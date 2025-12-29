Президент подписал закон, определяющий День памяти жертв геноцида народа СССР

3 024 41
Президент подписал закон, определяющий День памяти жертв геноцида народа СССР

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, официально устанавливающий 19 апреля как День памяти жертв геноцида советского народа.

Данный правовой акт имеет важное значение в контексте сохранения исторической памяти и увековечивания памяти жертв нацистской агрессии. Включение этой даты в календарь государственных памятных дат Российской Федерации подчеркивает ее значимость для национальной идентичности и способствует углублению понимания трагических событий Второй мировой войны.



По различным оценкам, в годы войны погибло от 25 до 27 миллионов советских граждан. Причём большинство - гражданское население. Ни одна другая страна мира, подвергшаяся агрессии со стороны гитлеровской Германии, не теряла такого количества своих граждан, как Советский Союз на фронтах и в тылу.

Причём ещё советские органы правосудия в своё время установили многочисленные факты прямого геноцида советского народа со стороны войск и специальных подразделений нацистской Германии и её приспешников. Среди таких актов - Бабий Яр (Киев), Хатынь (Белоруссия), Большое Заречье (Ленинградская область), Хацунь (Брянская область) и многие, многие другие. Тот случай, когда «пепел не остывает» и болью отзывается в сердцах и спустя многие десятилетия с тех событий.

Дата 19 апреля отсылает к 1943 году. В этот день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР за номером 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В указе впервые были юридические зафиксированы факты целенаправленной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях Советского Союза. Эти факты и материалы впоследствии стали одной из основ Нюрнбергского трибунала.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 10:20
    Причём ещё советские органы правосудия в своё время установили многочисленные факты прямого геноцида советского народа со стороны войск и специальных подразделения нацистской Германии и её приспешников. Среди таких актов - Бабий Яр (Киев), Хатынь (Белоруссия), Большое Заречье (Ленинградская область), Хацунь (Брянская область) и многие, многие другие.

    а у данного ФЗ есть Приложение со списком населенных пунктов, где были уничтожены жители?
    Время идет и уходит быстро мы еще помним а нынешняя молодежь уже нет..
    и необходимо, чтобы этот список населенных пунктов остался, остался в веках...
    1. Ольгович Звание
      Ольгович
      +3
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Дедок
      а у данного ФЗ есть Приложение со списком населенных пунктов, где были уничтожены жители?

      насколько знаю, Белоруссия составила единый список уничтоженных деревень, в России единого списка нет, но есть у каждой области.

      Причём ещё советские органы правосудия в своё время установили многочисленные факты прямого геноцида советского народа

      Но геноцидом при СССР уничтожение людей ни разу официально не назвали, в отличие от евреев и очень напрасно. Чтобы не обидеть, видимо, соратиков по соцлагерю

      Дорога ложка к обеду , но все равно правильно , что такой день памяти жертв геноцида существует, отлично, пусть помнят на западе, что натворили....
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +5
        Сегодня, 10:41
        насколько знаю, Белоруссия составила единый список уничтоженных деревень, в России единого списка нет, но есть у каждой области.

        да, у Батьки это сделано и давно...
        1. Ольгович Звание
          Ольгович
          +2
          Сегодня, 11:03
          Я Вам более скажу-в России нет общего списка жертв геноцида-женщин детей-как и не было их, как и нет даже общего памятника жертвам геноцида в ВОВ.

          В Яд вашем-каждый человек учтен...
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 11:08
            В Яд вашем-каждый человек учтен...

            это и печалит: кругом "компанейщина"...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +9
        Сегодня, 10:41
        Цитата: Ольгович
        Но геноцидом при СССР уничтожение людей ни разу официально не назвали, в отличие от евреев и очень напрасно. Чтобы не обидеть

        В Государственную Думу направлено предложение установить 12 февраля День памяти жертв антирусских погромов в бывших союзных республиках Средней Азии. С соответствующей инициативой выступил председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.

