Залужный готовится покинуть пост посла в Великобритании и вернуться на Украину

По информации украинской прессы, экс-главком ВCУ, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Великобритании Валерий Залужный планирует уже в ближайшее время подать в отставку и вернуться в Киев.

Как сообщают ресурсы противника, Залужный несколько недель назад сообщил Зеленскому о своем желании оставить дипломатический пост в Лондоне. Экс-главком ВСУ обсудил с главой киевского режима возможные варианты своего дальнейшего трудоустройства. При этом рассматривались варианты, при которых Залужному предлагались должности премьер-министра или главы Офиса Зеленского, однако бывший главком ВСУ не проявил к ним особого интереса.

Примечательно, что это сообщение появилось в украинской прессе на фоне сообщений о том, что в результате активизировавшихся антикоррупционных расследований в отношении окружения Зеленского на Украине может быть сформировано новое правительство. При этом, по некоторым данным, Залужный рассматривается как один из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра. Кроме того, возвращение экс-главкома ВСУ было бы логичным шагом в контексте возможных выборов на Украине.

Поскольку Залужный после своей отставки с должности главкома ВСУ покинул Украину и спешно отбыл в Лондон, он максимально дистанцирован от многочисленных коррупционных скандалов в бывшей УССР. Таким образом, образ «опального честного генерала» дает ему широчайшие возможности для политической карьеры на Украине. На возможных президентских выборах непритязательные украинские избиратели с готовностью отдадут свои голоса за Залужного. При этом, поскольку не секрет, что Залужный обслуживает интересы Лондона, британцы могут получить прямой контроль над Украиной.
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +3
    Сегодня, 10:04
    Возможно готовят замену Зеленскому .
    Зеленский в глазах западных политиков уже не идеальный руководитель Украины .
    Коррупционные скандалы , нежелание России подписывать с ним какие то договора .
    Все это возможно означает конец его « карьеры»
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Кузнец 55
      Возможно готовят замену Зеленскому .

      Залужный — хитрый и умный противник. С ним будет сложнее воевать, чем с человеком, страдающим наркозависимостью.
      1. qqqq Звание
        qqqq
        +3
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Владислав_В
        Залужный — хитрый и умный противник. С ним будет сложнее воевать, чем с человеком, страдающим наркозависимостью.

        Совсем не факт. Глупый и упрямый наркоман живет в своей вселенной, поэтому его действия не прогнозируемы и не логичны. С таким воевать только до полного его уничтожения. Умный же способен мыслить логически и продуктивно, с ним, как раз, и можно договориться.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 10:37
        Цитата: Владислав_В
        Залужный — хитрый и умный противник.

        То что "хитрый", это несомненно, а вот насчёт "умный" сомнения таки присутствуют.
        Залужный это человек которого назначают от Лондона на роль исполнительного директора обанкротившегося предприятия "ООО" - "Недогосударство Дистрофик" и он должен понимать, что это предложение сплясать последний гопак на минном поле.
        Цитата: Владислав_В
        С ним будет сложнее воевать, чем с человеком, страдающим наркозависимостью.
        Нам то без разницы, поскольку и тот и другой ярые враги России, а вот у громадян в очередной раз появится возможность переосмыслить "перемогу майдана" и ошалеть окончательно. yes
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 10:54
          Они там сейчас только такие и остались. Нормальные политики оттуда давно уехали и они местному населению сейчас не нужны, население воюет с клятыми москалями себе же в ущерб! И не надо думать, что нас там цветами встретят...
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 11:35
            Цитата: Михаил-Иванов
            Они там сейчас только такие и остались. Нормальные политики оттуда давно уехали и они местному населению сейчас не нужны, население воюет с клятыми москалями себе же в ущерб! И не надо думать, что нас там цветами встретят...

            Таких "цветочных" ожиданий у меня и до СВО не было, а сейчас и подавно. Точка возврата пройдена и обратного пути к букетно-шоколадным отношениям нет.
            Скудоумные бандеровцы получив украину даром, в сатанинском угаре решили ещё побороться за какую то "незалежность" и привели страну к тому, что от украины скоро не останется камня на камне.
            Эта недострана и её народ, забывший пословицу- "От добра, добра не ищут", теперь должны пройти обратный путь очищения через потерю суверенитета и территорий, что бы стать частью других стран, с полным исчезновением такого географического административно-территориального понятия как Украина, а посему цветов от них не надо, нужен контроль над этой территорией.
        2. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 11:42
          он максимально дистанцирован от многочисленных коррупционных скандалов в бывшей УССР.

          Вот к чему автор приплел здесь УССР??
          Речь идет об очередном укрофашисте!
          А УССР давно-давно сгинула безвозвратно!
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +1
            Сегодня, 11:55
            Цитата: ваш вср 66-67
            Вот к чему автор приплел здесь УССР??

            Действительно, почему? winked
            Цитата: ваш вср 66-67
            А УССР давно-давно сгинула безвозвратно!

            Факт бесспорный yes
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 10:26
      ❝ Возможно готовят замену Зеленскому* ❞ —
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 10:48
      Шута еще не до конца отработали! Его показательно убьют и свалят все на Россию. На этом все миротворческие планы Трампа закончатся!
    4. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:54
      Бриташки показывают нарику кто его заменит, если наркет начнет под дудку Трампа плясать.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 10:12
    Xpeн редьки не слаще. (пословица)
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 10:15
    "Честный генерал"-на Украине? Серьёзно? Там такой вид не существует....
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:20
    Все говорит о том, что со стороны башен будут достигнуты никому широко не ведомые цели. Со стороны западной банды цели вполне определенные. Под боком останется территория с хорошо вооруженной шайкой и враждебной киевской шоблой. То есть не поменяется ничего, разве что война утихнет на время.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:20
    Мелкобриты понимают, что Доня додавит членопианиста и раньше или позже выборы надо будет провести. Вот готовят подмену торчку из своей крапленой колоды.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:41
    Цитата: Кузнец 55
    Все это возможно означает конец его « карьеры»
    Надеюсь, карьера его закончится пожизненным заключением где-нибудь на Нерчинских рудниках wink
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:02
    Сформировать бы ДВА правительства и ДВЕ Украины. Одна-"НэзалЭжная Украина" а вторая-"Самая НэЗалЭжная и самостийная Украина". Два президента-Залужный и Зеленский. И пусть они друг-друга за чубы таскают. Можно было бы и третью Украину, да территория мала. Еврей и генерал с внешностью сельского хлопчика из-за канавы-"лучшие" руководители для таких государств.
  8. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 11:16
    Хрен редьки не слаще. Любая политическая звезда окраины, взошедшая после 2014го, будет двигаться в той же колее, где патриотизм подменяется нацизмом, а Россия главный враг.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:33
    дает ему широчайшие возможности для политической карьеры на Украине

    Не думаю, что ВВП будет с ним что то подписывать.
    Зеля нарик и барыга, боящийся нациков.
    Залужный обыкновенный фаш. Махровый.
    Достаточно вспомнить его наручный браслет.
  10. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 12:05
    Думая что у Залужного тут "ума палата" hi .... скорее всего ангажированность перед своими хозяевами....