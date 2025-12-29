В КНДР провели испытательные пуски дальнобойных стратегических крылатых ракет

Военные КНДР провели в Желтом море испытательные пуски дальнобойных стратегических крылатых ракет. Учения состоялись вчера.

Об этом сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

В сообщении сказано:

На Корейском Западном море проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности.

Две ракеты пролетели над морской акваторией по заданным траекториям и точно поразили цели. Их полет длился примерно 170 минут.


Целью учений была проверка способности северокорейских ракетчиков наносить стратегические контрудары на большие дистанции. Военнослужащие подразделений ракетных войск отработали навыки маневрирования и выполнения огневых задач, а также проверили надежность техники.

За учениями лично наблюдал Председатель государственных дел КНДР Ким Чен ЫН. Он выразил свое удовлетворения действиями северокорейских военных. По его словам, они успешно продемонстрировали способность Вооруженных сил республики нанести стратегический контрудар. Лидер государства подчеркнул, что подобные мероприятия Вооруженные силы Северной Кореи осуществляют в рамках права на самозащиту в условиях существующих угроз безопасности страны.

Журналисты информационного агентства ЦТАК сообщают:

Товарищ Ким Чен Ын заверил, что наша партия и правительство Республики и впредь будут прилагать все усилия к бесконечному и продолжительному укреплению и развитию ядерных боевых сил государства.
  1. Мой адрес Звание
    Мой адрес
    +3
    Сегодня, 09:22
    Молодцы. Но вопрос, что это за класс КР - дальнобойные, да ещё и стратегические?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 09:28
      Их полет длился примерно 170 минут.
      Где ж они столько времени лётали ? winked
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Uncle Lee
        Где ж они столько времени лётали ?

        Над морской акваторией! Туда-обратно, туда-обратно!... laughing Главное, что шеф доволен!!
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +5
        Сегодня, 09:33
        Цитата: Uncle Lee
        Где ж они столько времени лётали ?

        Петляли, следы путали! yes
      3. VicVic Звание
        VicVic
        +2
        Сегодня, 09:41
        На встречных курсах встретились с американской ракетой, поболтали, уговорили американскую лететь дальше вместе
      4. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 09:59
        Это меньше 3х часов. Даже при скорости 1000 км/ч они пролетели не больше 3000 км. Хотя обычно дальнобойная крылатая летит не больше 900 км/ч. Так что реально там не больше 2500 км, а если учесть что путь был не прямой, а с обходом ПВО и прочими имитациями, то мог быть и еще короче.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 09:33
      что это за класс КР - дальнобойные

      В СССР в 50-е годы был такой проект "Буря" - межконтинентальная крылатая ракета. США примерно в тоже время занимались аналогичной тематикой. Причем, не сговариваясь, и те и другие признали бесперспективность этого направления в пользу МБР
      1. AMG Звание
        AMG
        0
        Сегодня, 12:19
        Американский стратегический самолет-снаряд SM-62 "Снарк". Годы разработки- 1946-1958 г .Длина- 20,5 м.. Вес с ускорителями-27,2 тонны. Скорость-1050 км/час. Дальность-10180 км. Потолок-17 км. КВО-7,5 км. На боевом дежурстве с 1961 г., в том же году проект закрыт.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:35
    Вини япов где? recourse ........
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:37
    С Корея не знает где испытывать свои ракеты ?
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 11:54
      Может быть не хотят чтобы их характеристики стали известны противникам. Эти КР дальностью 2000 км могут нести ЯБЧ почему их корейцы и называют стратегическими и предназначены в первую очередь для ударов по американским (если потребуется и по японским) базам на территории Японии.
      Кроме того, это не испытательные запуски, а учения по применению этих КР. Испытания проводились во времена ковида несколько лет назад.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:34
    Это все равно, что показать кукиш Трампу! Молодец, тов. Ким!
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:36
    Внимательнее всего за стрельбами следит страна 404.