        12 февраля 2026 года исполнится 36 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало жестоким гонениям на русских во всех республиках региона. Между тем до сих пор не дана правовая оценка тем событиям.
        «Эпицентром» страшного процесса стала столица Таджикистана – Душанбе, где ваххабиты устроили кровавую расправу над русскоязычным населением.
        1. Ольгович Звание
          Ольгович
          +10
          Сегодня, 10:44
          Цитата: carpenter
          Государственную Думу направлено предложение установить 12 февраля День памяти жертв антирусских погромов в бывших союзных республиках Средней Азии

          давно пора!

          есть жуткая книга об уничтожении русских тогда "На этнической войне"
        2. al3x Звание
          al3x
          +5
          Сегодня, 10:46
          Незаменимых точно не захотят "задеть".
          1. Ольгович Звание
            Ольгович
            +4
            Сегодня, 11:13
            Цитата: al3x
            Незаменимых точно не захотят "задеть".

            боюсь, что Вы правы....
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 10:20
    Президент подписал закон, определяющий День памяти жертв геноцида народа СССР

    Неужто Ельцина предадут анафеме?
    1. Енотович Звание
      Енотович
      +1
      Сегодня, 10:35
      Ага. Пчелы против меда.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -3
    Сегодня, 10:21
    19 апреля 1943 было создано Управление советской военной контрразведки - СМЕРШ....
    Сотрудниками Управления было проделано много работы - в том числе и в Крыму
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 10:27
    А это не противоречит недавнему решению Верховного Суда РФ "антисоветская агитация не является общественно опасной"?
  5. Комментарий был удален.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:39
    Надо требовать с немцев возмещения убытков, как это делает Польша или Израиль. Нечего с ними церемониться!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:43
      Надо требовать с немцев возмещения убытков,

      надо разбираться по каждому случаю: у нас, в основном, бесчинствовали прибалтийские холуи...
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:45
        надо разбираться по каждому случаю: у нас, в основном, бесчинствовали прибалтийские холуи
        У нас разрушены тысячи деревень и погибли миллионы наших граждан. И это работа далеко не прибалтийских холуев. Хотя спрашивать по-серьезному надо и с них!
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 10:53
          У нас разрушены тысячи деревень и погибли миллионы наших граждан. И это работа далеко не прибалтийских холуев.

          может вы не понимаете о чем речь?
          у нас есть деревня Жестяная Горка, там были убиты и сожжены сотни жителей, целиком вся деревня...
          а не просто разрушены в ходе военных действий...
        2. Ольгович Звание
          Ольгович
          +2
          Сегодня, 11:16
          Цитата: Schneeberg
          У нас разрушены тысячи деревень

          72 тысячи деревень уничтожено. и делал это именно вермахт, в основном
      2. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 10:54
        не только, отметились и румыны и венгры и словаки, это те что под своими флагами воевали, а уж про остальных европейцах что служили в вермахте и войсках сс и говорить нечего....
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 12:13
          Цитата: faiver
          не только, отметились и румыны и венгры и словаки

          Да и итальянцы под своим флагом воевали. Всего, около 130 000 итальянцев «8-й итальянской армии» было окружено в ходе наступления советских войск под Сталинградом. Около 20 800 солдат погибло в боях, 64 000 захвачено в плен и 45 000 итальянцев повезло уйти
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 12:14
            во, макаронников то я и забыл упомянуть..., спасибо что напомнили hi
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 12:15
              Цитата: faiver
              во, макаронников то я и забыл упомянуть..., спасибо что напомнили

              Ну куда же без них и без финнов.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Schneeberg
      Надо требовать с немцев возмещения убытков, как это делает Польша или Израиль. Нечего с ними церемониться!

      Ага, товарищ Сталин в 1954 отказался от репараций.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -2
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Дырокол
        Ага, товарищ Сталин в 1954 отказался от репараций.
        Польша тоже отказалась. А сейчас требует. Времена сильно поменялись
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 11:07
          Цитата: Schneeberg
          Польша тоже отказалась. А сейчас требует.

