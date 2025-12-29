Президент подписал закон, определяющий День памяти жертв геноцида народа СССР
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, официально устанавливающий 19 апреля как День памяти жертв геноцида советского народа.
Данный правовой акт имеет важное значение в контексте сохранения исторической памяти и увековечивания памяти жертв нацистской агрессии. Включение этой даты в календарь государственных памятных дат Российской Федерации подчеркивает ее значимость для национальной идентичности и способствует углублению понимания трагических событий Второй мировой войны.
По различным оценкам, в годы войны погибло от 25 до 27 миллионов советских граждан. Причём большинство - гражданское население. Ни одна другая страна мира, подвергшаяся агрессии со стороны гитлеровской Германии, не теряла такого количества своих граждан, как Советский Союз на фронтах и в тылу.
Причём ещё советские органы правосудия в своё время установили многочисленные факты прямого геноцида советского народа со стороны войск и специальных подразделений нацистской Германии и её приспешников. Среди таких актов - Бабий Яр (Киев), Хатынь (Белоруссия), Большое Заречье (Ленинградская область), Хацунь (Брянская область) и многие, многие другие. Тот случай, когда «пепел не остывает» и болью отзывается в сердцах и спустя многие десятилетия с тех событий.
Дата 19 апреля отсылает к 1943 году. В этот день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР за номером 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В указе впервые были юридические зафиксированы факты целенаправленной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях Советского Союза. Эти факты и материалы впоследствии стали одной из основ Нюрнбергского трибунала.
