По информации украинской прессы, экс-главком ВCУ, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Великобритании Валерий Залужный планирует уже в ближайшее время подать в отставку и вернуться в Киев.Как сообщают ресурсы противника, Залужный несколько недель назад сообщил Зеленскому о своем желании оставить дипломатический пост в Лондоне. Экс-главком ВСУ обсудил с главой киевского режима возможные варианты своего дальнейшего трудоустройства. При этом рассматривались варианты, при которых Залужному предлагались должности премьер-министра или главы Офиса Зеленского, однако бывший главком ВСУ не проявил к ним особого интереса.Примечательно, что это сообщение появилось в украинской прессе на фоне сообщений о том, что в результате активизировавшихся антикоррупционных расследований в отношении окружения Зеленского на Украине может быть сформировано новое правительство. При этом, по некоторым данным, Залужный рассматривается как один из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра. Кроме того, возвращение экс-главкома ВСУ было бы логичным шагом в контексте возможных выборов на Украине.Поскольку Залужный после своей отставки с должности главкома ВСУ покинул Украину и спешно отбыл в Лондон, он максимально дистанцирован от многочисленных коррупционных скандалов в бывшей УССР. Таким образом, образ «опального честного генерала» дает ему широчайшие возможности для политической карьеры на Украине. На возможных президентских выборах непритязательные украинские избиратели с готовностью отдадут свои голоса за Залужного. При этом, поскольку не секрет, что Залужный обслуживает интересы Лондона, британцы могут получить прямой контроль над Украиной.

