениями лично наблюдал Председатель государственных дел КНДР Ким Чен ЫН. Он выразил свое удовлетворения действиями северокорейских военных. По его словам, они успешно продемонстрировали способность Вооруженных сил республики нанести стратегический контрудар. Лидер государства подчеркнул, что подобные мероприятия Вооруженные силы Северной Кореи осуществляют в рамках права на самозащиту в условиях существующих угроз безопасности страны.
