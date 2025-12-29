Польский профессор: Украина уже достаточно размокла, Трамп продолжает размягчать

4 748 10
Польский профессор: Украина уже достаточно размокла, Трамп продолжает размягчать

Эксперты в разных странах мира комментируют состоявшиеся переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде. Основная тема для обсуждения, закончится ли в ближайшее время война или всё-таки будет продолжаться непрогнозируемо долго.

Своё мнение по этому поводу высказывает Антоний Дудек, профессор истории в университете кардинала Вышинского в Варшаве. Этот университет является государственным учебным заведением Польши.



Дудек уверен в том, что «немедленного прекращения боевых действий» в российскл-украинском конфликте ожидать не стоит. При этом он отмечает, что позиция Киева «в значительной степени смягчилась». Как минимум, уже никто в Киеве не говорит ни о выходе на границы 2022 года, ни уж тем более о границах года 1991-го. А ещё год-два назад эти тезисы звучали чуть ли не как основа для того, что украинская делегация вообще села за переговорный стол.

Дудек использует интересную формулировку:

Трамп продолжает проводить операцию по размягчению Украины. И, как можно видеть, она уже достаточно размокла, так как вполне спокойно допускает потерю своих территорий, о чём совсем недавно со стороны Киеве не было и речи.

Польский профессор говорит о том, что «всё идёт к проведению референдума». От этого референдума, по его словам зависит следующее: махнут ли украинцы на свои восточные территории ради мира или нет.

При этом польский историк откровенно говорит, что не может давать прогноза относительно длительности будущего мира, если он вообще наступит.

На этом фоне из Лондона поступают сообщения о том, что Залужный в начале 2026 года намеревается оставить посольский пост и вернуться в Киев.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 10:08
    В 91-м году "Украины" не было, можно и вернуться.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:22
      Украина уже достаточно размокла, Трамп продолжает размягчать
      Я подозреваю, чем он её размачивает.... lol
      1. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Сегодня, 10:32
        Мочить! ,а не размачивать. Только безоговорочная капитуляция даст хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Переговоры - договоры..... На мельницу врага.
        Володя! hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 10:56
          Замочить в конец!............
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:40
    Цитата: th.kuzmichev
    В 91-м году "Украины" не было, можно и вернуться.
    Ей миллионы лет. Если верить кастрюльным учебникам!
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 10:52
      Если им верить, то они вообще первичная материя вселенной 🧐
      1. Русич Звание
        Русич
        +2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: al3x
        Если им верить, то они вообще первичная материя вселенной 🧐

        Они-арийцы!))
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:04
    Основная тема для обсуждения, закончится ли в ближайшее время война или всё-таки будет продолжаться непрогнозируемо долго.

    Путину, которого поддерживает большинство, это не нужно. Это будет, минимум, политический проигрышь.
    Для нарика, это уничтожение. В том числе физическое.
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:04
    Референдум - единственный шанс Зе спасти свою жизнь.
    Его "совесть" будет чиста '- хотел воевать, но народ против.
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 12:25
    "достаточно размокла".
    Далее этап тотального клизмирования и дефикации.