          Удачно? По моему не очень.
          1. Schneeberg Звание
            Schneeberg
            -2
            Сегодня, 11:09
            Удачно? По моему не очень
            Если прочную стену долго и долго долбить в одном месте, то можно пробить дырку. Польша ещё только в начале пути!
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 11:58
              Цитата: Schneeberg
              Польша ещё только в начале пути!

              На сколько я понимаю они акцентируют на том, что в то время не имели фактически независимости и решение за них принимала Москва. Такой сомнительный с юридической точки зрения аргумент. Доказать это по моему невозможно.
      2. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 11:15
        Из мавзолея что ли отказывался?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +2
          Сегодня, 11:56
          Цитата: faiver
          Из мавзолея что ли отказывался?

          Сори, конечно же не он. Черт попутал меня.
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 12:02
            Черт попутал меня
            - гоните его взашей bully hi
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +1
              Сегодня, 12:05
              Цитата: faiver
              - гоните его взашей

              Да ладно вам, без него новогодние праздники не праздники... Не кефирчик же хлебать...
              1. faiver Звание
                faiver
                +1
                Сегодня, 12:07
                Не кефирчик же хлебать...
                - и это правильно drinks
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:15
        Цитата: Дырокол
        Ага, товарищ Сталин в 1954 отказался от репараций.

        Скончался 5 марта 1953 года.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 12:18
          Цитата: carpenter
          Скончался 5 марта 1953 года

          Прошу прощения за описку.
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:35
        Цитата: Дырокол
        Ага, товарищ Сталин в 1954 отказался от репараций.

        17 июня 1953 года началось Берлинское восстание, заговорили танковые пулеметы, восставшие разбежались. Во время берлинского восстания погибли 125 человек, 48 расстреляли по приговору советских судов. Тысячи приговорили к различным срокам заключения.

        После этого советскую политику в отношении Германии пересмотрели. Отказались от репараций. Главная задача — сохранить ГДР как часть социалистического блока. Эшелоны пошли в обратном направлении.
  7. g_ae Звание
    g_ae
    +9
    Сегодня, 10:52
    Надо и про день геноцида русского народа мусульманскими и националистическими фанатиками в Таджикистане и других респубоиках Средней Азии и Кавказа не забывать. Сколько русских, интересно, жили в том же Душанбе, Грозном или Махачкале в 1989 г. и сколько сейчас? И куда они делись? И почему? Ответа нет.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +6
      Сегодня, 11:11
      И, кстати, они все всегда готовы это "повторить", стоит полюбоваться на злобные бородатые рожи во время празднования Курбан-байрама. И вахабитские имамы их благославят, слишком характерные картинки у них в ДУМ висели и ждут своего часа, ибо для немусульман предусматриваются только три варианта. Обращение в ислам, порабощение или уничтожение. Уже сейчас они Новый год запрещают праздновать, а дальше будет больше
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 12:00
      Судя по происходящему и полной неприкосновенности ДУМ, Путину они гораздо ближе нежели русские люди.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:30
    Цитата: Ольгович
    Белоруссия составила единый список уничтоженных деревень, в России единого списка нет, но есть у каждой области.

    Путин сделал очень важное дело...поднял из небытия тысячи и тысячи наших людей замученных и убитых нацистами .
    Я когда просматриваю фото и видео раскопок массовых захоронений наших граждан погибших в ВОВ буквально чувствую их присутствие в своей душе...некоторые фото ужасны своей реалистичностью...останки женщин и детей находят буквально в полметре от поверхности земли...такое не забудешь никогда.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:32
    Цитата: g_ae
    И куда они делись? И почему? Ответа нет.

    Ответ есть ...можно показать фото и видео ...но они ужасны и на ВО это не приветствуется.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +3
      Сегодня, 11:59
      Это риторические вопросы. Просто в рамках многокультурности, дружбанародности и толерантности об этом не приняно вспоминать. Зато с "русскими скинхедами" очень выгодно и безопасно бороться.