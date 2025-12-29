Польский профессор: Украина уже достаточно размокла, Трамп продолжает размягчать
Эксперты в разных странах мира комментируют состоявшиеся переговоры между Трампом и Зеленским во Флориде. Основная тема для обсуждения, закончится ли в ближайшее время война или всё-таки будет продолжаться непрогнозируемо долго.
Своё мнение по этому поводу высказывает Антоний Дудек, профессор истории в университете кардинала Вышинского в Варшаве. Этот университет является государственным учебным заведением Польши.
Дудек уверен в том, что «немедленного прекращения боевых действий» в российскл-украинском конфликте ожидать не стоит. При этом он отмечает, что позиция Киева «в значительной степени смягчилась». Как минимум, уже никто в Киеве не говорит ни о выходе на границы 2022 года, ни уж тем более о границах года 1991-го. А ещё год-два назад эти тезисы звучали чуть ли не как основа для того, что украинская делегация вообще села за переговорный стол.
Дудек использует интересную формулировку:
Польский профессор говорит о том, что «всё идёт к проведению референдума». От этого референдума, по его словам зависит следующее: махнут ли украинцы на свои восточные территории ради мира или нет.
При этом польский историк откровенно говорит, что не может давать прогноза относительно длительности будущего мира, если он вообще наступит.
На этом фоне из Лондона поступают сообщения о том, что Залужный в начале 2026 года намеревается оставить посольский пост и вернуться в Киев.
